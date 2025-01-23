«Сфера Подписание» помогает бизнесу подписывать договоры удаленно как с самозанятыми, оказывающими услуги, так и с физическими лицами, которые услуги заказывают, когда нужна предоплата и есть финансово-правовые обязательства у обеих сторон сделки. Сервис даёт 100%-ную гарантию юридической значимости документов благодаря использованию электронной подписи для всех сторон сделки. Также у самозанятых нет необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение.