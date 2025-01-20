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Сбер СберКорус Сфера Торговля



20.01.2025 «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21% 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Электронный документ - Electronic document 1454 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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