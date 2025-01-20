Сбер СберКорус Сфера Торговля
|20.01.2025
|«СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21% 1
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберКорус - Транспортный ЭДО 14 1
|Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 40 1
|Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 36 1
|Тарасов Виталий 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.