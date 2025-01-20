«СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21%

«СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21%. Стороны расширили сотрудничество в области электронного документооборота в ритейле (EDI/ЭДО), подвели итоги работы в 2024 г. и обозначили планы на 2025 г.

По данным аналитиков компаний, за период с января по ноябрь этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого года объём переданных с помощью оператора электронных документов и данных (ЭДО и EDI) между ретейлером и его поставщикам вырос на 21% за весь 2024 г. по отношению к 2023 г.

Сейчас «Лента» обменивается по EDI/ЭДО документацией с помощью сервисов «СберКорус» «Сфера Торговля» и «Сфера Документы» со всеми своими контрагентами, что значительно ускоряет рабочие процессы и сокращает издержки бизнеса.

Стороны активно развивают сотрудничество в разных направлениях электронного документооборота: товарном и нетоварном, а также в выпуске квалифицированных сертификатов электронной подписи в личном кабинете Удостоверяющего центра «СберКорус». В будущем году «Лента» и «СберКорус» планируют увеличивать масштабы партнёрства и начать работу в транспортном ЭДО, с неформализованными документами и подписание договоров в ЭДО.

Основными типами передаваемых по EDI/ЭДО «СберКорус» документов и данных стали: заказ, ответ на заказ, уведомление об отгрузке, уведомление о приемке, универсальный передаточный документ (УПД) и универсальный корректировочный документ (УКД).

Генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов сказал: «СберКорус» начал цифровизацию документооборота в «Лента» в декабре 2008 года, став не только первым оператором ритейлера, но и положив начало цифровизации цепи поставок и внедрению самой технологии EDI в российском ритейле. Наша компания обеспечивает высокую надежность электронных документов и данных, что особенно важно для поставщиков социально- значимых товаров с высокой частотой поставок, таких как продукты питания и предметы первой необходимости. Использование наших решений «Сфера Торговля» и «Сфера Документы» позволяет минимизировать риски сбоев в цепочке поставок и гарантирует своевременность пополнения товарных запасов, что критически важно для поддержания высокого уровня обслуживания клиентов и социальной ответственности бизнеса».

Сейчас к системе для автоматизации заказов и контроля торговых поставок торговых сетей, маркетплейсов, розничных магазинов и поставщиков «Сфера Торговля» подключено более 170 торговых сетей и более 3300 поставщиков. По оценке аналитиков «СберКорус», только в первом полугодии 2024 г. объем электронного документооборота в системе превысил 72 млн цифровых документов, а на долю «Сфера Торговля» приходится 20% всего трафика EDI-документов в России (Electronic Data Interchange ‒ технология автоматизированного обмена электронными сообщениями в стандартизированных форматах между бизнес-партнёрами).

«Сфера Документы» (ранее «Сфера Курьер») ‒ это сервис электронного документооборота (ЭДО), который ускоряет рабочие процессы и сокращает издержки документооборота за счёт создания, подписания и отправки документа контрагенту за несколько минут. Благодаря продукту «СберКорус» не нужно печатать и хранить бумагу, тратить время и деньги на доставку, восстанавливать утерянные документы. К сервису «СберКорус» уже подключились более 3 млн клиентов, он поддерживает абсолютно любые типы документов, а скорость доставки одного экземпляра составляет несколько секунд.