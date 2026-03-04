Разработчики российского «убийцы» Citrix Workspace пишут собственный протокол доступа к виртуальным рабочим местам

Новая разработка «Базиса»

Как стало известно CNews, компания «Базис», российский разработчик инфраструктурного ПО, ведет работу над собственным протоколом доступа к виртуальным рабочим местам. Разработка, получившая название Basis Connect, войдет в состав VDI-платформы Basis Workplace версии 3.3, рассказали CNews в «Базисе».

По словам технического директора компании Дмитрия Сорокина, разработка Basis Connect ведется с нуля, исключительно силами команды компании. Открытый код в проекте не задействован, поскольку для компании важно сохранение независимости от сторонних разработок и наличие полного контроля за развитием протокола. Это единственный подход, позволяющий создать импортонезависимое решение, не уступающее популярным на рынке проприетарным протоколам, считает технический директор «Базиса».

Первую версию Basis Connect можно будет опробовать в I квартале 2026 г., обещают в компании.

Что такое VDI

Virtual Desktop Infrastructure (VDI), или инфраструктура виртуальных рабочих столов, – это технология, позволяющая создавать виртуальные рабочие места пользователей на сервере и управлять ими централизованно. Для пользователя виртуальный рабочий стол представляет собой полноценное окружение, включающее операционную систему, приложения и данные, которые, правда, хранятся на сервере.

Arlington Research / unsplash.com «Базис» готовит собственный VDI-протокол Basis Connect

В общем случае при использовании VDI нет необходимости в мощном компьютере на стороне клиента (пользователя) – достаточно простейшего, недорогого устройства и доступа к добротному сетевому подключению. Вся основная работа выполняется на стороне сервера, а клиентская машина лишь выводит результат работы на дисплей в формате потокового видео, считывает ввод с клавиатуры и мыши для последующей передачи на сервер.

Именно протокол доставки для VDI отвечает за организацию обмена данными между сервером и клиентами. Отзывчивость виртуального рабочего стола, качество изображения, звука и пр. зависит не только от параметров используемого сетевого подключения, но и особенностей реализации протокола.

Сегодня на рынке представлено множество проприетарных VDI-протоколов. В их числе популярные во всем мире Blast Extreme (VMware) и ICA/HDX (Citrix), RDP (Microsoft), SPICE (Red Hat). Имеются в этом списке и российские разработки, к примеру, Loudplay («ЛП Технологии»), RX – на основе открытого NX (Etersoft).

В «Базисе» утверждают, что внедрение Basis Connect обеспечит пользователям Basis Workplace «качественную передачу изображения и быстрый отклик даже на медленных каналах связи». Объективных данных о том, как именно себя показывает новый протокол в подобных сценариях на текущем этапе развития, в том числе в части сравнения с существующими аналогами, «Базис» не предоставил.

В «Базисе» заявляют, что в разработке Basis Connect ориентируется на задачи, которые необходимо решать заказчикам, и требования, которые они предъявляют к присутствующим на рынке протоколам. В первой публичной версии Basis Connect разработчики обещают передачу изображения, звука и содержимого буфера обмена (текст, файлы, папки, изображения), а также поддержку клавиатуры, мыши, принтеров, сканеров и прочей периферии, в частности USB-токенов для использования сертификатов внутри виртуального рабочего места.

В качестве серверной и клиентской ОС для работы с протоколом на первых порах можно будет использовать российские разработки, такие как Аlt Linux 10, Astra Linux 1.8, «Ред ОС 8». Заработает ли Basis Connect когда-нибудь в проприетарных ОС, таких как Microsoft Windows и Apple macOS, пока неизвестно, но «Базисом» возможность обеспечения поддержки в них нового протокола рассматривается.

Зачем «Базису» собственный протокол

В разговоре с CNews Дмитрий Сорокин пояснил, что использование нативного VDI-протокола позволяет быстрее решать или вовсе избегать проблем, которые могут возникать на стыке трех продуктов, разрабатываемых разными вендорами – операционной системы, VDI-платформы и VDI-протокола.

Подключение сторонних протоколов создает ряд дополнительных сложностей при внедрении VDI-платформы: для использования проприетарных решений необходимо приобретать соответствующие лицензии, а протоколы с открытым исходным кодом требуют доработки под требования заказчика и сложны в поддержке. Наличие качественного собственного протокола, который является частью VDI-платформы и не требует дополнительного лицензирования, позволяет провести внедрение быстрее и с меньшим количеством сложностей, отмечают в «Базисе».

Именно поэтому в вендор решил заняться разработкой собственного протокола. С самого начала он задумывался как часть платформы Basis Workplace. Работа над ним ведется на протяжении последних полутора лет, сообщил Сорокин.

На вопрос CNews о возможности лицензирования Basis Connect заинтересованным сторонним организациями в дальнейшем в «Базисе» ответили, что подобного сценария развития событий не исключают. В планах по развитию Basis Connect – возможность гибкой настройки самого протокола, к примеру, в части разграничения прав пользователей.

О Basis Workplace

Basis Workplace – комплексное VDI-решение. Платформа обеспечивает безопасный доступ пользователей к виртуальным рабочим местам через защищенный шлюз, поддерживает различные сценарии использования, в том числе подключение к терминальным серверам и физическим ПК. Workplace разработчиком позиционируется в качестве альтернативы Citrix Workspace, Citrix Virtual Apps & Desktops, Microsoft Azure Virtual Desktop и Omnissa Horizon (VMware VDI).

Помимо «родного» Connect, Basis Workplace поддерживает и продолжит поддерживать упомянутые ранее протоколы RDP (FreeRDP), RX, Loudplay и VNC. Со слов представителя «Базиса», это мультипротокольность – одно из преимуществ платформы, востребованное у заказчиков.

В мае 2025 г. CNews писал о переходе Basis Workplace на новую архитектуру с выходом версии 3.0. Серверная часть решения теперь строится на базе микросервисов и технологий контейнеризации Docker и Podman, что, по мнению разработчиков, позволило повысить его надежность и ускорить обновление.

Последняя версия Basis Workplace – 3.1, представленная в ноябре 2025 г. В ней появились сессионные суперпулы для управления ресурсами разных платформ виртуализации, возможность создания туннелей для защиты подключений, система профилей пулов для гибкой настройки доступа и расширенные возможности автоматизации жизненного цикла виртуальных машин.

Компания «Базис» возглавила рейтинг крупнейших российских разработчиков платформ виртуализации по версии CNews. Выручка «Базиса» в 2024 г. в сегменте платформ серверной виртуализации, VDI и терминального доступа составила 4,6 млрд руб. – на 52% больше показателя 2023 г., который находился на уровне 3 млрд руб.