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Этерсофт Etersoft
УПОМИНАНИЯ
Этерсофт и организации, системы, технологии, персоны:
|Липатов Виталий 11 11
|Смирнов Алексей 243 2
|Новодворский Алексей 109 2
|Гинда Дмитрий 7 2
|Павличенко Сергей 2 1
|Путин Владимир 3250 1
|Массух Илья 234 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Лукацкий Алексей 123 1
|Мылицын Роман 111 1
|Шпак Виталий 29 1
|Амириди Юлия 23 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Светлосанова Марианна 1 1
|Черепанов Андрей 6 1
|Оснач Дмитрий 14 1
|Соломатина Елена 2 1
|Кушакова Анна 2 1
|Ульянов Николай 124 1
|Милашевский Игорь 19 1
|Поносов Александр 69 1
|Кравцов Алексей 33 1
|Аникин Леонид 61 1
|Сомс Леонид 9 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Кутилов Евгений 22 1
|Власова Ася 9 1
|Матвеев Константин 4 1
|Сосновцев Денис 7 1
|Крюков Владимир 4 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 203 1
|Комиссаров Дмитрий 228 1
|Смирнов Денис 24 1
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 1
|Колышкин Кирилл 1 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
|Галацевич Денис 3 1
|Крюков Сергей 30 1
|Калин Сергей 31 1
|Степанов Антон 69 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5957 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11310 1
|Ведомости 1081 1
|The Independent 31 1
|ComNews - Медиа-бизнес 110 1
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|IDC - International Data Corporation 4921 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3310 1
|Microsoft Research 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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