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Этерсофт Etersoft

Этерсофт - Etersoft

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» и программного продукта WINE@Etersoft 1
14.10.2024 20 лет свободного обмена идеями и кодом: юбилейная конференция разработчиков СПО 1
19.09.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера АРМ 9» с российской системой трехмерного проектирования «Компас-3D» 1
17.06.2024 ALMI Partner и Etersoft подтвердили совместимость продуктов 1
10.02.2023 «Компас-3D» v21 для ОС Astra Linux – защищенный инструмент проектирования 1
28.02.2022 «Аскон» начинает поставки «Компас-3D» v20 для российских ОС на базе Linux 2
15.12.2014 Российский ИТ-рынок 2005–2009: от подъема к спаду 1
03.12.2012 Вендоры и разработчики: партнерство во имя мира 1
01.02.2012 Минкомсвязи засекретило «русскую Windows», так как она полностью американская 1
02.06.2011 Новый инструмент не допустит монополии на рынке СПО в России 1
20.05.2011 «Национальная программная платформа как новый приоритет развития ИКТ»: программа конференции 1
31.03.2011 Вышел образовательный дистрибутив Linux EduMandriva 2010.2 2
12.10.2010 Индия готовит собственную национальную ОС 1
18.08.2010 “Этерсофт” получила сертификат совместимости для системы “Гарант” под Linux 5
13.04.2010 Linux для настольных ПК: единство в многообразии 1
09.03.2010 «Аскон» и Etersoft протестировали «Компас-3D V10» под Linux 1
19.02.2010 СПО в корпоративном секторе: примеры миграции 1
30.10.2008 Linux Ubuntu затмит Mac OS красотой 2
15.04.2008 UniOffice + OpenOffice.org: шаг на пути к замене MS Office 1
30.11.2007 Выбран поставщик свободного ПО в российские школы 1
25.10.2007 Linux в школах вышел на старт 1
22.08.2007 Россия: Linux-альянс «освободит» ПО в школах 1
27.02.2006 Рынок СМБ - реальный шанс для Open Source в России 1

Публикаций - 23, упоминаний - 30

Этерсофт и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24868 6
Red Hat 1326 5
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 5
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 408 4
IBM - International Business Machines Corp 9473 4
Naumen - Наумен 654 3
8502 3
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5042 2
Корус Консалтинг ГК 1261 2
Yandex - Яндекс 7763 2
HP - Hewlett-Packard 3628 2
Cisco Systems 5158 2
Oracle Corporation 6761 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2094 2
Dell EMC 5053 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
Google LLC 11966 2
Базальт СПО - BaseALT 706 2
Toshiba Corporation 2937 2
Открытые технологии 705 2
Canonical 208 2
Ростех - Сириус НПП концерн 30 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 2
OpenText - Micro Focus - Novell 872 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 447 2
Qualcomm Technologies 1854 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 1
Intel Corporation 12320 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 1
БАРС Груп 551 1
SAP SE 5336 1
Meta Platforms - Facebook 4469 1
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 31 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3012 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 728 1
РБК Центр 16 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4422 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2755 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6089 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1816 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3136 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5577 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 88 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3103 1
Linux Foundation 188 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 39 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 698 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 748 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26071 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7689 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 14
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 119 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30641 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24892 8
Microsoft Windows приложения 213 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11907 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10609 5
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 376 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21886 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2064 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16377 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6353 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16260 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14635 3
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9437 3
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13832 3
Repository - Репозиторий 930 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 315 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3983 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2602 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9569 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4191 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12865 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1991 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17404 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3731 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1795 2
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 106 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 2
Linux OS 10260 22
Microsoft Windows 15917 14
Этерсофт - WINE@Etersoft 20 13
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 8
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 216 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 891 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 531 4
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 4
Apache OpenOffice 477 4
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 132 4
Microsoft Office 3824 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1337 3
Linux - Debian GNU 492 3
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 292 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2331 2
Apple macOS 2117 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 212 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 867 2
Mandriva Linux 77 2
Red Hat - Linux Fedora 226 2
Red Hat RPM - Package Manager 162 2
Linux KDE Plasma 231 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 43 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 2
Fedora Russian 7 2
IBM DB2 372 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Apache Hadoop 438 1
Apple iOS 7980 1
Google Android 14292 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1237 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1006 1
Ланит - Treolan Irbis 132 1
Microsoft Windows XP 2409 1
Mozilla Firefox - браузер 1898 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5461 1
Google Gmail 959 1
Липатов Виталий 11 11
Смирнов Алексей 243 2
Новодворский Алексей 109 2
Гинда Дмитрий 7 2
Павличенко Сергей 2 1
Путин Владимир 3250 1
Массух Илья 234 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Лукацкий Алексей 123 1
Мылицын Роман 111 1
Шпак Виталий 29 1
Амириди Юлия 23 1
Рудычева Наталья 95 1
Светлосанова Марианна 1 1
Черепанов Андрей 6 1
Оснач Дмитрий 14 1
Соломатина Елена 2 1
Кушакова Анна 2 1
Ульянов Николай 124 1
Милашевский Игорь 19 1
Поносов Александр 69 1
Кравцов Алексей 33 1
Аникин Леонид 61 1
Сомс Леонид 9 1
Ухлинов Леонид 59 1
Кутилов Евгений 22 1
Власова Ася 9 1
Матвеев Константин 4 1
Сосновцев Денис 7 1
Крюков Владимир 4 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 203 1
Комиссаров Дмитрий 228 1
Смирнов Денис 24 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 1
Колышкин Кирилл 1 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Галацевич Денис 3 1
Крюков Сергей 30 1
Калин Сергей 31 1
Степанов Антон 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1526 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 917 2
Индия - Bharat 5543 2
Европа 24397 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3027 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1542 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17880 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17498 1
Земля - планета Солнечной системы 10476 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4011 1
Нидерланды 3561 1
Россия - СФО - Новосибирск 4440 1
Япония 13375 1
Казахстан - Республика 5654 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 1
Испания - Королевство 3737 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 723 1
Франция - Французская Республика 7904 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Финляндия - Финляндская Республика 3626 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 1
Индия - Карнатака - Бангалор 203 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1420 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 961 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Куба - Республика 372 1
Индия - Дели 149 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 399 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
Италия - Милан 161 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2921 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 42 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14167 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5029 4
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11149 4
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2069 1
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itSMF - IT Service Management Forum 33 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 176275.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

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Наука

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