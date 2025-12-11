Разделы

ПО Софт
|

«Аскон» выпустил «Компас-3D» для отечественных ОС на Linux

Компания «Аскон» выпустила нативную версию системы трехмерного проектирования «Компас-3D» v24 для российских операционных систем на ядре Linux. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Ранее совместимость с ОС на Linux обеспечивалась через приложение WINE@Etersoft компании «Этерсофт». Теперь «Компас-3D» работает непосредственно в операционной системе, что дает более высокую производительность, стабильность и безопасность за счет использования всех ресурсов и встроенных механизмов защиты ОС. Инженеры могут проектировать большие 3D-сборки и разрабатывать чертежи, сохраняя привычный комфорт и скорость. Для ИТ-специалистов выход нативной версии означает снижение нагрузки на поддержку ИТ-инфраструктуры.

Linux-версия «Компас-3D» v24 предлагает те же базовые возможности, что и Windows-версия. Обеспечено единство форматов документов, интерфейса и подходов к работе.

Поддерживаемые ОС (64-разрядные русскоязычные актуальные версии): «Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.0; Astra Linux SE 1.8; «Ред ОС» 8.0.

Поддерживаемые графические оболочки: Gnome, Fly, KDE, Mate.

В состав «Компас-3D» v24 для Linux входят:

– основные компоненты: система трехмерного моделирования деталей и сборок, графический редактор для разработки чертежей и схем, модуль создания спецификаций и отчетов, текстовый редактор;

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

– дополнительные компоненты (приложения) для автоматизации специальных задач: «Каталог: Муфты», «Размерные цепи», «Сервисные инструменты*», «Проверка документа*», «Распознавание 3D-моделей», «Раскрой», «Примеры библиотек*».

* — бесплатное ПО «Аскон».

Пользователям операционных систем на базе Linux также доступна справочная система, средства разработки приложений и бесплатная программа ««Компас-3D» Viewer» для просмотра и печати 3D-моделей, чертежей и спецификаций.

Выпуск остальных приложений запланирован на 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Староверы Linux проиграли войну. Код на Rust больше не эксперимент, а законная часть ядра

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Киберспецы рекомендуют избегать ИИ-браузеров: Это азы кибербезопасности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще