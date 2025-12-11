«Аскон» выпустил «Компас-3D» для отечественных ОС на Linux

Компания «Аскон» выпустила нативную версию системы трехмерного проектирования «Компас-3D» v24 для российских операционных систем на ядре Linux. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Ранее совместимость с ОС на Linux обеспечивалась через приложение WINE@Etersoft компании «Этерсофт». Теперь «Компас-3D» работает непосредственно в операционной системе, что дает более высокую производительность, стабильность и безопасность за счет использования всех ресурсов и встроенных механизмов защиты ОС. Инженеры могут проектировать большие 3D-сборки и разрабатывать чертежи, сохраняя привычный комфорт и скорость. Для ИТ-специалистов выход нативной версии означает снижение нагрузки на поддержку ИТ-инфраструктуры.

Linux-версия «Компас-3D» v24 предлагает те же базовые возможности, что и Windows-версия. Обеспечено единство форматов документов, интерфейса и подходов к работе.

Поддерживаемые ОС (64-разрядные русскоязычные актуальные версии): «Альт Рабочая станция» 11.0 и «Альт Рабочая станция К» 11.0; Astra Linux SE 1.8; «Ред ОС» 8.0.

Поддерживаемые графические оболочки: Gnome, Fly, KDE, Mate.

В состав «Компас-3D» v24 для Linux входят:

– основные компоненты: система трехмерного моделирования деталей и сборок, графический редактор для разработки чертежей и схем, модуль создания спецификаций и отчетов, текстовый редактор;

– дополнительные компоненты (приложения) для автоматизации специальных задач: «Каталог: Муфты», «Размерные цепи», «Сервисные инструменты*», «Проверка документа*», «Распознавание 3D-моделей», «Раскрой», «Примеры библиотек*».

* — бесплатное ПО «Аскон».

Пользователям операционных систем на базе Linux также доступна справочная система, средства разработки приложений и бесплатная программа ««Компас-3D» Viewer» для просмотра и печати 3D-моделей, чертежей и спецификаций.

Выпуск остальных приложений запланирован на 2026 г.