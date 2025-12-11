Разделы

11.12.2025 «Аскон» выпустил «Компас-3D» для отечественных ОС на Linux 1
01.12.2025 Партнерам Axoft в России и ВЕЦА теперь доступен графический редактор AliveColors 1
27.10.2025 «Инферит ОС» и «АКВИС Лаб» подтвердили совместимость графического редактора AliveColors с ОС «МСВСфера» 9 1
14.10.2025 Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения 1
09.10.2025 Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция 1
30.09.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи ударопрочного смартфона Honor X7d с мощной батареей 1
22.09.2025 В сети KNS digital solutions теперь можно купить ноутбуки Rikor с предустановленной операционной системой «Ред ОС» 1
08.09.2025 Обнаружен невидимый для антивирусов троян, показывающий поддельные сайты госорганизаций 1
03.09.2025 Ноутбуки «Рикор» теперь доступны с предустановленной операционной системой «Ред ОС» 1
29.08.2025 Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы 1
28.08.2025 Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года 1
27.08.2025 «Ред ОС Образовательная редакция» — операционная система, разработанная для организации учебного процесса 1
26.08.2025 РОСА представила операционную систему для интерактивных панелей «Лига групп» 1
12.08.2025 Порносайты заражают ПК троянами с помощью обычной картинки 1
22.07.2025 Цифровой потребитель в России 2025: исследование GetPayAll о подписках как новой норме 1
26.06.2025 «Альт Рабочая станция» 11.0 — лауреат премии «Инновация года 2025» от CNews 1
05.06.2025 Творите вместе с искусственным интеллектом! Нейросети Сбербанка прокачали навыки создания и редактирования изображений 1
06.05.2025 Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo 1
02.04.2025 Программный комплекс «АСМОграф» прошел тестирование на совместимость с операционной системой «ОСнова» 1
28.03.2025 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов? 1
21.03.2025 Каждый пятый офисный сотрудник использует только «Копировать» и «Вставить» 1
17.03.2025 Клон Windows с открытым кодом и российскими корнями спустя многие годы ожил и получил обновление 1
24.02.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором «Алми Партнер» 1
20.02.2025 X-Com стала официальным дистрибьютором российского графического редактора AliveColors 1
14.02.2025 Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM 1
12.02.2025 BPMS может заменить множество устаревших ИТ-систем 1
10.02.2025 Обновленный «Альт Сервер» 10.4: новые инструменты для администраторов, улучшенный «Альт Домен» 1
21.01.2025 В России создан «убийца» Microsoft Visio 1
05.11.2024 Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества 1
12.08.2024 Space VDI: Инновационное решение для виртуализации рабочих мест 1
17.05.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств 1
22.04.2024 iPavlov Intelligent Virtual Assistants Platform 2.0 вошла в реестр отечественного ПО 1
05.03.2024 «Яндекс 360» совместно с сервисом для фотографов Wfolio запустил линейку специальных тарифов 1
16.02.2024 Выпущен ноутбук на «бронированном» российском Linux 1
13.02.2024 «БизнесАвтоматика» разработала новый веб-портал для Московского музея современного искусства 1
11.01.2024 Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков 1
21.11.2023 10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM 1
24.10.2023 Минцифры оценило уровень внедрения российского ПО в 50% 1
24.01.2023 Компания «Стахановец» запустила сервис для защиты от махинаций с закупками 1
01.12.2022 TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений 1

Microsoft Corporation 25238 17
Google LLC 12261 13
8995 8
Apple Inc 12630 7
Meta Platforms - Facebook 4532 7
Intel Corporation 12542 7
Adobe Systems 1571 7
Nvidia Corp 3735 7
Samsung Electronics 10626 5
Huawei 4221 5
AMD - Advanced Micro Devices 4470 5
Acer Group - Acer Inc 2658 5
Yandex - Яндекс 8442 4
Ред Софт - Red Soft 998 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2488 4
Telegram Group 2576 4
Pixlr 6 3
Softline - Софтлайн 3265 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 3
HP Inc. 5762 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 791 3
Sony 6634 3
Газинформсервис - ГИС 410 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 3
Siemens AG - Siemens Group 2628 3
Ростелеком 10313 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 2
SAP SE 5430 2
Amazon Inc - Amazon.com 3133 2
X Corp - Twitter 2907 2
Qualcomm Technologies 1910 2
Oracle Corporation 6869 2
ALMI partner - АЛМИ партнер 160 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 337 2
VK - Mail.ru Group 3533 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
Canon 1422 2
Red Hat 1345 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 3
TÜV Rheinland Group 163 3
РЖД - Российские железные дороги 2002 2
Газпром ПАО 1416 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 976 2
Лента - Сеть розничной торговли 2271 2
LEGO 255 2
Coldplay 14 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 95 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 1
Gett 86 1
Газпром нефть 670 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1302 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Walt Disney Company 636 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 187 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
BeepCar - Бипкар 16 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 72 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
КонсультантПлюс 149 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 54 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 116 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ferrari NV 157 1
Diesel 15 1
Flint Capital 9 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4902 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
Apache Software Foundation - ASF 221 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 70 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 207 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 35
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2172 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 24
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10330 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17845 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 23
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25714 21
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15014 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12972 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9873 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7665 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10246 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12735 14
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8182 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6310 12
USB Type-C - USB-C - USB 3 2174 12
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4479 12
Контрастность 2954 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4831 11
Оцифровка - Digitization 4936 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34049 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13647 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 10
Microsoft Windows 16331 32
Linux OS 10906 25
Microsoft Office 3954 13
Google Android 14686 12
Adobe Photoshop 792 12
Apple iOS 8243 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 8
Apple macOS 2249 8
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 261 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 8
Apple iPad 3937 7
Mozilla Firefox - браузер 1918 7
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 62 7
Apple - App Store 3009 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 6
Apache OpenOffice 484 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7367 5
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 224 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1307 5
JavaScript - JS - язык программирования 1332 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 253 5
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 214 5
Google Chrome - браузер 1649 4
Microsoft Windows 10 1875 4
Новые облачные технологии - МойОфис 892 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 938 4
Microsoft Windows XP 2419 4
Microsoft Outlook 1421 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 823 4
Huawei MatePad - серия планшетов 80 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 344 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 4
Autodesk AutoCAD 361 4
Adobe Lightroom 104 4
Inkscape 24 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 3
Рустамов Рустам 513 3
Шершульский Владислав 22 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 2
Лежнин Алексей 2 1
Осовский Максим 1 1
Брагины Владимир 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Коптелов Андрей 118 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Нуралиев Борис 294 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1148 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 314 1
Прибочий Михаил 44 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Абакумов Евгений 224 1
Чернов Даниил 79 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Сотин Денис 216 1
Иванов Алексей 152 1
Сергеев Сергей 161 1
Новодворский Алексей 110 1
Свиридов Владимир 28 1
Массух Илья 235 1
Фролов Павел 86 1
Солопов Вячеслав 37 1
Лебедев Владимир 82 1
Дмитриев Алексей 63 1
Чурсин Дмитрий 82 1
Бондарь Дмитрий 37 1
Кочетков Владислав 248 1
Виноградов Александр 63 1
Бочкин Александр 48 1
Фролов Алексей 24 1
Богданов Андрей 44 1
Свинцов Андрей 50 1
Северюхин Андрей 6 1
Меденцев Константин 100 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 58
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 7
Европа 24639 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
США - Нью-Йорк 3151 3
Азия - Азиатский регион 5750 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 2
Индия - Bharat 5698 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 2
Германия - Федеративная Республика 12938 2
Ближний Восток 3032 2
Солнечная система - Solar system 2546 2
Украина 7796 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 2
Америка Латинская 1883 2
Казахстан - Республика 5797 1
Южная Корея - Республика 6860 1
Япония 13550 1
Армения - Республика 2370 1
Беларусь - Белоруссия 6031 1
Швеция - Королевство 3715 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 1
Европа Восточная 3121 1
Америка Южная 868 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 999 1
Канада 4985 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Бразилия - Федеративная Республика 2451 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Узбекистан - Республика 1872 1
Грузия 1284 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 179 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10317 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26017 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11774 5
Английский язык 6878 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 4
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2314 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20401 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 3
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 3
Ergonomics - Эргономика 1688 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3662 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1060 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 262 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5286 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1716 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3176 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Аудит - аудиторский услуги 3112 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 6
Tom’s Hardware 516 2
TechSpot 159 2
The Verge - Издание 592 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
ZDnet 662 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6018 1
Ведомости 1238 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Чудо техники 60 1
Inquirer 463 1
New Scientist 1448 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
The Register - The Register Hardware 1697 1
Ars Technica 435 1
BleepingComputer - Издание 412 1
IDC - International Data Corporation 4943 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 2
Gartner - Гартнер 3609 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Cinebench 29 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
CNews AWARDS - награда 549 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
