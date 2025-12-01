Партнерам Axoft в России и ВЕЦА теперь доступен графический редактор AliveColors

Axoft подписал дистрибуторский договор с компанией «Аквис Лаб», специализирующейся на разработке программ для редактирования изображений и видео. Флагманский продукт вендора, графический редактор AliveColors с доступом к ИИ-инструментам, включен в Единый реестр российских программ, не передает данные на зарубежные серверы и работает без обязательного подключения к интернету, что исключает риски утечки важных данных. Axoft и «Аквис Лаб» обеспечат партнерам и их заказчикам доступ к технической поддержке без ботов, обучающим программам и маркетинговым материалам.

По данным «Аквис Лаб», мировой рынок графических редакторов растет на 7–10% в год, при этом объем российского рынка составляет около 1,7 млрд руб. AliveColors (класс решения: Raster Graphics Editors/Редакторы растровой графики) – современный российский графический редактор профессионального уровня, предназначенный для работы с растровыми и векторными изображениями. Программа поддерживает многослойное редактирование, включает широкий набор инструментов для рисования, ретуши и цветокоррекции.

В редакторе доступны ИИ-инструменты, умные фильтры, продвинутые функции рисования и редактирования, возможна гибкая работа со слоями и масками, а также поддержка множества форматов и графических планшетов. Знакомый интерфейс и удобные инструменты делают AliveColors лёгким в освоении. Продукт поддерживает несколько платформ – Windows, MacOS и Linux, совместим с отечественными ОС.

Решение ориентировано на пользователей разных сегментов, включая образовательные учреждения, государственные организации и коммерческие предприятия, закрытые государственные ведомства и силовые структуры с потребностью в высоком уровне безопасности. Среди крупных клиентов компании – ведущие банки, промышленные и энергетические корпорации, транспортные и ресурсодобывающие компании, а также государственные учреждения и органы, отвечающие за внутреннюю безопасность и административное управление. По итогам прошлого года производитель показал двукратный рост продаж, достигнутый за счёт органического увеличения спроса и расширения клиентской базы.

Партнеры Axoft активно работают с государственными структурами и крупными компаниями, где требования к импортозамещению и локализации ПО наиболее высоки. Сотрудничество предоставит партнерскому каналу доступ к высококонкурентному российскому решению в сегменте графических редакторов, соответствующему требованиям российских стандартов и регуляторов. Дистрибутор интегрирует AliveColors в портфель продуктов для креативных и образовательных направлений. В планах компании – создание методических материалов для быстрого внедрения графического редактора в учебный процесс, совместное с вендором продвижение программ в рамках образовательных проектов.

«AliveColors – зрелое сертифицированное решение, отвечающее задачам импортозамещения. Сотрудничество откроет новые возможности для наших партнеров и их заказчиков: доступ к локализованному аналогу зарубежного графического редактора, современным инструментам, гибкие условия поставки, сервисы по сопровождению. Совместно с вендором мы предоставим партнерскому каналу техническую поддержку, возможность пройти обучение по направлению, что позволит партнерам быстрее внедрять продукты и предлагать клиентам комплексные решения», – отметил Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«AliveColors – стратегически важное решение для российского рынка, которое закрывает потребность в профессиональном графическом редакторе отечественного производства. Программа полностью соответствует требованиям импортозамещения, работает локально и гарантирует защиту данных – ключевой фактор для государственных организаций, образовательных учреждений и корпоративного сектора. Партнёрство с Axoft позволяет нам значительно расширить присутствие AliveColors на рынке и обеспечить коммерческим и государственным организациям по всей стране доступ к надёжному, функциональному и полностью независимому инструменту для работы с графикой. Вместе мы укрепляем российский рынок программного обеспечения и создаём устойчивую альтернативу зарубежным технологиям», – сказал Сергей Галенко, директор по развитию компании «Аквис Лаб».