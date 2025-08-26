Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лежнин Алексей
УПОМИНАНИЯ
|26.08.2025
|РОСА представила операционную систему для интерактивных панелей «Лига групп» 1
|24.03.2025
|В России откроют новый завод по производству ноутбуков и планшетов 1
Лежнин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3236 1
|ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 175 1
|Киселёв Алексей 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379928, в очереди разбора - 738202.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.