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Индексная книга (каталог) CNews*
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Киселёв Алексей



26.02.2025 Почему ИБ выгоднее передать на аутсосинг 2
26.02.2025 Какого экономического эффекта могут добиться банки с помощью ИИ 3
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 3
24.09.2024 ГК «А101» и «Движ Маркетплейс» оформили онлайн-ипотеку без визита в банк и бумажных документов 1
18.09.2024 EDR-решение «Лаборатории Касперского» доступно на Linux и macOS 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 3
01.03.2024 «Лаборатория Касперского» запустила интерактивный симулятор атаки программ-вымогателей 1
23.10.2023 Цифровые технологии помогут организовать правильное питание для пермских буренок 1
08.08.2023 «Лаборатория Касперского» отразила за 5,5 месяцев почти 100 тыс. атак на малый и средний бизнес в России 1
01.08.2023 «Лаборатория Касперского»: 80% россиян недооценивают важность навыков кибербезопасности для старта бизнеса 1
26.04.2023 НТЦ ИТ РОСА выпустила обновленную версию своей операционной системы РОСА «Хром» 12.4 1
03.03.2023 Российские ИТ-компании продолжают наращивать обороты 1
02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 11
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 8
24.10.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет, как защититься от современных киберугроз и обеспечить непрерывность бизнеса на CNews FORUM 2022 2
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 10
04.10.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет о киберзащите бизнеса в России на конференции CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» 2
27.09.2022 Успейте подать заявку на участие в конференции «Импортозамещение 2022: первые итоги», которая состоится 6 октября 1
13.09.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
30.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
19.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
03.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 3
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 5
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 3
02.03.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет о защите медицинских данных на конференции «Цифровое здравоохранение 2022» 2
25.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
14.02.2022 «Лаборатория Касперского» расскажет о главных составляющих корпоративной защиты в 2022 году 1
29.10.2020 «Лаборатория Касперского»: количество DDoS-атак в третьем квартале 2020 года выросло в полтора раза 1
12.08.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий скачок DDoS-атак во втором квартале 2020 года 1
14.02.2020 «Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак увеличилось почти вдвое в конце 2019 года 1
11.11.2019 «Лаборатория Касперского»: школьники ответственны почти за половину DDoS-атак в третьем квартале 1
05.08.2019 «Лаборатория Касперского»: по итогам квартала число DDoS-атак выросло на 18% 1
21.05.2019 «Лаборатория Касперского» вновь зафиксировала всплеск DDoS-атак после долгого спада 1
07.02.2019 «Лаборатория Касперского»: Число DDoS-атак снизилось, при этом они стали сложнее 1
31.10.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск DDoS-атак на образовательные учреждения 1
24.07.2018 Отчет «Лаборатории Касперского»: камеры видеонаблюдения и принтеры вновь используются для DDoS-атак 1
17.05.2018 Исследование «Лаборатории Касперского»: треть российских компаний пренебрегают защитой от DDoS-атак 1
26.04.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала самую длительную DDoS-атаку c 2015 года 1

Публикаций - 62, упоминаний - 109

Киселёв Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8776 10
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 6
Microsoft Corporation 24679 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 5
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 5
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 4
VK - Mail.ru Group 3459 4
МегаФон 8962 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 4
Citrix Systems 814 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 4
Tonk - Тонк ГК 49 4
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 4
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 4
Инверсия - Инверсия НПФ 145 4
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 4
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 83 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
SAP CIS - САП СНГ 854 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
АйТи 1372 3
Samsung Electronics 10294 3
Dell EMC 5037 3
Lenovo Group 2297 3
LG Electronics 3620 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 3
Sony 6554 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 673 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1035 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 6
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7389 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2391 5
Возрождение - Коммерческий банк 346 5
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 134 5
KupiVip - Приват Трэйд 81 4
Альфа-Банк 1778 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 4
Роснефть НК - нефтяная компания 514 4
ПСБ - Промсвязьбанк 854 4
Газпром нефть 622 4
Лента - Утконос 177 4
Mary Kay - Мэри Кэй 104 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 4
OR Group - Обувь России 29 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 4
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
Совкомбанк ПАО 258 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 3
ВкусВилл - Избёнка 160 3
Лента - Сеть розничной торговли 2093 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 3
ГПБ - Газпромбанк 1089 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 90 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11744 12
Федеральное казначейство России 1783 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2525 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4174 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 2
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 191 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2887 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 313 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 6
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 2
Ассоциация менеджеров 92 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27844 44
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24299 6
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Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 658 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3865 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11681 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13973 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7694 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4203 6
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 487 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1981 5
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 27
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4519 10
Kaspersky Optimum Security 13 6
Linux OS 10031 4
Microsoft Windows 15735 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 531 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 475 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 930 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 244 2
Apache Logging Project - Log4j 26 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 126 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 2
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 59 2
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 59 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5251 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
Kaspersky Security Network - KSN 92 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1603 2
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 67 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 769 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
Microsoft Skype 2067 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 230 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 163 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Kaspersky Internet Security 460 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 108 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
Microsoft Office 3758 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
Шадаев Максут 1017 7
Лессар Георгий 8 7
Натрусов Артем 284 6
Андрианов Павел 84 6
Лоран Анна 7 6
Мураховский Эдуард 38 6
Стуров Дмитрий 33 5
Халин Дмитрий 56 5
Наймарк Владимир 14 5
Пшыченко Дмитрий 20 5
Юсупов Ренат 118 5
Хрусталев Александр 33 5
Устюжанин Дмитрий 50 5
Босенко Павел 18 5
Дроздов Константин 6 5
Щепалин Олег 23 5
Строкович Антон 53 4
Быстров Константин 24 4
Богданов Кирилл 112 4
Садовенко Илья 65 4
Сыкулев Андрей 84 4
Реймер Денис 54 4
Мацоцкий Сергей 177 4
Прохоров Фёдор 83 4
Соколов Михаил 29 4
Иншаков Дмитрий 50 4
Коваленко Антон 28 4
Козлов Михаил 174 4
Хлуднев Егор 17 4
Севрюков Алексей 18 4
Кравченко Константин 90 4
Леушев Андрей 73 4
Паринов Олег 11 4
Авданина Надежда 12 4
Гуральников Сергей 164 4
Громов Иван 102 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
Широких Алексей 72 4
Матюнин Роман 7 4
Халяпин Сергей 82 4
Россия - РФ - Российская федерация 145538 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43426 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52243 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17496 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17144 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 7
Европа 21811 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 5
Европа Восточная 3080 5
Южная Корея - Республика 6666 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 858 4
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 4
Сингапур - Республика 1856 3
Нидерланды 3531 3
Канада 4895 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 3
Россия - ЦФО - Калужская область 988 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 609 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 692 3
Россия - УФО - Тюменская область 1166 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 616 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 572 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14226 2
Япония 13311 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3533 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1742 2
Греция - Греческая Республика 981 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1896 2
Азия - Азиатский регион 5558 2
Бразилия - Федеративная Республика 2374 1
Саудовская Аравия - Королевство 589 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 1
Франция - Французская Республика 7864 1
Европа Западная 1482 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 938 1
Россия - ЦФО - Курская область 654 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11016 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48349 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51442 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14497 17
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24263 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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