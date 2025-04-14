Бизнес мечты: каждый седьмой россиянин готов уйти с основной работы и начать зарабатывать на хобби

Каждый седьмой россиянин (14%), у которого есть хобби, готов уйти с основной работы, чтобы сделать главным источником заработка свое увлечение — в том числе в виде бизнеса. Таковы результаты опроса* . Тех, кто хотел бы получать доход от увлечений, но только параллельно с основной работой, все же больше — 69%. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос был проведен OMI по заказу «Лаборатории Касперского» в I квартале 2025 г. В нем приняли участие 1688 жителей городов-миллионников в России в возрасте 22-65 лет.

Чем увлекаются россияне. В числе наиболее популярных хобби — кулинария и питание (44%), спорт и здоровый образ жизни (29%), фотография (23%), рукоделие (22%), городской туризм (15%), техники и методики саморазвития личности (14%). Среди более редких занятий — написание или вычитка книг, программирование и разработка ПО, создание музыки. Некоторые респонденты также пробуют себя в роли подиумных или фотомоделей.

Малый бизнес — большие риски. Молодые компании — легкая мишень для злоумышленников из-за ограниченности ресурсов, а также нехватки опыта в сфере обеспечения кибербезопасности. Поэтому, если человек решил основать свое дело, связанное с хобби, важно заранее принять меры защиты. Тем не менее не все осознают серьезность рисков. Почти каждый восьмой (13%) признался, что установил бы неофициальную версию защитного ПО, что делать крайне опасно. Купили бы программное обеспечение от проверенной ИБ-компании только 26%. Примерно каждый пятый (18%) обратился бы за услугами к стороннему ИБ-специалисту, а 9% наняли профильного сотрудника в штат. Считают необходимым уделять внимание цифровой грамотности, обсуждать эту тему с сотрудниками и следить за соответствующими новостями около половины опрошенных (54%).

«Стремление монетизировать хобби — естественное желание, и оно может стать хорошей основой для собственного бизнеса. Но, чтобы проект был успешным, важно тщательно продумывать риски, особенно с точки зрения кибербезопасности. Многие ошибочно полагают, что злоумышленников интересуют только крупные компании, но это не так. Причем чем меньше бизнес, тем сложнее ему противостоять кибератакам из-за ограниченных ресурсов. Чтобы обезопасить компанию, мы рекомендуем сочетать разные методы защиты. Например, не стоит слепо полагаться на то, что киберугрозам сможет противостоять один лишь системный администратор, потому что он может не обладать нужными компетенциями в области ИБ. При этом одинаково важны как технические, так и нетехнические средства защиты. Если говорить о специализированном ПО, лучше не экономить на безопасности и установить решение от надежного вендора: нелегальные бесплатные программы с высокой долей вероятности не защитят от киберугроз, а скорее сами станут источником заражения», — сказал Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с малым и средним бизнесом в «Лаборатории Касперского».

Чтобы обезопасить малый или средний бизнес, «Лаборатория Касперского» рекомендует начинающим предпринимателям: обучать сотрудников навыкам цифровой грамотности, чтобы минимизировать риски атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга; разработать подробный план реагирования на киберинциденты, задокументировать роли и ответственность сотрудников в случае ИБ-инцидентов; ввести систему поощрения для системных администраторов за отсутствие киберинцидентов. Это необходимо для того, чтобы специалисты, отвечающие за широкий спектр ИТ-задач, более ответственно относились к выбору ИБ-решений и реализации стратегии по защите компании; создавать резервные копии данных и хранить их в разных местах, включая офлайн-носители. Минимум раз в неделю рекомендуется сохранять важную информацию на внешних носителях, не подключенных к корпоративной сети; использовать только лицензионное ПО и регулярно его обновлять, следить за официальными заявлениями вендоров; установить на корпоративные устройства надежную защитную программу от вендора, например, решения под нужды малого или среднего бизнеса.