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Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews Мишень

СОБЫТИЯ


22.12.2020 Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем

аблюдаются на рынке, а также о том, с чего лучше начать внедрение. Перейти к обзору RPA-систем 2020 Мишень CNews RPA-систем 2020 На основе собранной информации стало возможным построение мишени
09.11.2020 Мишень CNews: BPM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке BPM

ости от того, по какой из базовых характеристик достигнут наименее благоприятный результат. Рис. 1. Мишень CNews BPM-систем 2020 Тенденции на рынке BPM BPM — относительно молодой вид программно
06.10.2020 Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM

ости от того, по какой из базовых характеристик достигнут наименее благоприятный результат. Рис. 1. Мишень CNews CRM-систем 2020 Тенденции на рынке CRM Сегодня человек предоставляет массу инфор
09.09.2013 Мишень CNews: Лидеры ИТ-менеджмента

приятий из самых разных отраслей. К этой идеальной компании стремятся все прочие участники рейтинга Мишень CNews. Наибольшие средние баллы по данной оценке демонстрируют компании «Ай-Теко», Hel
20.05.2013 Мишень CNews: Ведущие разработчики решений для потокового ввода данных в России

CNews Analytics подготовил новый рейтинг — Мишень CNews: Ведущие разработчики Data Capture в России. Задачей исследования было определит
30.05.2012 Мишень CNews: Лидеры по обслуживанию компьютерной техники в России

ные потребности отдельных заказчиков. К этой идеальной сервисной компании стремятся лидеры рейтинга Мишень CNews - "ЮНИТ-Оргтехника", ГК Optima, "Софтлайн" и "ЦРТ Сервис". Всего в ходе исследов
20.10.2011 Одноразовый БПЛА: самолет-мишень или аппарат-камикадзе?

едостаточно сильный противник, и тренировки не обеспечивают необходимого уровня сложности в симуляции воздушного боя. Поэтому специально для новейших истребителей разрабатывается дешевая малозаметная мишень. Новый беспилотный самолет-мишень разработан с нуля и выполнен по технологии стелс, что затрудняет его обнаружение радарами истребителя. Поскольку мишень фактически будет о
29.12.2010 Запуск полового созревания у женщин: мишень найдена

энергии (в том числе в виде жировых отложений), достаточного для размножения. Гормон лептин, продуцируемый жировыми клетками, выступает в роли медиатора этого процесса на уровне мозга, однако точная мишень его воздействия до сих пор не была известна. Более раннее исследование показало, что у не имеющих лептина мышей и человека в препубертатном возрасте половое созревание практически остана
07.12.2007 Mac – новая мишень хакеров

-150 вариантов таких программ». Рост угрозы ИБ может причинить Apple много хлопот. Компания уже давно расхваливает преимущества безопасности своей платформы, сравнивая ее с Microsoft, чье ПО – первая мишень хакеров. Также целью для кибератак стали цифровые мультимедийные проигрыватели iTunes и iPhone, сотовые телефоны с мультимедиа функциями, сообщается в докладе F-Secure. Взлом системы без
18.04.2007 «Связной» — новая мишень грабителей

14 «А». Грабители, кстати, проявили изобретательность, одевшись в жилеты и каски дорожных рабочих, а также в респираторы. Похищено несколько десятков мобильных телефонов с витрины. «Связной» — новая мишень грабителей Лишь один раз злоумышленники изменили себе. Либо действовала другая преступная группа. «Связной» в Красногвардейском районе обокрали ночью 24 марта. Преступники вскрыли витрин

Публикаций - 186, упоминаний - 194

CNews Мишень и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 17
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 15
Microsoft Corporation 25775 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 17 4
Apple Inc 13154 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Softline - Софтлайн 3743 4
9594 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Huawei 4676 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
Terrasoft - Террасофт 206 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 3
CA Technologies - Computer Associates 392 3
Google LLC 12688 3
Agilent Technologies 132 2
Deiteriy - Дейтерий 75 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Grafitec - Графитек 98 2
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 2
Broadcom - VMware 2610 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
МегаФон 10742 2
Dell EMC 5180 2
Cisco Systems 5372 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
Check Point Software Technologies 829 2
Oracle Corporation 7074 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
ESET - ESET Software 1161 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 2
Telegram Group 2940 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 2
Sony 6739 2
G-Core Labs 74 2
Россети Ленэнерго 1699 3
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Резонанс НПП 407 2
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 2
Gerard Klauer Mattison & Co 21 2
Воткинский завод 10 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации 3 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
МСМ-Медимпэкс 1 1
Промсбербанк - Промышленный сберегательный банк 4 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 16 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 1
Вкуснолюбов 2 1
Monsanto 16 1
MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 1
ИПП - Институт проблем предпринимательства 2 1
Ashley Madison 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Почта России ПАО 2370 1
Связной ГК 1401 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 12
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
Минобороны РФ - ВКС РФ 185 ЦБП и БПр - Ашулук - 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 76
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 44
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 18
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 17
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 21
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 13
Linux OS 11533 13
Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 9
Google Android 15243 5
Kaspersky Internet Security 497 5
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 4
FreePik 1841 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Microsoft Office 4170 4
Intel Pentium III 782 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 3
Apple iOS 8583 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Azure 1526 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Terrasoft Creatio 109 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 3
Apple iPhone 6 4861 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 3
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 3
InterSystems Ensemble 59 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 2
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 2
Leta Group - Дамаск СУО - Дамаск МФЦ - Дамаск-Банк - Дамаск-ФМС - Дамаск-МЕД 15 2
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 2
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 2
Мельникова Анастасия 440 4
Зайцев Михаил 345 4
Путин Владимир 3454 3
Водясов Алексей 222 3
Левкевич Михаил 59 2
Невский Александр 21 2
Morris Robert - Моррис Роберт 8 2
Schneider Bill - Шнейдер Билл 2 2
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
Naranjo Brian - Нараньо Брайан 3 2
Kenny Peter - Кенни Питер 6 2
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 2
Галушкин Олег 182 2
Волков Сергей 108 2
Иванов Сергей 405 2
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Алёшин Дмитрий 9 2
Донской Дмитрий 40 2
Кононенко Олег 41 2
Попова Мария 141 2
Белов Андрей 135 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Кулаков Павел 29 1
Гаттаров Руслан 144 1
Курило Андрей 39 1
Wong Arthur - Артур Вонг 4 1
Ермаченков Алексей 14 1
Чигвинцев Александр 3 1
Хантимиров Рамиль 82 1
Макаров Станислав 118 1
Самойленко Максим 67 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Москалева Татьяна 73 1
Ованесян Георгий 15 1
Радаев Александр 44 1
Ноготкова Елена 26 1
Садовничий Виктор 64 1
Никитин Владимир 10 1
Гордейчик Сергей 25 1
Падалка Геннадий 22 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 68
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Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Европа 24964 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Япония 13807 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Индия - Bharat 5869 6
Израиль 2856 6
Ирак - Республика 709 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Маршалловы Острова - Кваджалейн 31 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Канада 5081 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
США - Калифорния - Сан-Диего 370 4
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 3
США - Аляска - Кадьяк 11 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Нидерланды 3746 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 3
Индийский океан - Персидский залив 234 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 3
США - Аляска 246 3
США - Нью-Мексико 249 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Югославия 74 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Физика - Physics - область естествознания 2940 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Молекула - Molecula 1102 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 10
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 10
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 7
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 69 7
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 7
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 7
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
Зоология - наука о животных 2887 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
CERN Courier 28 4
NYT - The New York Times 1100 4
New Scientist 1448 3
SpaceDaily - Space Daily 187 3
PhysicsWorld 90 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
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Bloomberg 1627 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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Nature Materials 20 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
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Market Research Future 10 1
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 5
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 4
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 4
Keio University - Университет Кэйо 39 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 15 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 15 1
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - Helmholtz Zentrum München - Мюнхенский Центр Гельмгольца - Объединение немецких научно-исследовательских центров имени Гельмгольца 12 1
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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