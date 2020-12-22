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CNews Мишень
СОБЫТИЯ
|22.12.2020
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Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем
аблюдаются на рынке, а также о том, с чего лучше начать внедрение. Перейти к обзору RPA-систем 2020 Мишень CNews RPA-систем 2020 На основе собранной информации стало возможным построение мишени
|09.11.2020
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Мишень CNews: BPM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке BPM
ости от того, по какой из базовых характеристик достигнут наименее благоприятный результат. Рис. 1. Мишень CNews BPM-систем 2020 Тенденции на рынке BPM BPM — относительно молодой вид программно
|06.10.2020
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Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM
ости от того, по какой из базовых характеристик достигнут наименее благоприятный результат. Рис. 1. Мишень CNews CRM-систем 2020 Тенденции на рынке CRM Сегодня человек предоставляет массу инфор
|09.09.2013
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Мишень CNews: Лидеры ИТ-менеджмента
приятий из самых разных отраслей. К этой идеальной компании стремятся все прочие участники рейтинга Мишень CNews. Наибольшие средние баллы по данной оценке демонстрируют компании «Ай-Теко», Hel
|20.05.2013
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Мишень CNews: Ведущие разработчики решений для потокового ввода данных в России
CNews Analytics подготовил новый рейтинг — Мишень CNews: Ведущие разработчики Data Capture в России. Задачей исследования было определит
|30.05.2012
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Мишень CNews: Лидеры по обслуживанию компьютерной техники в России
ные потребности отдельных заказчиков. К этой идеальной сервисной компании стремятся лидеры рейтинга Мишень CNews - "ЮНИТ-Оргтехника", ГК Optima, "Софтлайн" и "ЦРТ Сервис". Всего в ходе исследов
|20.10.2011
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Одноразовый БПЛА: самолет-мишень или аппарат-камикадзе?
едостаточно сильный противник, и тренировки не обеспечивают необходимого уровня сложности в симуляции воздушного боя. Поэтому специально для новейших истребителей разрабатывается дешевая малозаметная мишень. Новый беспилотный самолет-мишень разработан с нуля и выполнен по технологии стелс, что затрудняет его обнаружение радарами истребителя. Поскольку мишень фактически будет о
|29.12.2010
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Запуск полового созревания у женщин: мишень найдена
энергии (в том числе в виде жировых отложений), достаточного для размножения. Гормон лептин, продуцируемый жировыми клетками, выступает в роли медиатора этого процесса на уровне мозга, однако точная мишень его воздействия до сих пор не была известна. Более раннее исследование показало, что у не имеющих лептина мышей и человека в препубертатном возрасте половое созревание практически остана
|07.12.2007
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Mac – новая мишень хакеров
-150 вариантов таких программ». Рост угрозы ИБ может причинить Apple много хлопот. Компания уже давно расхваливает преимущества безопасности своей платформы, сравнивая ее с Microsoft, чье ПО – первая мишень хакеров. Также целью для кибератак стали цифровые мультимедийные проигрыватели iTunes и iPhone, сотовые телефоны с мультимедиа функциями, сообщается в докладе F-Secure. Взлом системы без
|18.04.2007
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«Связной» — новая мишень грабителей
14 «А». Грабители, кстати, проявили изобретательность, одевшись в жилеты и каски дорожных рабочих, а также в респираторы. Похищено несколько десятков мобильных телефонов с витрины. «Связной» — новая мишень грабителей Лишь один раз злоумышленники изменили себе. Либо действовала другая преступная группа. «Связной» в Красногвардейском районе обокрали ночью 24 марта. Преступники вскрыли витрин
CNews Мишень и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 440 4
|Зайцев Михаил 345 4
|Путин Владимир 3454 3
|Водясов Алексей 222 3
|Левкевич Михаил 59 2
|Невский Александр 21 2
|Morris Robert - Моррис Роберт 8 2
|Schneider Bill - Шнейдер Билл 2 2
|Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 2
|Naranjo Brian - Нараньо Брайан 3 2
|Kenny Peter - Кенни Питер 6 2
|Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 2
|Галушкин Олег 182 2
|Волков Сергей 108 2
|Иванов Сергей 405 2
|Сергеев Михаил 115 2
|Алёшин Дмитрий 9 2
|Донской Дмитрий 40 2
|Кононенко Олег 41 2
|Попова Мария 141 2
|Белов Андрей 135 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
|Кулаков Павел 29 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Курило Андрей 39 1
|Wong Arthur - Артур Вонг 4 1
|Ермаченков Алексей 14 1
|Чигвинцев Александр 3 1
|Хантимиров Рамиль 82 1
|Макаров Станислав 118 1
|Самойленко Максим 67 1
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Ованесян Георгий 15 1
|Радаев Александр 44 1
|Ноготкова Елена 26 1
|Садовничий Виктор 64 1
|Никитин Владимир 10 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Падалка Геннадий 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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