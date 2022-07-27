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Индексная книга CNews*
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CNews Мишень



27.07.2022 Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям? 1
17.06.2022 Число жертв кражи персональных данных вдвое превысило население Земли 1
12.04.2022 Власти потратят 875 миллионов на защиту портала госзакупок от DDoS-атак 1
11.04.2022 Как меняется BPM: от «замены экселя» до управления неструктурированными процессами 1
24.03.2022 Америка прекращает многолетнюю травлю ZTE. Она срочно переключается на Huawei и Россию 1
06.12.2021 Криптомайнеры ломают облака Google 1
10.11.2021 Оператор дата-центров Oxygen присоединился к MSSP-программе Positive Technologies 1
27.10.2021 Власти США бьют тревогу из-за хакерских атак на канализацию страны 1
15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
08.09.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг Low-code платформ 2021 2
30.08.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг SLA производительности облачных платформ 2021 2
21.06.2021 Впервые в России опубликован рейтинг лучших мировых облачных провайдеров по 40 критериям. Обзор Market.CNews 1
15.06.2021 «Дыры» в Microsoft Office позволяют захватывать ПК 1
01.06.2021 Market.CNews опубликовал первый в России подробный рейтинг провайдеров IP-телефонии и ВАТС 2021 2
11.05.2021 Троянец, ворующий данные из Linux, три года оставался невидимым для любых антивирусов 1
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021 1
31.03.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг ERP-систем 1
25.03.2021 Во втором полугодии 2020 года снова начала расти доля атакованных компьютеров АСУ ТП 1
17.03.2021 Хакеры сломали сайт сверхпопулярного 3D-пакета, лишив доступа к нему компании по всему миру 1
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews 1
02.02.2021 Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews 1
22.12.2020 Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем 2
09.11.2020 Мишень CNews: BPM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке BPM 2
16.10.2020 Устранена обнаруженная экспертом Positive Technologies уязвимость в Jira 1
06.10.2020 Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM 2
21.09.2020 Троян-шифровальщик по ошибке убил человека 1
28.04.2020 «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты встраиваемых устройств 1
03.03.2020 Eset представила решения по защите от кибератак для микробизнеса 1
31.01.2019 OFD.ru признан лучшим ОФД по версии CNews Analytics 2
30.01.2019 CNews определил самые продвинутые ОФД 2
24.07.2018 Полмиллиарда устройств интернета вещей оказалось беззащитными перед древней кибератакой 1
19.06.2018 Поджелудочная железа определяет продолжительность жизни видов 1
05.03.2018 На культовый сайт программистов обрушилась крупнейшая в истории DDoS-атака 1
22.01.2018 Таинственная структура сдает правительствам в аренду ПО для слежки за собственными гражданами 1
10.08.2017 В России создано ПО для «перепрограммирования» мозга после инсульта 1
13.04.2017 В России представлен суперкомпьютер Nvidia DGX-1 для задач ИИ 1
14.02.2017 В Томском политехе нашли способ надежно соединять титан и кости 1
10.01.2017 Solar Security и Kraftway представили совместное защищенное решение 1
09.09.2016 Check Point представила свое видение более безопасного «облака» 1

Публикаций - 156, упоминаний - 167

CNews Мишень упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 10
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 8
Элемент ГК - Elementec 25 6
Amazon Inc - Amazon.com 2777 3
1С-Битрикс - Bitrix 497 2
Intel Corporation 11624 2
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 2
Softline - Софтлайн 2032 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 278 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
ПитерСофт 14 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 336 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 30 1
InnoSTage - Инностейдж 38 1
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Navicon - Навикон 255 1
Huawei 3459 1
Blender 33 1
Cloudflare 80 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 1
6927 1
Простой бизнес 17 1
Apple Inc 11103 1
Константа 41 1
СофтИнтегро - SoftIntegro 13 1
Нейронные сети ООО 524 1
Nvidia Corp 3203 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 305 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 89 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 97 1
Такском - Taxcom 206 1
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 305 1
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 106 1
Самолёт ГК 1649 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 79 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 9
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
Администрация Президента РФ 976 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
Президент Российской Федерации 3492 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 10
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 6
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 6
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 5
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 635 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 4
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 3
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Linux OS 8153 8
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Microsoft Office 3405 4
Terrasoft Creatio 88 3
Google Android 12432 3
Apple macOS 1693 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 2
Rakuten Viber 524 2
Intel Pentium III 724 2
Microsoft Windows 2528 1
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
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РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 263 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 1
Mozilla Firefox - браузер 1783 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 1
МТС Cloud - CloudMTS 204 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 166 1
Такском ОФД 4 1
OFD.RU Venda 5 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 62 1
OFD.RU Ferma 9 1
Хомутский Юрий 48 2
Путин Владимир 2696 2
Баров Алексей 27 1
Румянцев Антон 47 1
Сергеенко Егор 11 1
Мельникова Анастасия 236 1
Мишустин Михаил 466 1
Ованесян Георгий 15 1
Григорьев Максим 14 1
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Черниченко Андрей 1 1
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Ирак - Республика 694 3
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Казахстан - Республика 4750 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Германия - Бавария - Мюнхен 468 1
Китай - Тайвань 3659 1
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Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 114 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2424 1
Кредитование - Сrediting 4977 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4909 1
Физика - Physics - область естествознания 2423 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 3
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 4
S&P - Standard and Poor’s 480 2
Gartner - Гартнер 3466 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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