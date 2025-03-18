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Индексная книга (каталог) CNews*
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Физика нейтронная Нейтрон тяжёлая элементарная частица


18.03.2025 Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность 1
28.08.2023 Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют 1
23.08.2023 Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах 1
02.02.2023 10 самых странных объектов во Вселенной 1
03.12.2021 Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли 1
23.08.2021 Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира 1
02.02.2021 Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом 1
18.09.2019 Российские ученые разработали гибридный реактор синтеза-деления 1
03.11.2016 Человеческие клетки и нейтронные звезды имеют сходное строение 1
27.04.2016 Российский прибор ФРЕНД уже работает на «ЭкзоМарс» 2
28.07.2015 Еще один удар по теории суперсимметрии 1
04.11.2014 Куски темной материи могут быть размером с астероид 1
16.10.2014 Lockheed Martin готовит переворот в энергетике 1
10.10.2013 Два лазера зажгли безопасный ядерный синтез 1
19.03.2013 Кислород и углерод появились во Вселенной по воле кварка 1
13.11.2012 Термоядерный ракетный двигатель отправит США в глубокий космос 1
24.07.2012 Коллайдер выдал невероятную температуру 1
19.06.2012 Гипотеза: ультрахолодные нейтроны "скачут" по параллельным Вселенным 1
04.06.2012 Кедр сохранил ядерный след тайны 775 года 1
10.04.2012 Нейтринная связь: как это работает и что обещает 1
13.03.2012 Одноионные часы "не собьются" ни на секунду за 14 млрд лет 1
28.12.2011 К Рождеству на суперколлайдере открыли новую частицу 1
27.10.2011 Российский нейтронный сканер поставили на новый марсоход 1
16.09.2011 Токамак JET тестирует покрытие, открывающее путь к термояду 1
01.07.2011 Что станет российским мегапроектом: реактор ПИК, сверхмощный лазер или суперколлайдер? 1
10.06.2011 Остров стабильности: российские ядерщики лидируют в гонке 1
27.05.2011 Россия строит свой суперколлайдер 1
18.04.2011 Станут ли АЭС безопасными? 1
20.12.2010 Нейтронный реактор под Петербургом: запуск в феврале 1
24.11.2010 Как искать нелегальные ядерные реакторы. Новая идея 1
10.11.2010 Физики получили пятое состояние вещества 1
08.11.2010 На суперколлайдере готовят маленький Большой взрыв 1
18.10.2010 Термоядерный реактор: строительство начинается 1
31.08.2010 Безопасные АЭС будут работать на тории 1
21.01.2010 Новый замедлитель увеличит поток холодных нейтронов в 25 раз 1
12.11.2009 В Москве пройдет конференция "РСНЭ - НБИК 2009" 1
09.10.2009 В Москве состоится конференция по нано-био-инфо-когнитивным технологиям 1
21.10.2008 В Дубне пройдет семинар, посвященный 100-летию Нобелевского лауреата И.М.Франка 1
28.08.2008 Различия между тяжелой и легкой водой выявлены на квантовом уровне 1
08.04.2008 Нейтронный детектор обнаружит наркотики и взрывчатку 1

Публикаций - 65, упоминаний - 66

Физика нейтронная и организации, системы, технологии, персоны:

Deiteriy - Дейтерий 72 7
Галактика - Корпорация 1471 3
H2O 20 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 111 1
Цифра ГК 2448 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 439 1
Polywell Computers 22 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 7
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 131 3
Торий НПП 46 3
Верный - торговая сеть 291 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 1
Lockheed Martin 759 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
ЕКА Топливная компания 143 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Boeing 1013 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1383 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 40 1
Т2 - Титан-2 Холдинг - Титан-2 Концерн 7 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1804 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5507 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 247 18
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 825 14
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3363 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 7
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 38 7
Флуоресценция - Флюоресценция - Флюорофор - Люминофор - Люминесцировать - вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение - Люминесцентная лампа 134 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9818 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2807 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13895 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6804 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1341 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1578 4
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 532 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7004 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 3
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HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2599 3
Часы - Watch 950 3
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 2
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2982 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9700 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8368 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4698 1
Умные платформы 1718 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3141 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1012 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 638 22
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 416 9
Microsoft Windows 2000 8661 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 9 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 139 2
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ЭкзоМарс 33 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 74 1
NASA Skylab - Скайлэб 4 1
Космодром Байконур 1067 1
Apple iPhone 6 4862 1
ОИЯИ NICA - Nuclotron-based Ion Collider fAcility - сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов 2 1
NASA Mars Odyssey orbiter 59 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 1
LLNL NIF - National Ignition Facility 6 1
DESY European XFEL - X-Ray Free Electron Laser 5 1
РАН СО ИЯФ - Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения - ВЭПП коллайдер - ускорительный комплекс 3 1
NASA Phoenix Mars lander 23 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Z machine, Z Pulsed Power Facilit - Z-машина 16 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 187 5
Prosperetti Andrea - Просперетти Андреа 4 4
Максимчук Анна 4 4
Suslik Ken - Суслик Кен 4 2
Пономарев-Степной Николай 3 2
Saltmarsh Mike - Солтмаш Майк 2 2
Левкевич Михаил 60 2
Митрофанов Игорь 3 2
Pons Stanley - Понс Стэнли 6 2
Flannigan David - Флэнниган Дэвид 4 2
Fleishmann Martin - Флейшман Мартин 6 2
Lloyd Seth - Ллойд Сэт 4 2
Путин Владимир 3205 1
Оганесян Юрий 5 1
Зотов Леонид 2 1
Horowitz Charles - Горовиц Чарльз 1 1
Серебров Анатолий 1 1
Fermi Enrico - Ферми Энрико 16 1
Wilkinson Guy - Уилкинсон Гай 1 1
Ежов Виктор 1 1
Starkman Glenn - Старкман Гленн 3 1
Ostriker Jeremiah - Острайкер Джереми 1 1
Heuer Rolf - Хейер Рольф 2 1
Береджиани Зураб 1 1
Франк Илья 1 1
Классен Николай 1 1
Kardjilov Nikolay - Карджилов Николай 1 1
Флеров Георгий 2 1
Jenet Frederick - Жанет Фредерик 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 21
Россия - РФ - Российская федерация 146260 16
Земля - планета Солнечной системы 10421 13
Уран - планета Солнечной системы 543 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5209 9
Франция - Французская Республика 7871 8
Солнечная система - Solar system 2526 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1299 5
Япония 13324 5
Германия - Федеративная Республика 12729 5
Европа 21840 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 4
США - Калифорния 4634 4
США - Индиана 114 4
США - Мэриленд - Балтимор 178 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 3
Италия - Итальянская Республика 4365 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 593 3
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 124 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 2
Луна - спутник Земли 1481 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 2
Индия - Bharat 5486 2
США - Нью-Мексико 247 2
США - Техас 991 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 2
США - Мичиган 267 2
США - Теннесси 119 2
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 2
Россия - СФО - Новосибирск 4349 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 465 1
Германия - Берлин 717 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Беларусь - Белоруссия 5747 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7551 1
Физика - Physics - область естествознания 2664 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 22
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 20
Водород - Hydrogenium - химический элемент 985 19
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 565 15
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 288 13
Физика - Кварк - Quark 42 13
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1682 8
Энергетика - Energy - Energetically 5155 8
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 293 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3721 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4039 5
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 134 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2776 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4070 5
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1096 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2033 5
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1921 4
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 398 4
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 209 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5472 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1109 4
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 47 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5001 4
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 134 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1214 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 473 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9958 3
Английский язык 6684 3
Углерод - Сarboneum - химический элемент 329 3
Свинец - Plumbum - химический элемент 131 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 591 3
Физика - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 75 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6980 2
Nature 812 9
Physical Review Letters 113 5
New Scientist 1448 5
Phys.org 972 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11271 2
Известия ИД 638 2
NYT - The New York Times 1059 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
LiveScience 154 2
CERN Courier 28 2
SPIE - Optics.org 29 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 83 1
CNews Мишень 166 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 9
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 7
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 5
РАН - Российская академия наук 1897 4
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 4
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 155 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 2
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 26 2
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 18 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 955 1
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 172 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1532 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 546 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 111 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
UConn - University of Connecticut - Коннектикутский университет - Университет штата Коннектикут 16 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 26 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 46 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 23 1
РАН ФИАН АКЦ - Пущинская радиоастрономическая обсерватория 1 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 28 1
UNLV - University of Nevada, Las Vegas - Университет Невады в Лас-Вегасе - Невадский университет в Лас-Вегасе 8 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 27 1
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 4
Microsoft Ignite 42 1
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