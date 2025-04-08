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Нептун Тритон (спутник)

Нептун - Тритон (спутник)

Нептун и его спутник Тритон Нептун и его спутник Тритон
Нептун и его спутник Тритон


08.04.2025 Программно-определяемая СХД на базе ПО Raidix 5 решает бизнес-задачи московской студии цветокоррекции и постпродакшн «Тритона» 1
10.10.2023 Минцифры: на «цифровые кафедры» в 2023 году поступили 170 тыс. человек 1
24.03.2023 МТС оцифровала «сердце» Уссурийского заповедника 1
02.02.2023 10 самых странных объектов во Вселенной 1
11.11.2015 Спутник Марса Фобос разрушается 1
29.12.2012 Внеземную жизнь будут искать в подземных океанах 1
25.04.2012 НАСА нечаянно инфицировало другие миры? 1
11.11.2011 Послание инопланетянам покидает Солнечную систему 1
04.10.2010 Землеподобных планет может быть слишком много 1
07.04.2010 На Тритоне обнаружена смена времён года 2
21.12.2009 Полюс холода Солнечной системы: новая загадка Луны 1
09.09.2009 Гейзеры Тритона: двадцать лет спустя 3
18.12.2008 «ВестКолл» установил 75 хот-спотов Wi-Fi в Санкт-Петербурге 1
27.02.2007 МВД России приобрело системы спутникового мониторинга автотранспорта 1
16.06.2006 Кальдера Аполлинарис: детальные снимки 1
16.06.2006 Кальдера Аполлинарис: детальные снимки 1
16.05.2006 Захват Тритона Нептуном: новая версия 3
16.05.2006 Захват Тритона Нептуном: новая версия 3
14.12.2005 Новый странный объект найден за Плутоном 1
14.12.2005 Новый странный объект найден за Плутоном 1
12.12.2005 Гигантский ядерный корабль отправят на Нептун 4
12.12.2005 Гигантский ядерный корабль отправят на Нептун 4
01.08.2005 За Нептуном таилось множество планет 1
01.08.2005 За Нептуном таилось множество планет 1
17.03.2005 Cassini обнаружил на Энцеладе атмосферу 1
17.03.2005 Cassini обнаружил на Энцеладе атмосферу 1
21.10.2004 Странная смерть ИТ-специалиста вызвала вопросы 1
14.01.2003 Астрономы открыли 3 новых спутника Нептуна 1
14.01.2003 Астрономы открыли три новых спутника Нептуна 1
14.01.2003 Астрономы открыли три новых спутника Нептуна 1
14.01.2003 Астрономы открыли 3 новых спутника Нептуна 1
17.12.2002 Российские ученые научились выращивать хрусталик глаза 1
17.12.2002 Российские ученые научились выращивать хрусталик глаза 1
14.10.2002 На Плутоне быстро теплеет 2
14.10.2002 На Плутоне быстро теплеет 2
20.08.2002 После 25 лет полета "Вояджеры" остаются в строю 1
20.08.2002 После 25 лет полета "Вояджеры" остаются в строю 1

Публикаций - 36, упоминаний - 51

Нептун и организации, системы, технологии, персоны:

Орбита 292 8
Миранда-Медиа 59 2
Cisco Systems 5138 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Галактика - Корпорация 1473 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4051 1
S7 Airlines - S7 Technics - С7 Инжиниринг 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 1
Santander Grupo - Abbey National - Abbey National Building Society 12 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5537 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7018 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9830 9
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1396 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12746 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1586 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12644 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4647 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5820 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1139 1
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5457 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28126 1
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VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1070 1
Линейный ускоритель - Linear accelerator 76 1
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 150 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20918 1
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LED-вспышка - светодиодная вспышка 2808 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3565 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 536 1
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SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 26 2
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UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 234 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 5 1
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