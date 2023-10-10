Минцифры: на «цифровые кафедры» в 2023 году поступили 170 тыс. человек

Минцифры сообщило о том, что набор на «цифровые кафедры» в вузах завершился — в этом году они приняли более 170 тыс. студентов. Будущие врачи, журналисты, дизайнеры и представители других профессий смогут получить дополнительное ИТ-образование. Оно будет связано с их основной специальностью.

В проекте участвуют 119 вузов из 52 регионов России. Обучение могут пройти студенты бакалавриата, магистратуры, специалитета или ординатуры. По итогам они получат диплом о профессиональной переподготовке.

О проекте «цифровые кафедры»: 280 тыс. человек зачислено с 2022 г.; 65 тыс. уже завершили обучение; более 15 тыс. завершат обучение до конца 2023 г.; 900 тыс. человек могут получить дополнительную ИТ-квалификацию к 2030 г.

Примеры проектов, над которыми работают студенты:

Веб-приложение для решения задач в области агропромышленности: решение поможет вести учет агротехники и расходных материалов, удобрений и полевых работ; вуз: СтГАУ; основная специальность студента: Электроэнергетика и электротехника; ИТ-профиль на «цифровой кафедре»: Программирование и базы данных; Партнёр: ООО «Единая национальная диспетчерская система — Ставрополь».

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Набор веб-сервисов для авиакомпаний: веб-сервисы помогут автоматизировать планирование техобслуживания и ремонта двигателей. Также будет возможно спрогнозировать задержку рейсов и оповещать пассажиров о статусе рейса; вуз: МАИ; основная специальность студента: Фундаментальная информатика и ИТ; ИТ-профиль на «цифровой кафедре»: Методы ИИ и предиктивная аналитика в проектах дефектоскопии; партнёр: S7 Technics.

Искусственный интеллект для распознавания язвенных кровотечений: нейронная сеть обучена на базе 1,5 тыс. изображений с разными типами язвенных кровотечений. Новые снимки она классифицирует как норму или патологию. При этом в последнем случае она определяет тип отклонения. ПО на языке Python уже получило государственную регистрацию; вуз: УГМУ; основная специальность студента: Лечебное дело; ИТ-профиль на «цифровой кафедре»: ИТ и цифровая трансформация здравоохранения; партнёр: «Тритон-электроникс».

Метавселенная для модной индустрии: игровая платформа, на которой диджитал-дизайнеры и традиционные бренды создают цифровые версии одежды. Метавселенную уже протестировали как инструмент маркетинга для дизайнерских марок; вуз: СПбГУПТД; основная специальность студента: Fashion Tech; ИТ-профиль на цифровой кафедре: Алгоритмизация и программирование на языке Python; партнёры: VK, Институт развития индустрии моды Beinopen, Tomorrow’s render Team.