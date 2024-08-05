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Метавселенная Metaverse

Метавселенная - Metaverse

Метавселенная – это онлайн-пространство, доступ к которому можно получить при помощи технологий дополненной и виртуальной реальности. Данное пространство существует параллельно нашему миру в реальном времени. 
 


05.08.2024 Метавселенная ВДНХ стала доступна для всех жителей России

В честь 85-летнего юбилея главной выставки страны столичный Департамент информационных технологий в пилотном режиме открыл доступ к метавселенной ВДНХ ля всех пользователей Рунета. Теперь отправиться на интерактивную прогулку по цифровой копии выставки, встретить рассвет на ВДНХ, побегать по музейным залам и отправиться на

24.04.2024 Дискуссия в метавселенной: ИИ, обмен данными и иммерсивные сценарии

Дискуссия в метавселенной Экспертная дискуссия в рамках Data Fusion впервые прошла в метавселенной, разработанной командой технологического блока ВТБ. «Сегодня банк активно исследует технологические
11.12.2023 «Ашан» - теперь и в метавселенной

В преддверии Нового года торговая сеть «Ашан» открыла виртуальный гипермаркет Auchan City в метавселенной Roblox. Это онлайн-платформа, где пользователи могут создавать свои собственные
27.07.2022 Сергей Буевич: Реклама в виртуальных метавселенных начнется с игровой индустрии

олюционировать. CNews: А чем от нее отличается реклама в метавселенных? Сергей Буевич: Что касается метавселенной и VR рекламы, я бы сказал, что пока успешных кейсов в этом направлении нет, так
20.05.2022 5 главных опасностей метавселенных

соцсети, все чаще не соответствует человеку, который этот образ создает.  Как полагают эксперты, в метавселенных эта проблема никуда не исчезнет. «Аватары» новых цифровых миров будут становить
15.04.2022 Как работают знакомства в метавселенных

тиции в виртуальную землю или "прокачивать" своего персонажа, но и заводить виртуальные знакомства. Метавселенная считается следующим шагом в эволюции Интернета. В настоящее время термин "Ме
06.04.2022 Кто больше всех вложился в метавселенные

бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и облаках и заложит строительные блоки для метавселенной. Сделка позволит компании разрабатывать поддерживаемые Microsoft игры и програм
30.03.2022 Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

своими самыми тёмными инстинктами, которые не всегда можно реализовать в виртуальном мире. Термин «метавселенная» Мир, сочетающий в себе «настоящую» и виртуальную реальность, сейчас принято на
16.03.2022 Цифровая мода в метавселенных — как это работает

чейн и представляет собой NFT – уникальный невзаимозаменяемый токен. Вы выбираете в онлайн-магазине метавселенной платье или кроссовки, оплачиваете криптовалютой и получаете ссылку на токен. По
14.02.2022 Как купить виртуальную землю в метавселенной

Термин «метавселенная» появился еще в 1992 году. Его использовал писатель-фантаст Нил Стивенсон в сво
03.02.2022 МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных

зработки решений с использованием 5G и edge computing — базовых технологий для реализации концепции метавселенной. Участники программы смогут использовать облачные сервисы CloudMTS, платформу e
17.01.2022 Искусственная жизнь и метавселенная: рост патентной активности в сфере ИИ

формации. Это позволило выявить компании, которые вносят наибольший вклад в развитие так называемой метавселенной. Среди них оказались прежде всего крупные технологические корпорации: Microsoft
13.01.2022 Исследование Eset: только четверть россиян знает, что такое метавселенная

работчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, что пользователи знают о понятии «метавселенная». Оказалось, что 24% всех опрошенных знакомы с моделью виртуального мира. Лучше
30.12.2021 Трансформация виртуальности: метавселенные как новый тренд в жизни, бизнесе и инвестировании

й виртуальной экосистемы, так называемой метавселенной. По словам основателя Meta Марка Цукерберга, метавселенная способна создать рынок цифровой коммерции в сотни миллиардов долларов, а финанс
02.11.2021 Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной

ь на видео, а также использовать статичную картинку или просто поле с именем. Помимо организации виртуальных встреч с аватарами, компании также смогут создавать собственные иммерсивные пространства – метавселенные. В результате решение позволит людям даже из разных точек мира находиться в одной среде и взаимодействовать друг с другом, при этом обеспечивая всем участникам психологический ком
18.10.2021 Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет?

бря 2021 г. компания заявила об инвестировании $50 млн в глобальные исследования для этого проекта. Метавселенная – набор виртуальных пространств, где появятся интеллектуальные цифровые аватары
09.09.2021 Власти запрещают китайцам инвестировать в «интернет будущего»

том числе Facebook, Однако сама по себе данная концепция не нова – ей почти 30 лет. Впервые термин «метавселенная» был использован писателем Нилом Стивенсоном (Neal Stephenson) в своем романе «

Публикаций - 103, упоминаний - 141

Метавселенная и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 19
Microsoft Corporation 24625 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 12
Apple Inc 12100 11
Google LLC 11775 10
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 9 7
Yandex - Яндекс 7340 7
Roblox Corporation 39 6
Accenture plc 682 5
Amazon Inc - Amazon.com 2998 5
X Corp - Twitter 2845 5
Nvidia Corp 3487 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
Oculus VR 73 4
Ростелеком 9701 4
Softline - Софтлайн 2811 4
Meta Platforms 60 4
Tencent 157 3
Fortnite 76 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
Epic Games 154 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
МегаФон 8805 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 3
8213 3
Oracle Corporation 6688 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Intel Corporation 12197 2
Cisco Systems 5114 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
Telegram Group 1983 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Shopify 21 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Alibaba Group 422 2
Snapchat 129 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 3
Студия Артемия Лебедева 97 3
LinkedIn 635 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Газпром ПАО 1342 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 9 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
ВкусВилл - Избёнка 156 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Альфа-Банк 1769 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Lockheed Martin 756 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Tesla Motors 396 1
Группа Самолет 72 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
EPIC Telecom Invest 201 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Linux Foundation 185 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
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Microsoft Teams - MS Teams 547 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 4
IBM Metaverse 9 4
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Apple iPhone - серия смартфонов 7082 3
Apple iOS 7809 3
StatCounter 395 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 3
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Hybrid Metaverse 3 3
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Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 2
Google Android 13994 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 2
Apple - App Store 2890 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Linux OS 9937 2
Microsoft Windows 15657 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Microsoft Azure 1408 2
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Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 2
Statista 229 2
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Google Maps - Карты Google - GMaps 663 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
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ROBBO - РОББО Клуб 23 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
OpenAI ChatGPT 339 2
Baidu 283 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 13
Stephenson Neal - Стивенсон Нил 12 5
Кулик Вадим 180 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 3
Капустина Алена 4 3
Граденко Михаил 5 3
Галкин Николай 104 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 3
Алешкин Сергей 65 3
Щиров Илья 45 3
Негачев Константин 4 3
Гореславский Алексей 9 3
Clegg Nick - Клегг Ник 8 2
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Чернышенко Дмитрий 565 2
Савин Олег 3 2
Бугаенко Андрей 13 2
Серов Сергей 9 2
Фролов Павел 84 2
Наумов Даниил 8 2
Райгородский Андрей 37 2
Лебедев Артемий 99 2
Глущенко Вадим 5 2
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Лысенко Эдуард 308 2
Дробышевская Алена 9 2
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Хохлов Дмитрий 9 1
Olivan Javier - Оливан Хавьер 3 1
Droga David - Дрога Дэвид 2 1
Лукьяненко Сергей 44 1
Miller Josh - Миллер Джош 3 1
Wilcox Jeff - Уилкокс Джефф 2 1
Han Charlie - Хан Чарли 1 1
Стругацкие (братья) 32 1
Bosworth Andrew - Босворт Эндрю 5 1
Кадер Михаил 12 1
Путин Владимир 3171 1
Дуров Павел 291 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 74
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 17
Европа 21767 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 10
Азия - Азиатский регион 5528 7
Земля - планета Солнечной системы 10374 5
Казахстан - Республика 5525 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Америка Латинская 1812 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 4
Ближний Восток 2943 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Индия - Bharat 5433 3
Франция - Французская Республика 7845 2
Ирландия - Корк 10 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Нидерланды 3517 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Польша - Республика 1959 2
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