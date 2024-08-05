Метавселенная Metaverse
Метавселенная – это онлайн-пространство, доступ к которому можно получить при помощи технологий дополненной и виртуальной реальности. Данное пространство существует параллельно нашему миру в реальном времени.
|05.08.2024
|
Метавселенная ВДНХ стала доступна для всех жителей России
В честь 85-летнего юбилея главной выставки страны столичный Департамент информационных технологий в пилотном режиме открыл доступ к метавселенной ВДНХ ля всех пользователей Рунета. Теперь отправиться на интерактивную прогулку по цифровой копии выставки, встретить рассвет на ВДНХ, побегать по музейным залам и отправиться на
|24.04.2024
|
Дискуссия в метавселенной: ИИ, обмен данными и иммерсивные сценарии
Дискуссия в метавселенной Экспертная дискуссия в рамках Data Fusion впервые прошла в метавселенной, разработанной командой технологического блока ВТБ. «Сегодня банк активно исследует технологические
|11.12.2023
|
«Ашан» - теперь и в метавселенной
В преддверии Нового года торговая сеть «Ашан» открыла виртуальный гипермаркет Auchan City в метавселенной Roblox. Это онлайн-платформа, где пользователи могут создавать свои собственные
|27.07.2022
|
Сергей Буевич: Реклама в виртуальных метавселенных начнется с игровой индустрии
олюционировать. CNews: А чем от нее отличается реклама в метавселенных? Сергей Буевич: Что касается метавселенной и VR рекламы, я бы сказал, что пока успешных кейсов в этом направлении нет, так
|20.05.2022
|
5 главных опасностей метавселенных
соцсети, все чаще не соответствует человеку, который этот образ создает. Как полагают эксперты, в метавселенных эта проблема никуда не исчезнет. «Аватары» новых цифровых миров будут становить
|15.04.2022
|
Как работают знакомства в метавселенных
тиции в виртуальную землю или "прокачивать" своего персонажа, но и заводить виртуальные знакомства. Метавселенная считается следующим шагом в эволюции Интернета. В настоящее время термин "Ме
|06.04.2022
|
Кто больше всех вложился в метавселенные
бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и облаках и заложит строительные блоки для метавселенной. Сделка позволит компании разрабатывать поддерживаемые Microsoft игры и програм
|30.03.2022
|
Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами
своими самыми тёмными инстинктами, которые не всегда можно реализовать в виртуальном мире. Термин «метавселенная» Мир, сочетающий в себе «настоящую» и виртуальную реальность, сейчас принято на
|16.03.2022
|
Цифровая мода в метавселенных — как это работает
чейн и представляет собой NFT – уникальный невзаимозаменяемый токен. Вы выбираете в онлайн-магазине метавселенной платье или кроссовки, оплачиваете криптовалютой и получаете ссылку на токен. По
|14.02.2022
|
Как купить виртуальную землю в метавселенной
Термин «метавселенная» появился еще в 1992 году. Его использовал писатель-фантаст Нил Стивенсон в сво
|03.02.2022
|
МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных
зработки решений с использованием 5G и edge computing — базовых технологий для реализации концепции метавселенной. Участники программы смогут использовать облачные сервисы CloudMTS, платформу e
|17.01.2022
|
Искусственная жизнь и метавселенная: рост патентной активности в сфере ИИ
формации. Это позволило выявить компании, которые вносят наибольший вклад в развитие так называемой метавселенной. Среди них оказались прежде всего крупные технологические корпорации: Microsoft
|13.01.2022
|
Исследование Eset: только четверть россиян знает, что такое метавселенная
работчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, что пользователи знают о понятии «метавселенная». Оказалось, что 24% всех опрошенных знакомы с моделью виртуального мира. Лучше
|30.12.2021
|
Трансформация виртуальности: метавселенные как новый тренд в жизни, бизнесе и инвестировании
й виртуальной экосистемы, так называемой метавселенной. По словам основателя Meta Марка Цукерберга, метавселенная способна создать рынок цифровой коммерции в сотни миллиардов долларов, а финанс
|02.11.2021
|
Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной
ь на видео, а также использовать статичную картинку или просто поле с именем. Помимо организации виртуальных встреч с аватарами, компании также смогут создавать собственные иммерсивные пространства – метавселенные. В результате решение позволит людям даже из разных точек мира находиться в одной среде и взаимодействовать друг с другом, при этом обеспечивая всем участникам психологический ком
|18.10.2021
|
Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет?
бря 2021 г. компания заявила об инвестировании $50 млн в глобальные исследования для этого проекта. Метавселенная – набор виртуальных пространств, где появятся интеллектуальные цифровые аватары
|09.09.2021
|
Власти запрещают китайцам инвестировать в «интернет будущего»
том числе Facebook, Однако сама по себе данная концепция не нова – ей почти 30 лет. Впервые термин «метавселенная» был использован писателем Нилом Стивенсоном (Neal Stephenson) в своем романе «
Метавселенная и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.