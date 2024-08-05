Метавселенная - Metaverse

Метавселенная ВДНХ стала доступна для всех жителей России В честь 85-летнего юбилея главной выставки страны столичный Департамент информационных технологий в пилотном режиме открыл доступ к метавселенной ВДНХ ля всех пользователей Рунета. Теперь отправиться на интерактивную прогулку по цифровой копии выставки, встретить рассвет на ВДНХ, побегать по музейным залам и отправиться на

Дискуссия в метавселенной: ИИ, обмен данными и иммерсивные сценарии Дискуссия в метавселенной Экспертная дискуссия в рамках Data Fusion впервые прошла в метавселенной, разработанной командой технологического блока ВТБ. «Сегодня банк активно исследует технологические

«Ашан» - теперь и в метавселенной В преддверии Нового года торговая сеть «Ашан» открыла виртуальный гипермаркет Auchan City в метавселенной Roblox. Это онлайн-платформа, где пользователи могут создавать свои собственные

Сергей Буевич: Реклама в виртуальных метавселенных начнется с игровой индустрии олюционировать. CNews: А чем от нее отличается реклама в метавселенных? Сергей Буевич: Что касается метавселенной и VR рекламы, я бы сказал, что пока успешных кейсов в этом направлении нет, так

5 главных опасностей метавселенных соцсети, все чаще не соответствует человеку, который этот образ создает. Как полагают эксперты, в метавселенных эта проблема никуда не исчезнет. «Аватары» новых цифровых миров будут становить

Как работают знакомства в метавселенных тиции в виртуальную землю или "прокачивать" своего персонажа, но и заводить виртуальные знакомства. Метавселенная считается следующим шагом в эволюции Интернета. В настоящее время термин "Ме

Кто больше всех вложился в метавселенные бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и облаках и заложит строительные блоки для метавселенной. Сделка позволит компании разрабатывать поддерживаемые Microsoft игры и програм

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами своими самыми тёмными инстинктами, которые не всегда можно реализовать в виртуальном мире. Термин «метавселенная» Мир, сочетающий в себе «настоящую» и виртуальную реальность, сейчас принято на

Цифровая мода в метавселенных — как это работает чейн и представляет собой NFT – уникальный невзаимозаменяемый токен. Вы выбираете в онлайн-магазине метавселенной платье или кроссовки, оплачиваете криптовалютой и получаете ссылку на токен. По

Как купить виртуальную землю в метавселенной Термин «метавселенная» появился еще в 1992 году. Его использовал писатель-фантаст Нил Стивенсон в сво

МТС поможет стартапам разработать решения для метавселенных зработки решений с использованием 5G и edge computing — базовых технологий для реализации концепции метавселенной. Участники программы смогут использовать облачные сервисы CloudMTS, платформу e

Искусственная жизнь и метавселенная: рост патентной активности в сфере ИИ формации. Это позволило выявить компании, которые вносят наибольший вклад в развитие так называемой метавселенной. Среди них оказались прежде всего крупные технологические корпорации: Microsoft

Исследование Eset: только четверть россиян знает, что такое метавселенная работчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, что пользователи знают о понятии «метавселенная». Оказалось, что 24% всех опрошенных знакомы с моделью виртуального мира. Лучше

Трансформация виртуальности: метавселенные как новый тренд в жизни, бизнесе и инвестировании й виртуальной экосистемы, так называемой метавселенной. По словам основателя Meta Марка Цукерберга, метавселенная способна создать рынок цифровой коммерции в сотни миллиардов долларов, а финанс

Microsoft представила Mesh for Teams для совместной работы в метавселенной ь на видео, а также использовать статичную картинку или просто поле с именем. Помимо организации виртуальных встреч с аватарами, компании также смогут создавать собственные иммерсивные пространства – метавселенные. В результате решение позволит людям даже из разных точек мира находиться в одной среде и взаимодействовать друг с другом, при этом обеспечивая всем участникам психологический ком

Facebook нанимает 10-тысячную армию разработчиков в Европе. Мир ждет новый интернет? бря 2021 г. компания заявила об инвестировании $50 млн в глобальные исследования для этого проекта. Метавселенная – набор виртуальных пространств, где появятся интеллектуальные цифровые аватары