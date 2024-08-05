Метавселенная ВДНХ стала доступна для всех жителей России

В честь 85-летнего юбилея главной выставки страны столичный Департамент информационных технологий в пилотном режиме открыл доступ к метавселенной ВДНХ ля всех пользователей Рунета. Теперь отправиться на интерактивную прогулку по цифровой копии выставки, встретить рассвет на ВДНХ, побегать по музейным залам и отправиться на уникальную виртуальную экскурсию в компании артиста Ивана Дмитриенко можно из любого уголка России. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Метавселенная ВДНХ – это копия выставки из Цифрового двойника города Москвы, доработанная с использованием технологий игровой индустрии. Здесь можно проводить время с друзьями, даже если они находятся на другом конце страны, посетить некоторые павильоны выставки и даже отправиться на уникальную экскурсию, во время которой можно перемещаться во времени, побывать в космосе, заглянуть в ядерный реактор и оказаться на съемочной площадке. Теперь погружение в виртуальную реальность ВДНХ доступно пользователям со всей страны: для этого достаточно компьютера и стабильного подключения к интернету. В будущем МетаВДНХ может стать основой для целого комплекса образовательных и туристических цифровых проектов, а также площадкой для проведения онлайн-мероприятий, организованных самими пользователями», – сказал Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий.

Проект МетаВДНХ создан Департаментом информационных технологий Москвы при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его основе лежит 3D-модель выставки из цифрового двойника города, в которую добавлены мельчайшие детали и учтены различные сценарии посещений. Например, время в МетаВДНХ отражает реальное: здесь можно встретить рассвет на главной площади или оценить отблески заходящего солнца на закате.

«Один из главных трендов сейчас — интеграция онлайн-форматов и технологий в продвижение культурных и музейных проектов. ИРИ развивает этот тренд и поддерживает игровые продукты с образовательной составляющей и игровыми механиками, которые позволят максимально вовлечь пользователей разных возрастов, в том числе — молодых людей. МетаВДНХ — один из таких проектов и вполне может положить начало серии цифровых «туристических» и образовательных продуктов», – отметил генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский.

Сейчас проект предусматривает два формата онлайн-мероприятий: на сайте МетаВДНХ можно отправиться на интерактивную прогулку по 3D-копии выставки в свободном режиме или посетить виртуальную экскурсию в компании российского артиста Ивана Дмитриенко. На этапе пилота оба типа мероприятий доступны по предварительной записи, а принять участие в них одновременно может ограниченное число пользователей. Это позволит гостям МетаВДНХ совершать прогулки в комфортных мини-группах и не мешать друг другу, а разработчикам – оценить, как система работает в условиях реальной пользовательской нагрузки и какие еще улучшения необходимо сделать. Также МетаВДНХ можно скачать на свой компьютер: в этом случае прогуливаться по метавселенной можно в любое удобное время без предварительной записи.

Пилотный релиз проекта доступен только на персональных компьютерах. Это позволит гостям метавселенной получить наилучший пользовательский опыт: изучить пространство на большем по сравнению со смартфоном экране, детально рассмотреть все элементы архитектуры, экспонаты и природу выставки, почувствовать эффект погружения в локацию, а также удобно управлять своим цифровым аватаром с помощью клавиатуры и мыши – как в компьютерных играх.

«МетаВДНХ — это виртуальное трехмерное пространство культурно-исторического района Москвы с экспозицией знаковых достопримечательностей и объектов исторического наследия столицы России. Центральный объект метавселенной — это объемный цифровой двойник ВДНХ, где детально воссозданы более 80 объектов и 400 экспонатов главного выставочного пространства России. При разработке МетаВДНХ мы опирались на два принципа: широкая доступность использования и высочайшее качество графики мирового уровня. Мы задали себе высокую планку требований к качеству цифровых сервисов и услуг, поэтому большое внимание уделили деталям и точности визуализации. Для нас это стратегический проект, которым мы гордимся», – сказал Константин Негачев, руководитель и сооснователь компании VRT, которая совместно с городом работала над созданием МетаВДНХ.

Главная выставка страны неслучайно выбрана в качестве первого общедоступного цифрового двойника – в этом году ВДНХ отмечает 85-летие. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ВДНХ была и остаётся визитной карточкой города и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы.

Во время виртуальной прогулки гости метавселенной ВДНХ могут рассмотреть мельчайшие архитектурные детали павильонов и скульптур, колышущуюся на ветру листву, послушать пение птиц. Кроме того, прогулки по виртуальной копии позволяют пользователям общаться друг с другом в чате и даже выражать эмоции. Передвигаться по 3D-пространству МетаВДНХ можно пешком или на электросамокате, а сориентироваться на территории выставки поможет интерактивная карта.

Гостей МетаВДНХ ждут сюрпризы: в несколько павильонов можно зайти, чтобы ознакомиться с внутренним убранством и экспозицией. Среди таких доступных для посещения объектов один из самых крупных космических музейных пространств в России и мире – павильон «Космос». Здесь в оцифрованном виде представлено 120 образцов уникальной летательной и космической техники, космических артефактов.

Еще одним зданием, по которому можно прогуляться, стал павильон №1 «Центральный». Это визитная карточка ВДНХ и одно из самых монументальных сооружений выставки: его высота со шпилем достигает 97 метров, а общая площадь превышает 9,3 тыс. кв. м. Внутри виртуального павильона заботливо воссоздано оригинальное пространство строения и его внутреннего убранства. В отличие от настоящего павильона, в его цифровой копии гости смогут буквально пробежаться и «потрогать» руками экспонаты.

Замыкает список знаковых локаций выставки, доступных в формате 3D, амфитеатр под открытым небом – Зеленый театр. Это легендарная площадка знакома многим поколениям творческих людей и ценителей искусства: под открытым небом проходят концерты классической музыки и театральные постановки, выступают рок-музыканты и балетные труппы. В будущем цифровой двойник театра может стать полноценной площадкой для проведения виртуальных концертов, конференций и паблик-токов, чтения лекций и других публичных мероприятий.

Специально для метавселенной ВДНХ разработана уникальная экскурсия по павильону «Космос», музею «Атом» и аттракциону «Круговая кинопанорама» с геймифицированным контентом. Экскурсоводом и проводником в мир МетаВДНХ стал цифровой двойник популярного российского артиста Ивана Дмитриенко, благодаря его рассказу, интерактивности и игровой механике погружение в мир виртуальной реальности проходит захватывающе и увлекательно.

Участники виртуальной экскурсии могут узнать больше о каждом из объектов, взаимодействовать с представленными в них экспонатами, а также побывать в космосе, запустить виртуальный ядерный реактор, узнать о технологиях, которые позволяли снимать фильмы в формате 360 градусов более 50 лет назад, и даже совершить путешествие во времени.

Чтобы попасть в МетаВДНХ достаточно авторизоваться на сайте проекта с помощью учетной записи портала mos.ru и выбрать подходящее время. А если скачать метавселенную на компьютер, то авторизация уже не потребуется.