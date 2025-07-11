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Гореславский Алексей
УПОМИНАНИЯ
Гореславский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Плуготаренко Сергей 86 2
|Путин Владимир 3264 2
|Негачев Константин 4 2
|Шадаев Максут 1067 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Комиссаров Алексей 23 1
|Воробьев Андрей 178 1
|Гребенников Сергей 35 1
|Володин Вячеслав 92 1
|Петров Сергей 60 1
|Клименко Герман 51 1
|Буянов Максим 4 1
|Приданцев Сергей 147 1
|Кореш Виктор 82 1
|Пономарев Илья 72 1
|Фадеев Валерий 12 1
|Касперская Наталья 299 1
|Песков Дмитрий 109 1
|Федотов Михаил 17 1
|Шишкин Сергей 9 1
|Ашманов Игорь 41 1
|Стариков Николай 3 1
|Матвеева Ирина 17 1
|Якушев Михаил 50 1
|Карманов Дмитрий 15 1
|Бородовский Михаил 10 1
|Мартиросян Аревик 1 1
|Глущенко Вадим 5 1
|Древаль Максим 5 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Рудых Екатерина 2 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Фадеева Екатерина 3 1
|Майоров Денис 2 1
|Попов Александр 53 1
|Смит Дмитрий 5 1
|Гуляев Дмитрий 6 1
|Андрейченко Кирилл 5 1
|Яблонский Владимир 14 1
|Петросян Николай 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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