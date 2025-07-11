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Гореславский Алексей


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Известного деятеля Рунета арестовали за госизмену 1
05.08.2024 Метавселенная ВДНХ стала доступна для всех жителей России 1
19.07.2024 «Триколор» вошел в состав Общественного совета при Минцифры России 1
22.05.2024 ДИТ Москвы представил метавселенную ВДНХ 1
18.05.2022 Подведены итоги II Молодежного форума по управлению Интернетом 1
22.11.2021 «Блокировать, зачищать, понижать рейтинг». Готовы новые идеи по развитию интернета в России 2
24.05.2021 Сергей Кириенко поддержал идею создания Российского цифрового сообщества 1
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами 1
24.04.2009 23 апреля состоялся второй круглый стол «Государство и Интернет» 1
03.02.2009 Назначения в «Стрим-ТВ»: генеральный директор и председатель совета директоров 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Гореславский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7887 2
VK - Mail.ru Group 3493 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4239 2
Диалог АНО 13 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 337 2
Ростелеком 10029 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 852 1
SAP SE 5352 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1810 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 41 1
InfoWatch - Инфовотч 1052 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 294 1
Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации АНО - Центр глобальной ИТ-кооперации АНО - CGITC - Center for Global IT-cooperation 5 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 158 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7759 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 10 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 113 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4663 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2613 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3452 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 266 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12217 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3379 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3259 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 293 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5098 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6125 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 3
Метавселенная - Metaverse 109 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29602 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3031 2
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10920 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 2
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4700 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1439 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17471 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1488 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 216 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15624 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8994 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3843 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7722 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12504 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5103 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7889 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1736 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8199 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16450 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1265 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7659 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3244 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 630 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 520 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5670 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7556 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2899 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9421 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11636 1
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Microsoft Office 3844 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 631 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1854 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 99 1
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Плуготаренко Сергей 86 2
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Майоров Денис 2 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 726 1
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Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 562 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11206 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6129 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2522 1
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 711 1
Молодежный цифровой омбудсмен 6 1
Омбудсмен 17 1
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Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 627 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 176 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 746 1
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Forbes - Форбс 872 1
Ведомости 1100 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1036 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 1
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РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
РИФ - Российский Интернет Форум 86 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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