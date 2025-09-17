Проекты ИРИ теперь доступны в российских поездах

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») и ОАО «РЖД» договорились о сотрудничестве: теперь каталог видеоконтента, созданного при поддержке ИРИ, доступен пассажирам высокоскоростных электропоездов «Сапсан», скоростных поездов «Ласточка» и поездов дальнего следования АО «ФПК». Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

Проекты представлены в специальном брендированном разделе в информационно-развлекательной системе, а также на экранах, установленных в подвижном составе. Технологическим партнером проекта выступает АО «Компания ТрансТелеКом» – головная организация холдинга «РЖД» по предоставлению пассажирам комплексной услуги доступа в интернет и развитию пассажирских сервисов.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский: «ИРИ поддерживает социально значимый контент уже пять лет. По просмотрам и реакциям аудитории мы видим, что людям интересны талантливые проекты о своей стране, своей жизни, истории, культуре, о героях, которые актуальны именно нашему обществу. И мы хотим, чтобы такие истории были как можно более доступными для людей по всей стране. Сотрудничество с РЖД и появление раздела с проектами ИРИ в медиасистеме поездов, которыми пользуется практически каждый, – важный шаг в этом направлении».

Генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов: «Компания ТрансТелеКом на протяжении уже нескольких лет выступает оператором информационно-развлекательной системы для пассажиров поездов. Мы обеспечиваем технологическую реализацию проекта, как с точки зрения оборудования, так и на этапе разработки и внедрения нового полезного для клиентов функционала. Комфортная цифровая среда во время поездки – это уже привычное ожидание пассажира, и мы непрерывно развиваем сервис, пополняя библиотеку доступного контента самыми интересными и познавательными новинками».