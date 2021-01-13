Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
Сапсан-бекас
Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА
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Публикаций - 39, упоминаний - 53
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 4
|Евтушенко Олег 125 3
|Ушацкий Андрей 100 2
|Чаркин Евгений 182 1
|Клоков Александр 2 1
|Кобзев Сергей 2 1
|Звонаренко Андрей 1 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
|Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
|ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
|Сириус - Образовательный центр 85 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769916, в очереди разбора - 673599.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769916, в очереди разбора - 673599.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru