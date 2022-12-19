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Ростех Сапсан-бекас Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА

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19.12.2022 Бесшовный Wi-Fi связал поезда «Сапсан» с вокзалами: Московский, Ленинградский, Тверь и Бологое

ОАО «РЖД» совместно с федеральным оператором связи и провайдером цифровых сервисов АО «Компания Транстелеком» организовали бесшовную сеть беспроводного интернет-доступа на высокоскоростных поездах «Сапсан», Ленинградском и Московском вокзалах, а также вокзалах Тверь и Бологое. Теперь пассажиры поездов «Сапсан» авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к интернету
02.07.2019 «Автоматика» показала новинки в области анти-БПЛА

. В ходе форума концерн впервые представил мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА «Сапсан-бекас», а также новую разработку «Луч». Концерн продемонстрировал свою продукцию делег
25.06.2019 Ростех показал мобильный комплекс противодействия дронам «Сапсан-Бекас»

«Автоматика» госкорпорации Ростех впервые представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» мобильный комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Сапсан-Бекас». Система обнаруживает беспилотник на расстоянии до 10 км, отслеживает его передвижение и выводит из строя на расстоянии более 6 км, подавляя средства связи и управления БПЛА. Разр
13.02.2017 «Сапсан» построил с помощью i-Sys СЭД и корпоративный портал

Группа компаний «Сапсан», работающая в сфере девелопмента, многоэтажного и загородного строительства, завершила проект внедрения системы электронного документооборота и запуска корпоративного портала. Об этом C
27.12.2013 «1С:ВДГБ» автоматизирует ГК «Сапсан» на базе «1С:Управления предприятием ЖКХ»

Компания «1С:ВДГБ» завершила первый этап проекта комплексной автоматизации ГК «Сапсан» на базе отраслевого решения «1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ для 10 польз.+ кл.-сервер». По итогам выполненных работ в компании «Сапсан» на 50% снизились трудозатра
24.05.2012 Cognitive Technologies протестировала мобильный клиент Е1 на поезде «Сапсан»

обильного клиента «Е1 Евфрат» — роботизированной системы управления бизнес-процессами (разработка Cognitive Technologies) — в реальных условиях. Испытания клиента проходили в высокоскоростном поезде «Сапсан» от Siemens. Следует отметить, что каждый вагон поезда оборудован системой беспроводного интернета. Однако возможности работы в интернете в поездах «Сапсан» пока ограничены — Wi-F
12.04.2010 С поездом "Сапсан" произошло очередное ЧП

Как сообщило РБК, 11 апреля в 21 час 32 минуты по московскому времени у станции Леонтьево Октябрьской железной дороги произошел обрыв контактного провода второго пути, у поезда N166 "Сапсан" сообщением Москва - Санкт-Петербург произошел излом токоприемника, было повреждено лобовое стекло. Отключилось электроснабжение участка. В настоящее время движение поездов между Москвой
17.12.2009 Высокоскоростной "Сапсан" отправится сегодня в первый рейс

Как сообщает РБК, 17 декабря 2009 года в 19 часов 00 минут по московскому времени высокоскоростной поезд "Сапсан" отправится в первый рейс по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Курсировать по установленному графику (ежедневно три рейса "туда и обратно") поезда начнут с 18 декабря 2009 года. Время в

Публикаций - 64, упоминаний - 68

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1841 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3464 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2149 9
Siemens AG - Siemens Group 2674 8
МегаФон 10818 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15894 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Рубеж-Автоматика БЛА 6 4
SAP SE 5608 3
9627 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9521 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
UFS.Travel - УФС - UFS - Универсальная финансовая система 23 2
Ростелеком 10982 2
Cisco Systems 5372 2
Apple Inc 13205 2
IBM - International Business Machines Corp 9706 2
Oracle Corporation 7089 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1794 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1274 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 2
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
ESG - Enterprise Strategy Group 266 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
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AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 23 1
Siemens Mobility - Сименс Мобильность 9 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
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1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 58 1
Информконтакт консалтинг - Alfa system 24 1
Electrolux AB - Zanussi 61 1
РЖД - Российские железные дороги 2101 36
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 79 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 2
РЖД Дирекция скоростного сообщения 4 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 2
Сапсан ГК 2 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 920 2
Visa International 1996 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 157 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 394 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
JCB International 146 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Volkswagen Audi Group 233 1
LEGO 260 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
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Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Славнефть-Мегионнефтегаз - СН-МНГ - Красноярскнефтегаз 59 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
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