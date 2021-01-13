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Ростех
Сапсан-бекас
Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА


13.01.2021 РЖД взломали по-крупному. Хакеры добрались до тысяч камер наблюдения, сетевых устройств и даже к табло на перронах 1
25.08.2020 «Автоматика» представила новинки в области противодействия БЛА 1
18.05.2020 «Автоматика» оснастит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России системой противодействия БЛА 1
12.03.2020 «Автоматика» проводит показ перспективных комплексов противодействия дронам 1
21.11.2019 «Автоматика» представила новый комплекс противодействия беспилотникам 2
02.07.2019 «Автоматика» показала новинки в области анти-БПЛА 2
25.06.2019 Ростех показал мобильный комплекс противодействия дронам «Сапсан-Бекас» 1
06.06.2019 МТС и РЖД вложат в улучшение качества связи вдоль железных дорог более 2 млрд рублей 1
24.05.2019 Две структуры «Ростеха» создали конкурирующие устройства для охоты на квадрокоптеры 7
25.12.2018 Создан миникомпьютер на российском процессоре. Не «Эльбрус». Не «Байкал» 1
04.10.2018 «Транстелеком» представил прототип Единой транспортной карты 1
21.08.2018 «Автоматика» представит на «Армии-2018» около 40 разработок в сфере ИБ, засекреченной связи и телекома 1
14.06.2018 МТС подготовила инфраструктуру связи в регионах России к ЧМ-2018 2
27.12.2017 «Мегафон» установил в 2017 году более 1000 новых базовых станций 1
13.02.2017 «Сапсан» построил с помощью i-Sys СЭД и корпоративный портал 1
23.11.2016 УФС представила новые бизнес-возможности для пользователей сервиса Workle.ru 1
31.08.2016 Евгений Чаркин, ИТ-директор РЖД: Мы строим вертикаль управления ИТ 1
17.06.2016 МТС и РЖД построят скоростные сети для скоростных поездов 1
08.02.2016 В приложении OneTwoTrip для Android теперь можно купить билеты на поезда от РЖД 1
11.08.2015 Бесплатный Wi-Fi в московских электричках откладывается минимум на полгода 1
01.10.2014 Продажи электронных билетов на поезда дальнего следования с начала 2014 г. выросли на 25% 1
30.07.2014 В мобильном приложении «ЖД Билеты» теперь доступен выбор мест 1
07.02.2014 Директор ДИТ РЖД Андрей Павловский: Об ИТ-бюджете, мейнфреймах и вычислениях в памяти 1
27.12.2013 «1С:ВДГБ» автоматизирует ГК «Сапсан» на базе «1С:Управления предприятием ЖКХ» 1
08.04.2013 Общий трафик передачи данных в сети Северо-Западного филиала «МегаФона» в 2012 г. вырос на 20% 2
22.02.2013 WiFi в «Сапсане» оказался медленнее 3G 1
10.01.2013 Первый взгляд на смартфон-флагман ZTE Nubia Z5: китайский FullHD за 500 долларов 1
23.11.2012 Узкие и компактные посудомоечные машины. Выбор ZOOM 2
06.09.2012 Компания из России пополнила список мировых лидеров ИБ 1
19.06.2012 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в Siemens Simatic WinCC 1
24.05.2012 Cognitive Technologies протестировала мобильный клиент Е1 на поезде «Сапсан» 1
23.05.2012 Обучающий семинар «Управление соответствием требованиям стандарта PCI DSS» 1
14.03.2012 «ТрансКредитБанк» развивает новые технологии и сервисы в интересах РЖД 1
30.12.2011 «МегаФон» обеспечит высокоскоростной доступ в интернет для пассажиров железнодорожного транспорта 1
23.12.2011 Олег Николаенко: Мы создаем решения, ориентированные на нужды других индустрий 2
14.12.2011 С помощью ABBYY FlexiCapture автоматизирован ввод финансовой документации для проекта «Лотерея железных дорог» 1
01.07.2011 Проводников научили продавать SIM-карты в поездах 1
20.12.2010 Популярность электронных билетов РЖД выросла в 2 раза 1

Публикаций - 39, упоминаний - 53

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 8
Ростех - Концерн Автоматика 398 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Рубеж-Автоматика 5 4
SAP SE 3220 3
Siemens AG - Сименс Россия 675 2
IBM 3557 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 18 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
Бастион 11 1
Синтерра - Synterra 570 1
Micromax - Микромакс системс 39 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Microsoft Corporation 11168 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Cisco Systems 2056 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Татнефть 114 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Hansa - Ханса 61 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 102 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Gigabit Ethernet 362 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Google Android 10751 5
Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 5
Национальные Технологии - СХД Купол 32 3
Автоматике Таран-ПРО - комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам 6 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Apple iOS 5742 2
Автоматика Купол-ПРО - комплекс противодействия БЛА 4 2
РЖД Сапсан 1 1
Автоматика Круиз-К 3 1
Ростех Росэлектроника Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 1
Symbian OS 782 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 3 1
i-Sys Doctrix Docflow 8 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 9 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 1
РЖД Бонус 2 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Linux OS 4276 1
Samsung Galaxy 345 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Кабанов Владимир 174 4
Евтушенко Олег 125 3
Ушацкий Андрей 100 2
Чаркин Евгений 182 1
Клоков Александр 2 1
Кобзев Сергей 2 1
Звонаренко Андрей 1 1
Михайлов Евгений 13 1
Кузьменко Валерия 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 5
Россия - Сочи 913 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Европа 3788 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
Финляндия - Хельсинки 140 1
Малайзия 344 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Курская область 341 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Калуга 299 1
Россия - Тула 181 1
Ирак - Республика 82 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Россия - Ярославль 407 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Россия - Липецк 260 1
Россия - Калужская область 575 1
Китай - Тайвань 596 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Венгрия 295 1
Россия - Иннополис 292 1
Африка 1499 1
Россия - Барнаул 363 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Индия - Республика 2181 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Wikipedia - Википедия 279 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Dubai Airshow - Авиационно-космическая выставка 2 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769916, в очереди разбора - 673599.
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