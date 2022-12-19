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Ростех Сапсан-бекас Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.12.2022
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Бесшовный Wi-Fi связал поезда «Сапсан» с вокзалами: Московский, Ленинградский, Тверь и Бологое
ОАО «РЖД» совместно с федеральным оператором связи и провайдером цифровых сервисов АО «Компания Транстелеком» организовали бесшовную сеть беспроводного интернет-доступа на высокоскоростных поездах «Сапсан», Ленинградском и Московском вокзалах, а также вокзалах Тверь и Бологое. Теперь пассажиры поездов «Сапсан» авторизовавшись в сети один раз, получают непрерывный доступ к интернету
|02.07.2019
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«Автоматика» показала новинки в области анти-БПЛА
. В ходе форума концерн впервые представил мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА «Сапсан-бекас», а также новую разработку «Луч». Концерн продемонстрировал свою продукцию делег
|25.06.2019
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Ростех показал мобильный комплекс противодействия дронам «Сапсан-Бекас»
«Автоматика» госкорпорации Ростех впервые представил на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» мобильный комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Сапсан-Бекас». Система обнаруживает беспилотник на расстоянии до 10 км, отслеживает его передвижение и выводит из строя на расстоянии более 6 км, подавляя средства связи и управления БПЛА. Разр
|13.02.2017
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«Сапсан» построил с помощью i-Sys СЭД и корпоративный портал
Группа компаний «Сапсан», работающая в сфере девелопмента, многоэтажного и загородного строительства, завершила проект внедрения системы электронного документооборота и запуска корпоративного портала. Об этом C
|27.12.2013
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«1С:ВДГБ» автоматизирует ГК «Сапсан» на базе «1С:Управления предприятием ЖКХ»
Компания «1С:ВДГБ» завершила первый этап проекта комплексной автоматизации ГК «Сапсан» на базе отраслевого решения «1С:Предприятие 8. Управление предприятием ЖКХ для 10 польз.+ кл.-сервер». По итогам выполненных работ в компании «Сапсан» на 50% снизились трудозатра
|24.05.2012
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Cognitive Technologies протестировала мобильный клиент Е1 на поезде «Сапсан»
обильного клиента «Е1 Евфрат» — роботизированной системы управления бизнес-процессами (разработка Cognitive Technologies) — в реальных условиях. Испытания клиента проходили в высокоскоростном поезде «Сапсан» от Siemens. Следует отметить, что каждый вагон поезда оборудован системой беспроводного интернета. Однако возможности работы в интернете в поездах «Сапсан» пока ограничены — Wi-F
|12.04.2010
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С поездом "Сапсан" произошло очередное ЧП
Как сообщило РБК, 11 апреля в 21 час 32 минуты по московскому времени у станции Леонтьево Октябрьской железной дороги произошел обрыв контактного провода второго пути, у поезда N166 "Сапсан" сообщением Москва - Санкт-Петербург произошел излом токоприемника, было повреждено лобовое стекло. Отключилось электроснабжение участка. В настоящее время движение поездов между Москвой
|17.12.2009
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Высокоскоростной "Сапсан" отправится сегодня в первый рейс
Как сообщает РБК, 17 декабря 2009 года в 19 часов 00 минут по московскому времени высокоскоростной поезд "Сапсан" отправится в первый рейс по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Курсировать по установленному графику (ежедневно три рейса "туда и обратно") поезда начнут с 18 декабря 2009 года. Время в
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабанов Владимир 178 4
|Евтушенко Олег 145 3
|Чаркин Евгений 317 3
|Шоржин Валерий 67 2
|Ушацкий Андрей 105 2
|Кравцов Роман 89 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 463 1
|Болтрукевич Константин 39 1
|Бобров Сергей 12 1
|Кусков Денис 221 1
|Пирогов Антон 6 1
|Клоков Александр 7 1
|Серебрянников Дмитрий 10 1
|Кобзев Сергей 3 1
|Айбашева Анна 98 1
|Баранов Денис 24 1
|Легезо Денис 40 1
|Макешин Анатолий 17 1
|Медов Андрей 6 1
|Звонаренко Андрей 1 1
|Михайлов Евгений 18 1
|Максимов Юрий 37 1
|Гореславский Алексей 13 1
|Юдин Александр 12 1
|Зайцев Александр 29 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Хавторин Антон 25 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Якунин Владимир 25 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Павловский Андрей 2 1
|Илларионов Алексей 14 1
|Николаенко Олег 13 1
|Костарев Валерий 8 1
|Игошкина Ольга 13 1
|Изиева Карем 46 1
|Лукаш Виктор 3 1
|Щербель Сергей 6 1
|Толстов Андрей 4 1
|Терентьев Павел 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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