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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177786
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Толстов Андрей


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Axenix помог группе компании ITMS повысить операционную эффективность ИТ 1
27.12.2013 «1С:ВДГБ» автоматизирует ГК «Сапсан» на базе «1С:Управления предприятием ЖКХ» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Толстов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 57 1
8542 1
Сапсан ГК 2 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1365 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1036 1
СЭД - Учет договоров 105 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32240 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6927 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16346 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30771 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68970 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7165 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 61 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2339 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 743 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8024 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6140 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6193 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3666 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3015 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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