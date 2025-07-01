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Толстов Андрей
УПОМИНАНИЯ
|01.07.2025
|Axenix помог группе компании ITMS повысить операционную эффективность ИТ 1
|27.12.2013
|«1С:ВДГБ» автоматизирует ГК «Сапсан» на базе «1С:Управления предприятием ЖКХ» 1
Толстов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 57 1
|1С 8542 1
|1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 1
|Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 61 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2339 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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