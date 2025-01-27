СЭД Учет договоров
СЭД и организации, системы, технологии, персоны:
|Афанасьев Сергей 20 2
|Карпуничева Елена 9 1
|Исхаков Альберт 1 1
|Ярухин Илья 1 1
|Ратин Алексей 1 1
|Шельпяков Максим 6 1
|Мосягин Константин 20 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Коровко Вадим 17 1
|Притула Павел 33 1
|Кайнер Максим 6 1
|Лукин Глеб 19 1
|Панчоян Артур 5 1
|Синяков Владимир 4 1
|Дурыгин Виктор 9 1
|Сапрыкин Павел 4 1
|Романченко Елена 2 1
|Виленский Максим 3 1
|Матвеев Андрей 7 1
|Сердюченко Дмитрий 1 1
|Шустров Андрей 1 1
|Сорокин Анатолий 2 1
|Жукова Любовь 1 1
|Балабанов Андрей 6 1
|Ларин Алексей 2 1
|Черникова Ксения 5 1
|Горяйнов Андрей 50 1
|Пьянов Дмитрий 7 1
|Рыбченко Никита 15 1
|Сергейчук Алексей 1 1
|Тиунов Андрей 8 1
|Власов Дмитрий 3 1
|Толстов Андрей 1 1
|Журавлев Сергей 16 1
|Данильцев Иван 1 1
|Никитин Евгений 14 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Каменнова Мария 44 1
|Тихонов Александр 67 1
|РИА Новости 918 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
|Gartner - Гартнер 3556 2
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
|IDC Russia - IDC Россия 157 1
|Forrester Research 821 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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