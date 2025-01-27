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Индексная книга (каталог) CNews*
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СЭД Учет договоров



27.01.2025 Паспортно-визовая служба МВД строит хозяйственно-финансовую ИС на основе «1С» 1
16.10.2024 «Диасофт» поддержал многоуровневые пулы для управления ликвидностью счетов 1
01.07.2024 «Первый Бит» за семь месяцев перевел лидера химической промышленности Казахстана на «1С» и «БИТ.Финанс» 1
20.02.2024 «Диасофт» автоматизирует обслуживание зарплатных зачислений 1
26.12.2022 «Диасофт» представила обновленную платформу развития Digital Q.ERP 1
31.05.2022 «1С‑Рарус» автоматизировал первую АЭС в Турции с помощью 1C:Corporate performance management 1
28.03.2022 «Диасофт» обеспечит импортозамещение программных продуктов в страховых компаниях 1
28.04.2021 ВТБ внедрил единую ИТ-платформу для внутренних бизнес-процессов 1
21.12.2020 Решения «Диасофт» для автоматизации страховых компаний включены в Единый реестр российского ПО 1
25.10.2019 «1С-Рарус» автоматизировал работу с гособоронзаказом «Зеленодольского проектно-конструкторского бюро» 1
15.10.2019 ГК ITPS провела трансформацию системы управления УК «Татбурнефть» 1
06.02.2018 Онкоцентр им. Н.Н. Блохина внедрил автоматизированную систему «Парус» 1
07.12.2017 MAYKOR-GMCS разработала систему казначейства для «Объединенных цифровых сетей» 1
05.12.2017 «АйТи Капитал» автоматизировала бюджетное планирование и контроль в «Бинбанке» 1
19.10.2017 «1С-Рарус» представила «1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1C:ERP» 1
12.05.2017 «КС – Консалтинг» запустила облачный сервис «eDocLib: Актив Бизнес» 1
13.04.2017 Деятельность сети автовокзалов и автостанций Тюменской области автоматизирована на базе системы «Парус» 1
06.03.2017 «1С-Рарус» внедрила «1С:ERP Управление предприятием 2» в «НИИ командных приборов» 1
14.12.2016 «Салют» автоматизировал контроль исполнения гособоронзаказа на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» 1
14.12.2016 «КС – Консалтинг» представил новую версию «eDocLib: Актив Бизнес» 1
19.10.2016 Axelot автоматизировал учет договоров и претензий «Метровагонмаша» на базе конфигурации «1С:УПП» 1
28.09.2016 «ДоксВижн» провела аудит быстродействия СЭД в «Стройгазмонтаже» 1
21.06.2016 Российская государственная библиотека повышает эффективность управления административной деятельностью с помощью «Парус – Бюджет 8» 1
26.01.2016 ГосНИИАС создает систему мониторинга на базе ПП «Парус» 1
20.01.2016 Газпромбанк оптимизировал управление административно-хозяйственной деятельностью на базе «1С:Предприятия 8» 1
28.10.2015 Стартовал проект по внедрению Docsvision в СТД «Петрович» 1
24.06.2015 «Новатор» создает систему мониторинга на базе ПП «Парус» 1
30.04.2015 Рынок СЭД 2015: хорошая функциональность может быть дешевой 1
21.01.2015 «АйТи Капитал» совместно с «1С» выпустила новое отраслевое решение для банков 1
06.08.2014 В Калужской области создается единая система управления процессом финансирования и реализации капремонта многоквартирных домов 1
11.03.2014 «1С:Документоборот 8» обеспечивает прозрачность учета в «Российских мясопродуктах» 1
27.12.2013 «1С:ВДГБ» автоматизирует ГК «Сапсан» на базе «1С:Управления предприятием ЖКХ» 1
25.11.2013 ФГУП «Охрана» МВД России планирует использовать систему управления закупками SETonline 1
16.10.2013 «Азимут» оптимизировал систему учета с помощью «1С:Первого БИТа» 1
01.08.2013 BI Partner заключил свой первый контракт на предоставление средств бизнес-аналитики SAP в аренду 1
15.03.2013 Mossa автоматизировала управленческий учет с помощью «1С:Первого БИТа» 1
27.02.2013 «1С-Рарус» автоматизировал торговый учет в сети аптек «Велесфарм» 1
18.02.2013 НИИ автоматической аппаратуры управляет проектами с помощью ИС «Парус» 1
18.12.2012 Сеть аптек «Первая помощь» автоматизировала документооборот на базе «eDocLib: Актив Бизнес» 2
14.12.2012 «1С:Первый БИТ» автоматизировал учет аренды для «Мебельграда» 1

Публикаций - 102, упоминаний - 105

СЭД и организации, системы, технологии, персоны:

8222 38
Парус Корпорация 552 12
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 8
SAP SE 5279 7
Microsoft Corporation 24633 7
Diasoft - Диасофт 872 6
1С-Рарус 887 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 6
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 5
Docsvision - ДоксВижн 1008 4
АйТи 1365 4
Максима ГК - GMCS 359 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 4
Oracle Corporation 6692 4
Хомнет Консалтинг 174 4
Летограф - Letograf 80 3
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 18 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
RKIT Group - РКИТ 18 2
Хомнет Лизинг 29 2
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 2
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 55 2
Ортикон групп 16 2
Миракс - MiraxSoft - МираксСофт 20 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 2
Совинтех - Современные информационные технологии 38 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 221 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 51 1
Naumen - Наумен 626 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
Directum - Директум 1092 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 2
ГПБ - Газпромбанк 1085 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 2
Континенталь 7 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 2
Профлекс 2 2
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Россети Ленэнерго 1701 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Универсальная Лизинговая Компания - УЛК 4 1
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 6 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
Тюменский завод пластмасс 2 1
Континенталь Страховое общество 1 1
Caterpillar - 89 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 156 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 1
ВТБ Факторинг 25 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Кредит Европа банк - Икано Банк - Икано Финанс 2 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
СтройГазМонтаж 13 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Первая помощь - Аптечная сеть - Бизнес Решения 1 1
Взлет-Алтай Сервис 2 1
МЭК - Международная Энергосберегающая Корпорация 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Велесфарм 1 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Федеральное казначейство России 1773 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
Судебная власть - Judicial power 2312 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1856 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
МВД РФ - Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 38 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 78
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12529 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 30
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10183 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11622 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6673 16
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2368 14
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1387 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6777 12
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2071 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 11
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1697 11
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 404 10
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 952 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2790 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3070 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10091 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 6
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 883 6
Электронный документ - Electronic document 1455 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 6
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1263 5
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 437 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4680 4
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 315 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2152 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 4
Бухгалтерия - Платежный календарь - Payment calendar - Календарь бухгалтера 70 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 764 4
Управление финансами - Financial management 608 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3729 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2274 18
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 7
Microsoft Office 3737 6
Microsoft Outlook 1392 5
1С:ERP Управление предприятием 551 5
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 126 5
ЭОС eDocLib ECM-платформа 109 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 563 4
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 268 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 4
Миракс - MiraxSoft - Business Control 25 4
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 35 4
Парус Бюджет 67 4
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 3
Microsoft Dynamics 1176 3
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 3
1С:АХДБ - 1С:АХД Банка - 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка - 1С:УУХДБ - 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка 5 3
Apple iOS 7813 2
Google Android 14004 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 979 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 2
1С:Документооборот КОРП 81 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 169 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1251 2
Парус Учет договоров НИОКР 2 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
Летограф Основа 9 2
АстроСофт Учет договоров 2 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 232 2
ИНЭК Страховщик ПК 5 2
Microsoft SQL Server Express 24 2
Microsoft Office 365 941 1
Microsoft Windows 15668 1
Афанасьев Сергей 20 2
Карпуничева Елена 9 1
Исхаков Альберт 1 1
Ярухин Илья 1 1
Ратин Алексей 1 1
Шельпяков Максим 6 1
Мосягин Константин 20 1
Трефилов Алексей 45 1
Бейлезон Олег 32 1
Коровко Вадим 17 1
Притула Павел 33 1
Кайнер Максим 6 1
Лукин Глеб 19 1
Панчоян Артур 5 1
Синяков Владимир 4 1
Дурыгин Виктор 9 1
Сапрыкин Павел 4 1
Романченко Елена 2 1
Виленский Максим 3 1
Матвеев Андрей 7 1
Сердюченко Дмитрий 1 1
Шустров Андрей 1 1
Сорокин Анатолий 2 1
Жукова Любовь 1 1
Балабанов Андрей 6 1
Ларин Алексей 2 1
Черникова Ксения 5 1
Горяйнов Андрей 50 1
Пьянов Дмитрий 7 1
Рыбченко Никита 15 1
Сергейчук Алексей 1 1
Тиунов Андрей 8 1
Власов Дмитрий 3 1
Толстов Андрей 1 1
Журавлев Сергей 16 1
Данильцев Иван 1 1
Никитин Евгений 14 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Каменнова Мария 44 1
Тихонов Александр 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1659 4
Россия - УФО - Тюменская область 1147 4
Россия - СФО - Новосибирск 4297 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2455 4
Казахстан - Республика 5530 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1281 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 859 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3095 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 2
Россия - СФО - Кемеровская область 899 2
Европа 21774 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 610 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2942 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 913 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 1
Украина 7612 1
Россия - СФО - Иркутская область 1094 1
Земля - планета Солнечной системы 10378 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 663 1
Япония 13288 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1153 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Турция - Турецкая республика 2353 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3946 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1654 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 65 1
Россия - ЦФО - Калужская область 981 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 568 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5976 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 40
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5977 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 12
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2809 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1330 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5833 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5360 9
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 185 8
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1877 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2921 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5423 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 5
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 700 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2405 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4800 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3111 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6405 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4880 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6705 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1636 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4148 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 3
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 3
РИА Новости 918 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
Gartner - Гартнер 3556 2
IDC - International Data Corporation 4910 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
Forrester Research 821 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 61 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2424 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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