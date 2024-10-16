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«Диасофт» поддержал многоуровневые пулы для управления ликвидностью счетов

Компания «Диасофт» развивает продукт «Материальный пулинг», предназначенный для управления ликвидностью счетов крупных организаций, которые обслуживаются в одном банке. Продукт автоматически консолидирует денежные средства группы компаний на главном счете, а также перераспределяет их между участвующими счетами. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В продукте поддержана возможность ведения многоуровневых пулов, когда мастер-счет одного из пулов в то же время является участвующим счетом для другого пула. Это помогает эффективнее управлять ликвидностью счетов.

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Продукт «Материальный пулинг» имеет следующие функциональные возможности: учет договоров пулинга и дополнительных соглашений к ним; хранение информации о счетах, входящих в пул, а также сроках их действия; настройка приоритетов и алгоритмов, связанных с выполнением переводов в рамках пулинга; контроль общей суммы переводов в рамках пулинга в течение заданного периода; автоматическое формирование переводов денежных средств разного назначения: консолидация, распределение, онлайн-пополнение; автоматическое формирование комиссий за обслуживание пула счетов и выполнение переводов в рамках пулинга.

Реализация в микросервисной архитектуре позволяет встроить продукт в любой ИT-ландшафт. «Материальный пулинг» входит в состав платформы Digital Q.Corporate, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (запись № 18335).

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