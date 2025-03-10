«Диасофт» расширяет возможности обработки переводов денежных средств без открытия счета

Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать процесс автоматизации приема и обработки переводов денежных средств физических лиц без открытия счета. Для этого специалисты компании перевели продукт «Учет переводов без открытия счета» в микросервисную архитектуру. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Одна из ключевых особенностей внедрения продукта – уменьшение нагрузки на основную бэк-офисную и фронт-офисную систему кредитной организации за счет переноса высоконагруженных операций в «Учет переводов без открытия счета».

Продукт позволяет: вести учет договоров с участниками информационно-технологического взаимодействия (ИТВ) по приему денежных средств у физических лиц; осуществлять поиск и учет платежных документов переводов без открытия счета, сформированных либо в решении Digital Q.Payments, либо в системах других вендоров; автоматически рассчитывать комиссию в разрезе получателей переводов денежных средств; автоматически формировать платежные документы внутреннего учета; автоматически зачислять денежные средства на счета получателей переводов без открытия счета.

Продукт входит в состав решения Digital Q.CoreBanking, разработан на импортонезависимом технологическом стеке. Благодаря реализации в микросервисной архитектуре «Учет переводов без открытия счета» может быть интегрирован в любой ИТ-ландшафт организации.