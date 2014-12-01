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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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СБППО
Стандартный базовый пакет программного обеспечения
Первая помощь


государственный проект закупки в учебные заведениях страны проприетарного программного обеспечения


01.12.2014 Павел Исаков - Курс на импортозамещение будет стимулировать спрос госсектора на построение частных «облаков» руками российских интеграторов 1
27.03.2012 ИКТ в образовании и обучение ИТ: разрыв потребностей и возможностей 1
16.03.2012 Конференция CNews: «ИКТ в образовании и обучение ИТ: разрыв потребностей и возможностей» 1
22.02.2012 Конференция CNews: «ИКТ в образовании и обучение ИТ: разрыв потребностей и возможностей» 1
14.11.2011 Конференция: «Почему будущее за СПО?» 1
29.06.2011 Свободное ПО: переход к реальным действиям 1
20.05.2011 Конференция CNews: «Свободное ПО: переход к реальным действиям» 1
31.03.2011 ИТ в госсекторе: новая программа развития 1
23.03.2011 Конференция CNews: «ИТ в госсекторе: новая программа развития» 1
21.03.2011 Microsoft подтвердила школам легальность схемы обновления ПО 2
07.02.2011 На легализации ПО в школах Москвы сэкономили более 100 млн 3
12.01.2011 Конференция CNews: «ИТ в госсекторе: новая программа развития» 1
11.01.2011 СПО в зарубежных школах: успехи и неудачи 2
29.12.2010 Windows для школ: Регионы недовольны. Microsoft смягчает условия 2
28.12.2010 Главные ИТ-события 2010 года - версия CNews 2
24.12.2010 Первый регион России лицензировал все школьные ПК на свободное ПО 1
17.12.2010 Москва: Затраты на ПО для школ сократят в 2 раза 1
10.12.2010 Губернаторам предложили не тратить деньги на ПО для школ 2
07.12.2010 Adobe предупредил губернаторов о милицейских проверках школ 2
07.12.2010 Против чиновников, обязывающих школы покупать ПО Microsoft, возбудили дело 1
06.12.2010 PingWin Software продолжит оказывать услуги техподдержки ПО для российских школ 1
08.09.2010 Сбор компьютерной техники для сельских школ Саратовской области: желательна совместимость с СПО 1
03.09.2010 Лоббисты Apple наняли IDC для дискредитации СПО 1
30.08.2010 В школах Дзержинска установлен Linux 1
06.04.2010 Microsoft - бунтарям: ПО для всех школ региона - $8 в год, выборочная установка - $45 1
24.03.2010 «Тырнет - Детский Интернет» внедрил в школах Приморья технологию «белых списков» 1
24.03.2010 Microsoft даст всем российским школам Windows 7 1
17.03.2010 «Компьюлинк» сдулся 1
16.03.2010 ALT Linux выпустил новую версию комплекта СПО для школ 1
19.02.2010 Государство наказало IBS 1
18.02.2010 «Альт Линукс» ответил Microsoft: полный пакет ПО для школ бесплатно 1
22.01.2010 Adobe – школам: покупайте наше ПО за 1% от стоимости 2
27.10.2009 «АйТи» подвела итоги первых этапов школьных СПО-проектов 1
27.07.2009 Государство - школам: готовьте деньги на платный софт 1
10.07.2009 IBS: со школьным СПО все в порядке 3
25.06.2009 ПО в школах. Что делать дальше? 1
15.06.2009 За 17 млн руб. вместо СПО школы получили неработающий брак 1
14.05.2009 Татарстан: Linux ненавязчиво внедрят все школы 1
06.04.2009 ПО в школах: бесплатные обновления за 97 млн руб 3
11.02.2009 «Школьный Linux» урезали втрое 2

Публикаций - 56, упоминаний - 76

СБППО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20967 24
Adobe Systems 1329 11
ALT Linux - Альт Линукс 144 9
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 367 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 4
Corel Corporation 320 4
Pingwin Software - Пингвин софтвер 67 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 4
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 85 4
Компьюлинк УСП 143 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 3
Компьюлинк ГК - Compulink 319 3
Softline - Софтлайн 1731 3
Abbyy 1050 2
Аскон - Ascon 266 2
АйТи 1066 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7755 2
Yandex - Яндекс 4546 2
Red Hat 1119 2
5008 2
Apple Inc - Эппл Рус 10090 2
Армада - РБК софт 661 2
JetBrains 40 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1094 1
RedLab - РэдЛаб 47 1
Maykor - Мэйкор 265 1
Loongson Technology 17 1
Ситроникс - Sitronics 791 1
Рамэк-ВС 74 1
Embarcadero 61 1
РДТЕХ 207 1
Zynga 128 1
Modum Lab - Модум Лаб 4 1
ЛАН-проект 10 1
Micro Focus - Borland 176 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 352 1
Прогноз 223 1
Software AG & IDS Scheer 196 1
Ниеншанц 77 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1580 2
Утконос 109 1
Tesco 72 1
Магнолия - сеть супермаркетов 14 1
Сбербанк Северо-Западный банк 77 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 183 1
Верный - Торговая сеть 17 1
Кассир.ру - Kassir.ru 15 1
Ригла - аптечная сеть 48 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 370 1
Техносила 225 1
Heineken 34 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4808 1
X5 Group 634 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
X5 Group - Перекресток 251 1
X5 Group - Пятерочка 603 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
Связной ГК 1083 1
Почта России ПАО 1770 1
HeadHunter Group - HH Group 382 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7314 10
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 923 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 928 2
Правительство РФ 2642 2
Счётная палата РФ 554 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2311 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 53 1
Администрация Президента РФ 324 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 608 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 142 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2732 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2339 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
OLPC - One Laptop per Child 71 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 66 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 915 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12243 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 481 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 3
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 52 3
ODF - ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 171 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12112 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1884 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 723 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 85 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 38 1
Smart shelves - Умные полки (RFID) 8 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 50 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 796 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 339 1
Умные весы - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 9 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 98 1
Умные продуктовые тележки 5 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 452 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 173 1
Смартизация 221 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 972 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 303 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 1
G2B - Government to Business - Правительство бизнесу 14 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 37 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 677 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1780 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 470 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2507 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3540 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2108 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 1
Linux OS 7167 19
Microsoft Windows 10 10089 13
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 347 7
Microsoft Office 2944 6
Linux KDE Plasma 173 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 469 4
Microsoft Windows XP 2284 4
ЭОС eDocLib 93 4
Microsoft Office 2007 164 3
ФЦП развития образования - Федеральная целевая программа развития образования 18 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 3
Microsoft Visio 95 3
PHP - Язык программирования 399 3
Java - Язык программирования 2387 3
Apple iOS 6200 3
Microsoft Visual Studio 286 3
Microsoft Windows 1338 3
Microsoft Windows 7 1729 3
Google Android 11630 3
GIMP - Графический редактор 43 2
C++ - Язык программирования 423 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 173 2
Apache OpenOffice 440 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 166 2
Linux - Debian GNU 315 2
Аскон Компас-3D 94 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 592 2
Microsoft Outlook 1208 2
Moodle - Система управления курсами 21 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 196 1
Apple iPad 3535 1
Squid - прокси-сервер 31 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 668 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 187 1
Adobe Creative Suite 72 1
Embarcadero Interbase 36 1
Apple macOS 1217 1
Apache HTTP Server 369 1
Embarcadero RAD Studio 16 1
Новодворский Алексей 100 7
Айвазов Армен 450 6
Алкснис Виктор 64 5
Медведев Дмитрий 1582 5
Прянишников Николай 282 4
Щеголев Игорь 684 4
Собянин Сергей 219 4
Смирнов Алексей 157 4
Малинин Александр 40 3
Солдатов Алексей 82 3
Матюхин Владимир 61 3
Массух Илья 196 3
Володин Вячеслав 67 3
Симаков Олег 107 3
Никифоров Николай 1131 3
Лазутин Вадим 10 3
Баландин Игорь 9 3
Путин Владимир 2412 3
Серова Елена 312 2
Хайруллов Эмиль 5 2
Четвернин Алексей 660 2
Рейман Леонид 988 2
Ермолаев Артем 343 2
Коробова Анна 18 1
Северов Дмитрий 35 1
Поносов Александр 59 1
Гребнев Егор 40 1
Драгунов Алексей 7 1
Сахарова Валентина 1 1
Бахин Евгений 17 1
Данилов Евгений 18 1
Юхневич Леонид 23 1
Михайлов Владимир 22 1
Любинский Александр 16 1
Шалманов Сергей 194 1
Горбатов Игорь 19 1
Шадаев Максут 416 1
Мацанюк Игорь 19 1
Раннев Кирилл 5 1
Зеленков Юрий 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 82140 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 836 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 7
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 560 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10857 4
Россия - СЗФО - Псковская область 455 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1060 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11522 3
Россия - СФО - Республика Алтай 878 3
Россия - СФО - Новосибирск 2908 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 460 2
Европа 7245 2
Россия - Восточная Сибирь 231 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 858 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 2
Австралия - Австралийский Союз 2650 2
Россия - СФО - Кемеровская область 630 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 496 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 484 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2129 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 223 1
Испания - Андалусия 10 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 455 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 473 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 962 1
Россия - ПФО - Саратовская область 503 1
Испания - Эстремадура 9 1
Россия - УФО - Курганская область 351 1
Россия - ДФО - Магаданская область 298 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 192 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 257 1
Северная Македония - Республика 45 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 229 1
США - Калифорния - Сан-Диего 285 1
США - Джорджия 219 1
Китай - Цзянсу 48 1
Африка - Африканский регион 2660 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 645 1
Образование в России 551 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 6
Информационное общество - Государственная программа 301 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2228 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3622 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 157 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
СРО - саморегулируемые организации 47 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 2
IDC - International Data Corporation 4516 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
АГУ - Астраханский государственный университет 8 2
Академия АйТи 51 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 117 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 6
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
CNews AWARDS - награда 330 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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