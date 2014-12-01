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СБППО
Стандартный базовый пакет программного обеспечения
Первая помощь
государственный проект закупки в учебные заведениях страны проприетарного программного обеспечения
СБППО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
|OLPC - One Laptop per Child 71 1
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 66 1
|Новодворский Алексей 100 7
|Айвазов Армен 450 6
|Алкснис Виктор 64 5
|Медведев Дмитрий 1582 5
|Прянишников Николай 282 4
|Щеголев Игорь 684 4
|Собянин Сергей 219 4
|Смирнов Алексей 157 4
|Малинин Александр 40 3
|Солдатов Алексей 82 3
|Матюхин Владимир 61 3
|Массух Илья 196 3
|Володин Вячеслав 67 3
|Симаков Олег 107 3
|Никифоров Николай 1131 3
|Лазутин Вадим 10 3
|Баландин Игорь 9 3
|Путин Владимир 2412 3
|Серова Елена 312 2
|Хайруллов Эмиль 5 2
|Четвернин Алексей 660 2
|Рейман Леонид 988 2
|Ермолаев Артем 343 2
|Коробова Анна 18 1
|Северов Дмитрий 35 1
|Поносов Александр 59 1
|Гребнев Егор 40 1
|Драгунов Алексей 7 1
|Сахарова Валентина 1 1
|Бахин Евгений 17 1
|Данилов Евгений 18 1
|Юхневич Леонид 23 1
|Михайлов Владимир 22 1
|Любинский Александр 16 1
|Шалманов Сергей 194 1
|Горбатов Игорь 19 1
|Шадаев Максут 416 1
|Мацанюк Игорь 19 1
|Раннев Кирилл 5 1
|Зеленков Юрий 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 2
|IDC - International Data Corporation 4516 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
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