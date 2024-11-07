Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

СБППО Стандартный базовый пакет программного обеспечения Первая помощь

государственный проект закупки в учебные заведениях страны проприетарного программного обеспечения

СОБЫТИЯ


Рынок видеоконференцсвязи 2021 1
07.11.2024 Черчение возвращается в школы вместе с отечественным программным обеспечением 1
11.10.2024 10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM 1
19.07.2024 Онлайн-сервисом «Детство» воспользовались более 280 тыс. раз 1
21.03.2022 HeadHunter объявляет о мерах поддержки работодателей и соискателей 1
14.12.2016 «КС – Консалтинг» представил новую версию «eDocLib: Актив Бизнес» 1
01.12.2014 Павел Исаков - Курс на импортозамещение будет стимулировать спрос госсектора на построение частных «облаков» руками российских интеграторов 1
27.03.2012 ИКТ в образовании и обучение ИТ: разрыв потребностей и возможностей 1
16.03.2012 Конференция CNews: «ИКТ в образовании и обучение ИТ: разрыв потребностей и возможностей» 1
22.02.2012 Конференция CNews: «ИКТ в образовании и обучение ИТ: разрыв потребностей и возможностей» 1
14.11.2011 Конференция: «Почему будущее за СПО?» 1
29.06.2011 Свободное ПО: переход к реальным действиям 1
20.05.2011 Конференция CNews: «Свободное ПО: переход к реальным действиям» 1
31.03.2011 ИТ в госсекторе: новая программа развития 1
23.03.2011 Конференция CNews: «ИТ в госсекторе: новая программа развития» 1
21.03.2011 Microsoft подтвердила школам легальность схемы обновления ПО 1
07.02.2011 На легализации ПО в школах Москвы сэкономили более 100 млн 2
12.01.2011 Конференция CNews: «ИТ в госсекторе: новая программа развития» 1
11.01.2011 СПО в зарубежных школах: успехи и неудачи 2
29.12.2010 Windows для школ: Регионы недовольны. Microsoft смягчает условия 4
28.12.2010 Главные ИТ-события 2010 года - версия CNews 1
24.12.2010 Первый регион России лицензировал все школьные ПК на свободное ПО 2
17.12.2010 Москва: Затраты на ПО для школ сократят в 2 раза 2
10.12.2010 Губернаторам предложили не тратить деньги на ПО для школ 1
07.12.2010 Adobe предупредил губернаторов о милицейских проверках школ 2
07.12.2010 Против чиновников, обязывающих школы покупать ПО Microsoft, возбудили дело 1
06.12.2010 PingWin Software продолжит оказывать услуги техподдержки ПО для российских школ 2
03.12.2010 В 2011 году Алтай установит “Альт Линукс Школьный” на половине школьных компьютеров 1
08.10.2010 Школы Москвы планируют продлить лицензии на проприетарное ПО 1
27.09.2010 Американские космонавты возьмут с собой робомедика 1
08.09.2010 Сбор компьютерной техники для сельских школ Саратовской области: желательна совместимость с СПО 1
03.09.2010 Лоббисты Apple наняли IDC для дискредитации СПО 1
01.09.2010 Валентина Матвиенко обещает не оставить учителей без Windows 1
30.08.2010 В школах Дзержинска установлен Linux 2
28.04.2010 СПО в школах: система мониторинга дает сбои 1
06.04.2010 Microsoft - бунтарям: ПО для всех школ региона - $8 в год, выборочная установка - $45 2
24.03.2010 Microsoft отправит каждой школе России по бесплатному диску Windows 7 3
24.03.2010 «Тырнет - Детский Интернет» внедрил в школах Приморья технологию «белых списков» 1
24.03.2010 Microsoft даст всем российским школам Windows 7 1

Публикаций - 76, упоминаний - 102

СБППО и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 32
Adobe Systems 1597 15
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
Компьюлинк ГК - Compulink 456 5
Corel Corporation 341 5
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 5
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 5
9594 4
АйТи 1519 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 3
ГлобалЛаб - GlobalLab - Глобальная школьная лаборатория 6 2
Ростелеком 10948 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Apple Inc 13156 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Red Hat 1378 2
МТ-Интеграция - GMCS 374 2
Quorum - Кворум - 134 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Zynga Game Network 133 1
Инел - Inel - Инел Дата 40 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Koss 39 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 21 1
Loongon 1 1
Системы и Проекты ГК 40 1
Тырнет 10 1
ИВС Сети 12 1
Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 13 1
Почта России ПАО 2370 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Резонанс НПП 407 2
Первая помощь - Аптечная сеть - Бизнес Решения 1 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 1
Взлет-Алтай Сервис 2 1
Faber-Castell 1 1
РБК Центр 16 1
МЭК - Международная Энергосберегающая Корпорация 3 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
Quorum Fund 3 1
Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Татнефть 243 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
Лента - Утконос 180 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 1
Верный - торговая сеть 326 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 1
Tiger Global Management 44 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 2
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 4
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 3
СЭД - Учет договоров 106 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Linux OS 11533 23
Microsoft Windows 16882 19
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 8
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 7
Microsoft Office 4170 7
Microsoft Visual Studio 429 7
Microsoft Windows XP 2431 6
Microsoft Office 2007 265 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс Школьный 10 5
Microsoft Windows 7 2007 5
Microsoft Visio - MS Visio 194 5
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 5
Google Android 15244 4
Apple iOS 8583 4
Linux KDE Plasma 265 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 4
Oracle Java - язык программирования 3469 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
Microsoft Outlook 1506 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Apache OpenOffice 490 3
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 63 3
Microsoft GGWA - Microsoft Get Genuine Windows Agreement 11 2
Microsoft Windows Live Mail 31 2
Audacity GNU GPL 15 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Microsoft SQL Server Express 24 2
Аскон Компас Азбука 4 2
ЭОС - eDocLib - ЭлАИБ - Электронная амбулаторная история болезни 3 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 2
Новодворский Алексей 114 8
Смирнов Алексей 269 6
Прянишников Николай 316 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Путин Владимир 3454 5
Щеголев Игорь 699 5
Алкснис Виктор 70 5
Баландин Игорь 10 4
Собянин Сергей 538 4
Жуков Виктор 11 3
Никифоров Николай 1138 3
Симаков Олег 113 3
Володин Вячеслав 108 3
Массух Илья 239 3
Солдатов Алексей 104 3
Малинин Александр 40 3
Потапов Александр 29 3
Матюхин Владимир 61 3
Поносов Александр 69 3
Лазутин Вадим 11 3
Панферов Андрей 8 2
Филиппович Андрей 6 2
Филиппов Станислав 5 2
Кушнир Михаил 4 2
Федосеев Андрей 3 2
Мкртчян Вардан 2 2
Ковалевская Елена 3 2
Ефремова Ирина 5 2
Грешневиков Анатолий 6 2
Рейман Леонид 1065 2
Комиссаров Дмитрий 248 2
Ермолаев Артем 379 2
Фурсенко Андрей 128 2
Серова Елена 320 2
Хайруллов Эмиль 5 2
Горбатов Игорь 25 2
Махов Геннадий 11 1
Митрейкин Александр 20 1
Ломизе Евгений 10 1
Чубрина Марина 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
Россия - СЗФО - Псковская область 697 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 4
Европа 24964 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Япония 13807 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Россия - Восточная Сибирь 309 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Белебеевский район - Белебей 9 1
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Сепыч 25 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 40
Информатика - computer science - informatique 1195 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 10
Образование в России 2893 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 3
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 415 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Аренда 2687 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 239 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 2
Дело Поносова 19 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Известия ИД 770 1
Ananova 250 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Мировой рынок ВКС 5 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Димитровградские СОШ МАОУ 2 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
Алтайский институт Развития образования имени А.М. Топорова 1 1
NASA NSBRI - National Space Biomedical Research Institute - Национальный институт космических биомедицинских исследований 3 1
Минпросвещения РФ - ИСМО ФГБНУ - Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева 2 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 16
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews AWARDS - награда 571 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще