Индексная книга (каталог) CNews*
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СБППО Стандартный базовый пакет программного обеспечения Первая помощь
государственный проект закупки в учебные заведениях страны проприетарного программного обеспечения
СОБЫТИЯ
Публикаций - 76, упоминаний - 102
СБППО и организации, системы, технологии, персоны:
|Новодворский Алексей 114 8
|Смирнов Алексей 269 6
|Прянишников Николай 316 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Путин Владимир 3454 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Алкснис Виктор 70 5
|Баландин Игорь 10 4
|Собянин Сергей 538 4
|Жуков Виктор 11 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Симаков Олег 113 3
|Володин Вячеслав 108 3
|Массух Илья 239 3
|Солдатов Алексей 104 3
|Малинин Александр 40 3
|Потапов Александр 29 3
|Матюхин Владимир 61 3
|Поносов Александр 69 3
|Лазутин Вадим 11 3
|Панферов Андрей 8 2
|Филиппович Андрей 6 2
|Филиппов Станислав 5 2
|Кушнир Михаил 4 2
|Федосеев Андрей 3 2
|Мкртчян Вардан 2 2
|Ковалевская Елена 3 2
|Ефремова Ирина 5 2
|Грешневиков Анатолий 6 2
|Рейман Леонид 1065 2
|Комиссаров Дмитрий 248 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Серова Елена 320 2
|Хайруллов Эмиль 5 2
|Горбатов Игорь 25 2
|Махов Геннадий 11 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Ломизе Евгений 10 1
|Чубрина Марина 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
|Известия ИД 770 1
|Ananova 250 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.