Черчение возвращается в школы вместе с отечественным программным обеспечением

В российских школах вновь появился предмет «Черчение» в классах инженерного профиля, а в основном общем образовании обязательным стал модуль «Компьютерная графика. Черчение» учебного предмета «Труд (технология)». Теперь школьники изучают не только теорию и «ручное» черчение, но и компьютерную графику и 3D-моделирование. В методических разработках предусмотрено использование отечественного программного обеспечения — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» компании «Аскон». Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Внимание к черчению вернулось после того, как Президент России Владимир Путин летом 2023 г. поручил Правительству «в целях укрепления кадрового потенциала промышленности обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю».

К началу учебного года в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (с октября 2024 г. ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения» (ИСМО)) были разработаны методические рекомендации и рабочая программа по черчению и компьютерной графике: методические рекомендации «Реализация инвариантного модуля «Компьютерная графика. Черчение» учебного предмета «Труд (технология)». 5-9 классы (основное общее образование); рабочая программа курса внеурочной деятельности «Компьютерное проектирование. Черчение» 10-11 классы (среднее общее образование).

Эксперты ИСМО предложили формировать у учащихся техническую грамотность и компетенции проектирования инженерных объектов на примере использования системы «Компас-3D». Она позволяет выполнять 3D-модели деталей и сборок, разрабатывать чертежи, в том числе ассоциативные на основе моделей, и изначально ориентирована на отечественные стандарты оформления конструкторской документации (ГОСТ ЕСКД). Для школ доступны учебные комплекты программного обеспечения «Компас-3D», а на домашних компьютерах можно установить бесплатную учебную версию.

Также в издательстве «Просвещение» вышли учебники «Компьютерная графика. Черчение» для 8 и 9 классов и учебное пособие «Компьютерное проектирование. Черчение» для 10-11 классов, посвященные созданию трехмерных моделей, графических изображений и чертежей в системе «Компас-3D».

«Освоение универсальных технологий, к которым относятся проектирование, конструирование и моделирование, проходит сквозной линией через программу модуля «Компьютерная графика. Черчение». Сначала ребята знакомятся с основами графического языка и учатся применять чертежные инструменты, в 6 классе добавляется компьютерная графика, в 7 классе — системы автоматизированного проектирования, а к концу обучения в 9 классе нужно уметь создавать трехмерные модели, чертежи, эскизы и схемы в САПР, грамотно оформлять конструкторскую документацию», — сказала Ольга Логвинова, кандидат педагогических наук, ведущий эксперт ФГБНУ ИСМО.

«Черчение всегда считалось универсальным языком, на котором инженеры описывали свои идеи и изобретения. Сегодня к нему добавилось компьютерное 3D-моделирование — его широко применяют в конструкторских разработках, 3D-печати, при создании цифровых двойников изделий и производств. Система проектирования «Компас-3D» поможет школьникам освоить азы профессии и продолжить образование по самым востребованным в промышленности направлениям, — отметила Ольга Чернядьева, руководитель образовательной программы «Аскон». — В поддержку преподавания черчения мы готовим онлайн-курс для учителей. Он будет разделен на несколько уровней с учетом отраслевой направленности инженерных классов: космические, судостроительные, авиационные, радиоэлектронные».

«Компас-3D» используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как машиностроение, приборостроение, авиастроение, судостроение, а также в промышленном и гражданском строительстве. Возможности системы позволяют моделировать детали и сборки, создавать ассоциативные чертежи на основе 3D-моделей, оформлять конструкторскую документацию по стандартам ГОСТ ЕСКД, технологическую по ЕСТД и проектную по СПДС. Для моделирования сложных форм доступны инструменты твердотельного, листового, каркасно-поверхностного, прямого моделирования, а также реверс-инжиниринга. Во встроенных приложениях можно выполнить прочностные расчеты, топологическую оптимизацию конструкций, анализ аэрогидродинамики изделия, проектирование ЧПУ-обработки деталей.

В основе системы лежит геометрическое ядро C3D (разработка C3D Labs, дочерней компании «Аскон») — единственное коммерческое геометрическое ядро в странах БРИКС.

В 2008 г. система трехмерного моделирования «Компас-3D» LT была поставлена во все школы России в составе стандартного базового пакета программного обеспечения «Первая ПОмощь 1.0» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».