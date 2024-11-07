Разделы

ПО Софт
|

Черчение возвращается в школы вместе с отечественным программным обеспечением

В российских школах вновь появился предмет «Черчение» в классах инженерного профиля, а в основном общем образовании обязательным стал модуль «Компьютерная графика. Черчение» учебного предмета «Труд (технология)». Теперь школьники изучают не только теорию и «ручное» черчение, но и компьютерную графику и 3D-моделирование. В методических разработках предусмотрено использование отечественного программного обеспечения — системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» компании «Аскон». Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Внимание к черчению вернулось после того, как Президент России Владимир Путин летом 2023 г. поручил Правительству «в целях укрепления кадрового потенциала промышленности обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю».

К началу учебного года в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (с октября 2024 г. ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения» (ИСМО)) были разработаны методические рекомендации и рабочая программа по черчению и компьютерной графике: методические рекомендации «Реализация инвариантного модуля «Компьютерная графика. Черчение» учебного предмета «Труд (технология)». 5-9 классы (основное общее образование); рабочая программа курса внеурочной деятельности «Компьютерное проектирование. Черчение» 10-11 классы (среднее общее образование).

Эксперты ИСМО предложили формировать у учащихся техническую грамотность и компетенции проектирования инженерных объектов на примере использования системы «Компас-3D». Она позволяет выполнять 3D-модели деталей и сборок, разрабатывать чертежи, в том числе ассоциативные на основе моделей, и изначально ориентирована на отечественные стандарты оформления конструкторской документации (ГОСТ ЕСКД). Для школ доступны учебные комплекты программного обеспечения «Компас-3D», а на домашних компьютерах можно установить бесплатную учебную версию.

Также в издательстве «Просвещение» вышли учебники «Компьютерная графика. Черчение» для 8 и 9 классов и учебное пособие «Компьютерное проектирование. Черчение» для 10-11 классов, посвященные созданию трехмерных моделей, графических изображений и чертежей в системе «Компас-3D».

«Освоение универсальных технологий, к которым относятся проектирование, конструирование и моделирование, проходит сквозной линией через программу модуля «Компьютерная графика. Черчение». Сначала ребята знакомятся с основами графического языка и учатся применять чертежные инструменты, в 6 классе добавляется компьютерная графика, в 7 классе — системы автоматизированного проектирования, а к концу обучения в 9 классе нужно уметь создавать трехмерные модели, чертежи, эскизы и схемы в САПР, грамотно оформлять конструкторскую документацию», — сказала Ольга Логвинова, кандидат педагогических наук, ведущий эксперт ФГБНУ ИСМО.

Вадим Изотов, ВТБ: В ближайшие пять лет рухнут все барьеры и сомнения, и биометрия будет везде
ИТ в банках

«Черчение всегда считалось универсальным языком, на котором инженеры описывали свои идеи и изобретения. Сегодня к нему добавилось компьютерное 3D-моделирование — его широко применяют в конструкторских разработках, 3D-печати, при создании цифровых двойников изделий и производств. Система проектирования «Компас-3D» поможет школьникам освоить азы профессии и продолжить образование по самым востребованным в промышленности направлениям, — отметила Ольга Чернядьева, руководитель образовательной программы «Аскон». — В поддержку преподавания черчения мы готовим онлайн-курс для учителей. Он будет разделен на несколько уровней с учетом отраслевой направленности инженерных классов: космические, судостроительные, авиационные, радиоэлектронные».

«Компас-3D» используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как машиностроение, приборостроение, авиастроение, судостроение, а также в промышленном и гражданском строительстве. Возможности системы позволяют моделировать детали и сборки, создавать ассоциативные чертежи на основе 3D-моделей, оформлять конструкторскую документацию по стандартам ГОСТ ЕСКД, технологическую по ЕСТД и проектную по СПДС. Для моделирования сложных форм доступны инструменты твердотельного, листового, каркасно-поверхностного, прямого моделирования, а также реверс-инжиниринга. Во встроенных приложениях можно выполнить прочностные расчеты, топологическую оптимизацию конструкций, анализ аэрогидродинамики изделия, проектирование ЧПУ-обработки деталей.

В основе системы лежит геометрическое ядро C3D (разработка C3D Labs, дочерней компании «Аскон») — единственное коммерческое геометрическое ядро в странах БРИКС.

В 2008 г. система трехмерного моделирования «Компас-3D» LT была поставлена во все школы России в составе стандартного базового пакета программного обеспечения «Первая ПОмощь 1.0» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

Персональные данные 90% россиян утекли в Сеть в 2023 году

10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета

Штатный почтовый клиент Windows теперь ломается, если открыть одновременно несколько писем. Решение существует, но есть риск сломать всю ОС

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

У знаменитого поставщика электрооборудования для ЦОДов взломана ИТ-платформа разработки, потеряны 40 ГБ данных

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: