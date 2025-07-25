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Чернядьева Ольга


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 «Аскон» стала партнером передовой инженерной школы СахГУ «Инженерия островов» 1
07.11.2024 Черчение возвращается в школы вместе с отечественным программным обеспечением 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Чернядьева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 47 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 413 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4672 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 252 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4343 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 662 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14087 1
Техническая документация - СПДС - Система проектно-технической документации для строительства 21 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9917 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 351 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3889 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2313 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1919 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21442 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16469 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1447 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4707 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 221 1
Логвинова Ольга 3 1
Путин Владимир 3274 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 2
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5810 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5807 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 666 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 168 1
Национальный проект - Образование 11 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1007 1
Образование в России 2423 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374081, в очереди разбора - 748503.
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