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Чернядьева Ольга
УПОМИНАНИЯ
|25.07.2025
|«Аскон» стала партнером передовой инженерной школы СахГУ «Инженерия островов» 1
|07.11.2024
|Черчение возвращается в школы вместе с отечественным программным обеспечением 1
Чернядьева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 47 1
|Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 413 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4672 1
|Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 252 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
|Логвинова Ольга 3 1
|Путин Владимир 3274 1
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