«Аскон» стала партнером передовой инженерной школы СахГУ «Инженерия островов»

Передовая инженерная школа Сахалинского государственного университета «Инженерия островов» (ПИШ СахГУ) и «Аскон» заключили соглашение о сотрудничестве. Программные решения от ведущего российского разработчика в сфере проектной и производственной деятельности станут основным цифровым инструментом в подготовке специалистов для энергетики, нефтегазовой отрасли, строительства и промышленности. Документ подписали ректор СахГУ Александр Самардак и руководитель «Аскон-Приморье» Дмитрий Устинов.

Реализация соглашения начнется с обновления программного обеспечения «Аскон», используемого в университете. Также планируется создать в ПИШ СахГУ центр компетенций по программным продуктам «Аскон» для методического и технического сопровождения учебного процесса, разработки новых образовательных программ, повышения квалификации преподавателей учебных заведений Сахалинской области.

Среди совместных инициатив — проект «Цифровой диплом» на основе применения PLM-системы, обучение технологии информационного моделирования в рамках специальностей «Строительство» и «Нефтегазовое дело». Еще одно направление сотрудничества связано с профориентацией школьников: на базе ПИШ СахГУ будет организован центр тестирования по 3D-моделированию и черчению в системе «Компас-3D».

«Совместно с «Аскон» которым мы планируем развивать научно-исследовательские проекты, внедрять инновационные технологии и готовить высококвалифицированные инженерные кадры. Для нас это возможность взять опыт «Аскон» и передовые цифровые инструменты, чтобы наши выпускники по навыкам и умениям не уступали молодым специалистам в Москве и любом крупном центре России», — отметил ректор СахГУ Александр Самардак.

«Аскон» давно работает с учебными заведениями Сахалина. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество с передовой инженерной школой СахГУ позволит создать на острове новый центр компетенций и экосистему для сквозной подготовки инженерных специалистов от школ до колледжей и вузов. Это поможет обеспечить развивающуюся промышленность Сахалина высококвалифицированными кадрами, владеющими самыми современными цифровыми инструментами», — сказала руководитель образовательной программы «Аскон» Ольга Чернядьева.