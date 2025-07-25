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Самардак Александр


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 «Аскон» стала партнером передовой инженерной школы СахГУ «Инженерия островов» 1
23.09.2024 «Ред Софт», СахГУ и Правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве 1
14.09.2023 Правительство Сахалинской области, Сахалинский государственный университет и ГК «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
07.09.2022 «Сбер» и ДВФУ открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта 1
16.01.2017 В ДВФУ работают над созданием быстрой энергонезависимой недорогой памяти 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Самардак Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2192 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
Ред Софт - Red Soft 855 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 325 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 223 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 366 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 69 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12268 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2048 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12020 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11906 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6672 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21442 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 384 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1998 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26344 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6035 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15809 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 692 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1491 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5123 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24935 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4314 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3367 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1919 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 971 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6429 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2905 1
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 57 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1509 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 307 1
Linux OS 10381 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 378 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 172 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 275 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 317 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 182 1
Хурчак Николай 1 1
Рустамов Рустам 470 1
Третьяков Олег 3 1
Бочарова Наталья 1 1
Ведяхин Александр 148 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 938 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2784 2
Россия - ДФО - Амурская область 793 1
Германия - Федеративная Республика 12828 1
Япония 13403 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1790 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14420 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9448 2
Образование в России 2423 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1143 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3045 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4192 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2847 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49816 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 964 1
Зоология - наука о животных 2723 1
Спорт - Йога - Fitness - Беговая дорожка - Treadmill - Бег в помещении 17 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 784 1
Applied Physics Letters 34 1
Physical Review Letters 150 1
Nature 816 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 12 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 187 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 906 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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