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Самардак Александр
УПОМИНАНИЯ
Самардак Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 366 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 1
|Хурчак Николай 1 1
|Рустамов Рустам 470 1
|Третьяков Олег 3 1
|Бочарова Наталья 1 1
|Ведяхин Александр 148 1
|Applied Physics Letters 34 1
|Physical Review Letters 150 1
|Nature 816 1
|СахГУ - Сахалинский государственный университет 12 3
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 187 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 906 1
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