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«Сбер» и ДВФУ открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта

«Сбер» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли офис совместного Дальневосточного центра искусственного интеллекта. В церемонии приняли участие первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак и заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова.

Совместный научно-исследовательский и аналитический центр создан на базе Института математики и компьютерных технологий ДВФУ. Центр уже занимается широким спектром задач — от анализа регулирования ИИ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и исследований в области устойчивого развития до вопросов развития научного сотрудничества с ведущими институтами из этих стран.

Также центр примет участие в разработке решений, направленных на разрешение ключевых экологических проблем. Например, планируется, что Дальневосточный центр ИИ будет вовлечён в такие направления, как разработка модели мониторинга и прогнозирования токсичных «красных приливов», подготовка модели по предсказанию и мониторингу тропических циклонов, разработка моделей, позволяющих снизить экологический вред при вылове водных ресурсов, а также моделей, позволяющих восстанавливать исторические данные о миграциях и численности различных популяций живых организмов. Кроме того, ожидается, что центр будет участвовать в проекте по разработке комплексной модели ИИ, направленной на сохранение популяции амурского тигра и других редких животных Дальнего Востока.

Первым значимым результатом работы учреждения является публикация книги «Глобальный атлас регулирования искусственного интеллекта. Восточный вектор», которая содержит детальный анализ регулирования ИИ более 30 юрисдикций и 16 международных организаций.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления сбербанка: «Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта открывает человечеству новые масштабные возможности. Вместе с тем особое внимание всего мира уделено вопросам регулирования и этики технологий искусственного интеллекта. Уверен, что открытие Дальневосточного центра ИИ — важная веха для изучения различных подходов регулирования взаимоотношений в сфере искусственного интеллекта в странах АТР».

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Александр Самардак, проректор по научной работе ДВФУ: «ИТ-специалисты ДВФУ и Сбера уже ведут исследования в рамках проекта "Умный город", которые помогут повысить эффективность решений в сфере спутникового мониторинга. Мы приняли решение расширить сотрудничество в области образования: студенты ДВФУ смогут получать компетенции в Data Science, а по завершении учёбы — работать в “Сбере” и других ИТ-компаниях. Центр будет не только готовить кадры и вести научную деятельность, но и выстраивать диалог с ведущими университетами Азиатско-Тихоокеанского региона».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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