Индексная книга CNews*
Восточный Банк Восточный экспресс банк Дальвнешторгбанк
Публикаций - 297, упоминаний - 388
Восточный Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казаков Александр 45 14
|Шнайдер Мария 10 10
|Кордичев Алексей 8 7
|Путин Владимир 2750 6
|Ермолаева Анна 7 6
|Богуславский Леонид 33 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 8 5
|Гусенков Евгений 5 5
|Юсупов Шерзод 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Потанин Сергей 9 4
|Седов Владимир 12 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Стуров Дмитрий 31 4
|Вирцер Евгений 29 4
|Владимиров Максим 4 4
|Арлазаров Владимир 163 4
|Зюзин Иван 4 4
|Кудряшов Владимир 7 4
|Ермаченков Алексей 14 3
|Медведев Дмитрий 1631 3
|Дубровский Михаил 10 3
|Иванов Сергей 370 3
|Ананьин Алексей 75 3
|Патрин Максим 31 3
|Рыбаков Сергей 29 3
|Истомин Максим 26 3
|Калинин Александр 136 3
|Салтыков Константин 6 3
|Царева Юнона 5 2
|Левин Дмитрий 39 2
|Пехтерев Сергей 46 2
|Лазебный Антон 10 2
|Казаков Алексей 4 2
|Ян Давид 62 2
|Щеголев Игорь 691 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Высочина Людмила 22 2
|Циолковский Константин 40 2
|Борисов Владимир 10 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223168, в очереди разбора - 874460.
Создано именных указателей - 113347.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.