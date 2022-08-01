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Восточный Банк Восточный экспресс банк Дальвнешторгбанк

Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк


01.08.2022 «Транстелеком» выступила интегратором решения для обслуживания на вокзальном комплексе Восточный клиентов РЖД с нарушениями слуха
15.11.2021 Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк
08.06.2021 ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет
16.11.2020 Банк «Восточный» в партнерстве с Qiwi запустил прием платежей в пользу провайдеров услуг
06.08.2020 Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay
15.01.2020 Банк «Восточный» упростил процедуру изменения данных о компании для предпринимателей
13.12.2019 Банк «Восточный» запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса
22.11.2019 Банк «Восточный» интегрировал «Контур.Бухгалтерию» с системой дистанционного обслуживания
23.10.2019 Банк «Восточный» обновил свое мобильное приложение
31.07.2019 Банк «Восточный» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах мира
27.06.2019 Банк «Восточный» внедрил платформу интерактивного маркетинга в режиме реального времени
20.06.2019 Банк «Восточный» запустил новый раздел сайта для VIP-клиентов
21.05.2019 Банк «Восточный» упростил оплату РКО для ИП в режиме онлайн
29.03.2019 «Восточный» обновил мобильный банк
14.03.2019 Банк «Восточный» и BSS представили систему ДБО для малого и среднего бизнеса
13.03.2019 Банк «Восточный» обновил мобильное приложение «Просто кредит»
07.02.2019 Банк «Восточный» и BSS в пилотном режиме запустили систему ДБО для малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go
30.11.2018 Банк «Восточный» повысил эффективность контакт-центра на 250%
22.08.2018 Клиенты банка «Восточный» смогут оформить налоговый вычет онлайн
08.08.2018 Банк «Восточный» начал прием карт Union Pay во всех банкоматах своей сети
18.07.2018 Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage
31.05.2018 Банк «Восточный» представил модернизированное мобильное приложение «Просто кредит»
22.05.2018 Банк «Восточный» представил онлайн-кассу «ВосточныйКасса»
03.05.2018 Банк «Восточный» открыл в Ижевске центр оказания услуг для бизнеса
26.04.2018 Банк «Восточный» отметил более чем двукратный рост операций клиентов в мобильном банке
17.04.2018 Банк «Восточный» представил возможность открыть брокерский счет онлайн
27.03.2018 Банк «Восточный» обнулил комиссии за платежи в интернет-банке и мобильном банке
25.12.2017 Владельцам карт Visa банка «Восточный» стал доступен сервис Android Pay
20.12.2017 Банк «Восточный» расширил функционал чат-бота в Telegram и Viber
25.05.2017 Мобильные агенты банка «Восточный» распознают паспорта клиентов на телефонах
24.05.2017 Банк «Северо-Восточный Альянс» внедрил «Е1 Евфрат»
27.12.2016 Банк «Восточный» подключился к сервису ЦФТ «Управление сетями самообслуживания»
26.12.2016 Samsung Electronics начала продажи флагманских устройств в отделениях банка «Восточный»
28.04.2016 «Билайн» оказал телекоммуникационную поддержку космодрому «Восточный»
19.02.2016 Банк «Восточный» переходит на новую версию интернет-банка
14.01.2016 «Восточный» запустил новый мобильный банк
12.01.2016 «Алан-ИТ» завершила SAM-проект в банке «Восточный»
02.12.2015 «Неофлекс» автоматизировала кросс-продажи в банке «Восточный»
19.10.2015 «Восточный экспресс банк» запустил новый интернет-банк для физических лиц на базе Faktura.ru
12.10.2015 Банк «Восточный» запустил новый интернет-банк для физических лиц

Публикаций - 297, упоминаний - 388

Восточный Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Eastwind - Восточный Ветер 70 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10132 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9565 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7013 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8091 15
Руссобит-М 255 12
СМАРТС ГК 519 11
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 539 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1928 11
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 10
7055 10
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 200 9
1С-ИжТиСи 6370 9
Oracle Corporation 6330 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2812 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 786 7
Yandex - Яндекс 5753 7
АФК Система ПАО 1717 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1815 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6298 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн 164 6
СМАРТС Ярославль-GSM 40 5
EPAM Vested Development 16 5
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 5
IBM - International Business Machines Corp 9209 5
Microsoft Corporation 23573 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 395 5
Smart Engines - Смарт Энджинс 263 5
ГКС - Группа компаний Систематика 343 5
SAP SE 4898 5
Ростелеком - Глобус-телеком 226 5
GTS - Global Telesystems 41 4
Revo Technologies 7 4
HP - Hewlett-Packard 3600 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 701 4
ТТК - Элеткро-ком 5 4
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 948 4
Альфа-Банк 1607 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5881 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 897 11
Почта Банк 367 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6222 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2424 8
Совкомбанк ПАО 206 8
ГПБ - Газпромбанк 946 8
Visa International 1876 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 7
РЖД - Российские железные дороги 1637 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 900 6
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 114 6
Газпром ПАО 1163 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 342 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг 340 5
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 131 5
АльфаСтрахование СГ 272 5
Рокет (ранее Рокетбанк) 57 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 5
ВТБ - ВТБ24 660 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 714 5
ЦИАН - CIAN 101 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 5
Ренессанс Страхование 122 4
FGI Wireless 12 4
Citi - Citibank - Ситибанк 302 4
ПСБ - Промсвязьбанк 737 4
МКБ - Московский кредитный банк 426 4
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 4
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 17 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1906 4
PPE Group 16 4
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 46 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 5 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 4
Gett 72 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18130 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9227 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10431 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3736 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2720 7
Федеральное казначейство России 1557 7
Президент Российской Федерации 3741 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2360 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2432 5
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1409 4
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 60 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1562 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4602 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 3
Правительство Москвы 2005 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1874 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2905 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 348 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2419 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 339 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 295 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 245 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 399 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 15
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2579 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 6 2
Международная академия связи - МАС 37 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 207 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 53 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79567 81
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53818 81
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39444 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17623 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25231 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26149 29
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15068 26
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6405 25
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11457 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12177 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13624 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22347 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26023 22
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3214 21
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3525 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13194 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9582 18
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3484 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16127 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17407 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7590 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8262 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17403 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9156 16
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 353 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11004 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8294 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20126 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8750 13
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1539 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9468 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6699 13
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11701 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10120 13
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3151 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9871 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21526 12
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5526 12
Сеть передачи данных 3358 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8044 11
Роскосмос Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 18 16
Google Android 12640 13
Apple iOS 6859 11
Microsoft Windows 2000 12709 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6581 9
Космодром Байконур 1054 9
Google Play - Google Store - Android Market 2963 9
Eastwind Billing System - EastWind BiS 17 8
Apple - App Store 2622 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 7
Eastwind SMS Center - Eastwind SMSC - Eastwind SMS Gateway 16 7
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 49 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 5
Eastwind USSD 7 5
Apple iPhone 6 6200 5
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 165 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 5
EastWind Billing & Customer Care 7 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4366 5
Microsoft Windows 14504 4
Samsung Pay 283 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 767 4
Купибилет - Kupibilet 19 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 459 3
Linux OS 8321 3
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 386 3
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 3
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2925 3
Apple Pay 463 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 971 2
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 531 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 168 2
ЦИАН Ипотека 3 2
Восточный Банк - Просто Кредит 2 2
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 33 2
Казаков Александр 45 14
Шнайдер Мария 10 10
Кордичев Алексей 8 7
Путин Владимир 2750 6
Ермолаева Анна 7 6
Богуславский Леонид 33 5
Calvey Michael - Калви Майкл 8 5
Гусенков Евгений 5 5
Юсупов Шерзод 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Потанин Сергей 9 4
Седов Владимир 12 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Стуров Дмитрий 31 4
Вирцер Евгений 29 4
Владимиров Максим 4 4
Арлазаров Владимир 163 4
Зюзин Иван 4 4
Кудряшов Владимир 7 4
Ермаченков Алексей 14 3
Медведев Дмитрий 1631 3
Дубровский Михаил 10 3
Иванов Сергей 370 3
Ананьин Алексей 75 3
Патрин Максим 31 3
Рыбаков Сергей 29 3
Истомин Максим 26 3
Калинин Александр 136 3
Салтыков Константин 6 3
Царева Юнона 5 2
Левин Дмитрий 39 2
Пехтерев Сергей 46 2
Лазебный Антон 10 2
Казаков Алексей 4 2
Ян Давид 62 2
Щеголев Игорь 691 2
Никифоров Николай 1172 2
Высочина Людмила 22 2
Циолковский Константин 40 2
Борисов Владимир 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 123862 162
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39594 57
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2382 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15189 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13226 25
Европа 21353 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50324 23
Земля - планета Солнечной системы 9718 20
Германия - Федеративная Республика 12037 19
Казахстан - Республика 4874 18
Россия - ДФО - Амурская область 552 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15196 16
Италия - Итальянская Республика 4232 15
Азия - Азиатский регион 4929 12
Япония 12953 11
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 976 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17178 10
Германия - Берлин 702 10
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 167 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1292 10
Россия - Сибирь 2017 9
Китай - Восточный 19 9
Европа Восточная 3003 9
Украина 7303 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2566 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2874 8
Россия - ЦФО - Воронежская область 669 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2623 8
Россия - СФО - Новосибирск 3739 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3345 7
Беларусь - Белоруссия 4331 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2388 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12960 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1202 7
Ближний Восток 2660 7
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Чехия - Чешская Республика 1278 6
Россия - УФО - Свердловская область 1186 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42285 105
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42024 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24153 35
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Кредитование - Сrediting - Заём 5667 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15201 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10858 17
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1769 17
Абонентская база - Абонентская плата 5312 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7565 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10495 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14157 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8912 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4195 14
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3064 12
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5010 10
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1196 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3431 9
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6845 8
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2221 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8339 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3295 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5239 7
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Паспорт - Паспортные данные 2110 7
Энергетика - Energy - Energetically 4330 7
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СПбГУ - Восточный факультет 6 4
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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 2
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Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 23 1
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СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 64 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 1
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 126 1
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АмГУ - Амурский государственный университет 2 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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