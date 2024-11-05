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Восточный Банк Восточный экспресс банк Дальвнешторгбанк

Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк

СОБЫТИЯ

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05.11.2024 СПбГУТ запустил мини-спутник с космодрома «Восточный»

Пятого ноября с космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся запуск четырех экспериментальных спутников (кубсатов), разработанных и запускаемых на орбиту по программе Space-π. Среди них – кубсат Санкт-Петербургског
29.06.2023 С космодрома «Восточный» запустили третий спутник ВШЭ CubeSX-HSE-3

онова НИУ ВШЭ на базе платформы «Орбикрафт-про 3U» компании «Спутникс». Спутник разработали для мониторинга экологического состояния Земли. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ. С космодрома «Восточный» запустили космический аппарат «Метеор-М» № 2-3 и в качестве попутной полезной нагрузки были отправлены 42 малых космических аппарата (три зарубежных и 39 российских, среди которых и

01.08.2022 «Транстелеком» выступила интегратором решения для обслуживания на вокзальном комплексе Восточный клиентов РЖД с нарушениями слуха

Компания «Транстелеком» приняла участие в организации работы терминала для обслуживания клиентов ОАО «РЖД» с нарушениями слуха на вокзальном комплексе Восточный. Специалисты ТТК предоставили канал связи для функционирования терминала. Видеоконсультации с пассажирами на жестовом языке проводят квалифицированные операторы «Центра поддержки клие
15.11.2021 Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк

Совместными усилиями объединенной проектной команды Совкомбанка, банка «Восточный» и процессингового центра «КартСтандарт» реализован проект миграции портфеля банков
08.06.2021 ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» развернула сеть бесплатного беспроводного доступа к интернету для пассажиров на вокзале Восточный. На всей территории крупного вокзального комплекса создано единое бесшовное пространство, где пользователи, единожды авторизовавшись, имеют непрерывный доступ к высокоскоростному инте
16.11.2020 Банк «Восточный» в партнерстве с Qiwi запустил прием платежей в пользу провайдеров услуг

На официальном сайте банка «Восточный» появилась цифровая витрина, позволяющая совершать платежи в пользу поставщиков поп
06.08.2020 Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay

В следствие чего, безопасность транзакции и личная информация владельца карты эффективно защищены. «Банк «Восточный» одним из первых на российском рынке начал выпуск карт UnionPay, и внедрение

15.01.2020 Банк «Восточный» упростил процедуру изменения данных о компании для предпринимателей

Банк «Восточный» внедрил новую функцию в интернет-банке для предпринимателей. Теперь индивидуальные
13.12.2019 Банк «Восточный» запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса

Банк «Восточный» совместно с компанией «1С-Старт» реализовал сервис по регистрации нового бизнеса и
22.11.2019 Банк «Восточный» интегрировал «Контур.Бухгалтерию» с системой дистанционного обслуживания

Банк «Восточный» упростил бухгалтерский учет для малого бизнеса, интегрировав сервис «Контур.Бухгал
23.10.2019 Банк «Восточный» обновил свое мобильное приложение

«Восточный» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. Осеннее обновление расширило функциональность приложения. В новой версии существенно упрощен сценарий регистрации пользователя – д
31.07.2019 Банк «Восточный» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах мира

Банк «Восточный» совместно с платежной системой «Золотая корона» запускает сервис удобных денежных переводов через мобильный и интернет-банк. Новый сервис позволит без лишних усилий переводить деньги
27.06.2019 Банк «Восточный» внедрил платформу интерактивного маркетинга в режиме реального времени

ения банка с модулями SAS, исследования сценариев для различных сегментов клиентов и прочее. Теперь банк «Восточный» может самостоятельно разрабатывать, тестировать и запускать персонализирован
20.06.2019 Банк «Восточный» запустил новый раздел сайта для VIP-клиентов

Банк «Восточный» представил обновленный раздел сайта для своих VIP-клиентов – vostbank.ru/vip. Поми
21.05.2019 Банк «Восточный» упростил оплату РКО для ИП в режиме онлайн

+ 20 руб. Пока онлайн-оплата предусмотрена только при открытии расчетного счета. В ближайшее время банк «Восточный» планирует предусмотреть возможность последующих оплат в онлайн-режиме путем

29.03.2019 «Восточный» обновил мобильный банк

Банк «Восточный» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. Весеннее обновление принесло новые функции и упростило взаимодействие пользователей с приложением. Например, держателям кредитных

14.03.2019 Банк «Восточный» и BSS представили систему ДБО для малого и среднего бизнеса

всегда открыта возможность подключения к дополнительным сервисам банка, изменения тарифного плана. Банк «Восточный», в свою очередь, благодаря этому инструменту, может индивидуально, под клиен
13.03.2019 Банк «Восточный» обновил мобильное приложение «Просто кредит»

отделения. Он рассчитан на всех действующих клиентов, оформивших один из кредитных продуктов банка. Банк «Восточный» развивает мобильное приложение «Просто кредит» с начала 2018 г. В последних

07.02.2019 Банк «Восточный» и BSS в пилотном режиме запустили систему ДБО для малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go

Банк «Восточный» и BSS представляют новое решение для дистанционного банковского обслуживания малог
30.11.2018 Банк «Восточный» повысил эффективность контакт-центра на 250%

нам рассказывает Нино Кодуа, операционный директор банка «Восточный». CNews: Нино, что подтолкнуло банк «Восточный» фактически к замене решения для контакт-центра? Крупное внедрение – это всег
22.08.2018 Клиенты банка «Восточный» смогут оформить налоговый вычет онлайн

Банк «Восточный» сообщил о начале продаж нового сервиса по дистанционному оформлению декларации 3-Н
08.08.2018 Банк «Восточный» начал прием карт Union Pay во всех банкоматах своей сети

лен наш банк, развитие партнерских отношений с Китаем является важным залогом экономического роста. Банк «Восточный» в этом году начал сотрудничать c несколькими китайскими банками. Логичным ша
18.07.2018 Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage

ысокая окупаемость за счет роста уровня контактности, что положительно влияет на возврат кредитов». Банк «Восточный» продолжает последовательно развивать свой контакт-центр. Банк планирует разв
31.05.2018 Банк «Восточный» представил модернизированное мобильное приложение «Просто кредит»

Банк «Восточный» представил модернизированное мобильное приложение для заемщиков «Просто кредит». Оно рассчитано на всех действующих клиентов, оформивших как кредитную карту, так и кредит наличными и
22.05.2018 Банк «Восточный» представил онлайн-кассу «ВосточныйКасса»

Банк «Восточный» представил «ВосточныйКасса» – новое поколение кассовых аппаратов для представителе
03.05.2018 Банк «Восточный» открыл в Ижевске центр оказания услуг для бизнеса

Банк «Восточный» при поддержке Правительства Удмуртской Республики в рамках заключенного соглашения
26.04.2018 Банк «Восточный» отметил более чем двукратный рост операций клиентов в мобильном банке

КХ.  Помимо легкости и удобства дистанционные сервисы дают клиентам и ощутимую выгоду. Так, в марте банк «Восточный» обнулил комиссии за оплату наиболее востребованных услуг в интернет- и мобил
17.04.2018 Банк «Восточный» представил возможность открыть брокерский счет онлайн

Банк «Восточный» внедрил онлайн-сервис по покупке и продаже ценных бумаг, благодаря открытию брокер
27.03.2018 Банк «Восточный» обнулил комиссии за платежи в интернет-банке и мобильном банке

живания клиентов является одной из стратегических задач банка «Восточный». Ранее, в январе 2018 г., банк «Восточный» интегрировал сервис автоплатежей за коммунальные услуги с единой общероссийс
25.12.2017 Владельцам карт Visa банка «Восточный» стал доступен сервис Android Pay

Банк «Восточный» объявил о том, что держатели кредитных и дебетовых карт Visa банка получили возмож
20.12.2017 Банк «Восточный» расширил функционал чат-бота в Telegram и Viber

Банк «Восточный» усовершенствовал функции своего чат-бота в популярных мессенджерах для смартфонов Telegram и Viber. Виртуальный помощник уже более года в режиме реального времени принимает заявку на
25.05.2017 Мобильные агенты банка «Восточный» распознают паспорта клиентов на телефонах

Банк «Восточный» использует решение Smart IDReader для распознавания паспорта гражданина РФ в прило
24.05.2017 Банк «Северо-Восточный Альянс» внедрил «Е1 Евфрат»

АКБ «Северо-Восточный Альянс» выбрала решение «Е1 Евфрат» для ведения электронного документооборота. Об этом CNews сообщили в компании Cognitive Technologies, разработчике решения. «Северо-Восточный
27.12.2016 Банк «Восточный» подключился к сервису ЦФТ «Управление сетями самообслуживания»

Специалисты ГК ЦФТ завершили перевод инфраструктуры устройств самообслуживания банка «Восточный» под централизованное управление облачной платформы SaaS-сервиса «Управление сетями
26.12.2016 Samsung Electronics начала продажи флагманских устройств в отделениях банка «Восточный»

манских устройств бренда в сотрудничестве с российскими банками. Новым партнером программы стал КБ «Восточный». С декабря 2016 г. клиенты «Восточного» банка из Иркутска, Красноярска, Хабаровска
28.04.2016 «Билайн» оказал телекоммуникационную поддержку космодрому «Восточный»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») приняла участие в обеспечении связью ключевых объектов космодрома «Восточный». В день первого запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" специалисты компании оказали расширенную техническую поддержку коммуникационных сервисов космодрома. Новый космодром находится на 
19.02.2016 Банк «Восточный» переходит на новую версию интернет-банка

С 29 февраля 2016 г. банк «Восточный» окончательно переходит на новую версию интернет-банка. Об этом CNews сообщил
14.01.2016 «Восточный» запустил новый мобильный банк

Банк «Восточный» представил новую версию своего мобильного приложения. Оценить её возможности могут
12.01.2016 «Алан-ИТ» завершила SAM-проект в банке «Восточный»

оличественному изменению ИТ-архитектуры, отметили в компании. Архитектура информационных систем КБ «Восточный» является централизованной и размещается в центре обработки данных. В качестве инст
02.12.2015 «Неофлекс» автоматизировала кросс-продажи в банке «Восточный»

редложений. После успешного проекта по автоматизации управления лимитами, завершившегося в 2014 г., банк «Восточный» принял решение продолжить сотрудничество с компанией «Неофлекс», реализовав


Публикаций - 391, упоминаний - 524

Восточный Банк и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 31
Ростелеком 10948 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
Eastwind - Восточный Ветер 82 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 19
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 15
Yandex - Яндекс 9215 13
Руссобит-М 266 12
Oracle Corporation 7074 12
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 12
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 11
9594 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 10
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
Huawei 4675 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 8
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 7
SAP SE 5601 7
Ростелеком - Глобус-телеком 235 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 6
Samsung Electronics 11064 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 5
EPAM Vested Development 17 5
СМАРТС Ярославль-GSM 40 5
Microsoft Corporation 25774 5
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 5
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 26
Альфа-Банк 1979 26
ВТБ - Почта Банк 514 16
ВТБ - ВТБ24 671 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 10
Совкомбанк ПАО 316 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Visa International 1993 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 8
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 7
Газпром ПАО 1493 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 6
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 6
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 6
ЦИАН - CIAN 192 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 5
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 5
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 22
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ГосИнформСистемы 160 1
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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