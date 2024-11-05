Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк

СПбГУТ запустил мини-спутник с космодрома «Восточный» Пятого ноября с космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся запуск четырех экспериментальных спутников (кубсатов), разработанных и запускаемых на орбиту по программе Space-π. Среди них – кубсат Санкт-Петербургског

С космодрома «Восточный» запустили третий спутник ВШЭ CubeSX-HSE-3 онова НИУ ВШЭ на базе платформы «Орбикрафт-про 3U» компании «Спутникс». Спутник разработали для мониторинга экологического состояния Земли. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ. С космодрома «Восточный» запустили космический аппарат «Метеор-М» № 2-3 и в качестве попутной полезной нагрузки были отправлены 42 малых космических аппарата (три зарубежных и 39 российских, среди которых и

«Транстелеком» выступила интегратором решения для обслуживания на вокзальном комплексе Восточный клиентов РЖД с нарушениями слуха Компания «Транстелеком» приняла участие в организации работы терминала для обслуживания клиентов ОАО «РЖД» с нарушениями слуха на вокзальном комплексе Восточный. Специалисты ТТК предоставили канал связи для функционирования терминала. Видеоконсультации с пассажирами на жестовом языке проводят квалифицированные операторы «Центра поддержки клие

Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк Совместными усилиями объединенной проектной команды Совкомбанка, банка «Восточный» и процессингового центра «КартСтандарт» реализован проект миграции портфеля банков

ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» развернула сеть бесплатного беспроводного доступа к интернету для пассажиров на вокзале Восточный. На всей территории крупного вокзального комплекса создано единое бесшовное пространство, где пользователи, единожды авторизовавшись, имеют непрерывный доступ к высокоскоростному инте

Банк «Восточный» в партнерстве с Qiwi запустил прием платежей в пользу провайдеров услуг На официальном сайте банка «Восточный» появилась цифровая витрина, позволяющая совершать платежи в пользу поставщиков поп

Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay В следствие чего, безопасность транзакции и личная информация владельца карты эффективно защищены. «Банк «Восточный» одним из первых на российском рынке начал выпуск карт UnionPay, и внедрение

Банк «Восточный» упростил процедуру изменения данных о компании для предпринимателей Банк «Восточный» внедрил новую функцию в интернет-банке для предпринимателей. Теперь индивидуальные

Банк «Восточный» запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса Банк «Восточный» совместно с компанией «1С-Старт» реализовал сервис по регистрации нового бизнеса и

Банк «Восточный» интегрировал «Контур.Бухгалтерию» с системой дистанционного обслуживания Банк «Восточный» упростил бухгалтерский учет для малого бизнеса, интегрировав сервис «Контур.Бухгал

Банк «Восточный» обновил свое мобильное приложение «Восточный» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. Осеннее обновление расширило функциональность приложения. В новой версии существенно упрощен сценарий регистрации пользователя – д

Банк «Восточный» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах мира Банк «Восточный» совместно с платежной системой «Золотая корона» запускает сервис удобных денежных переводов через мобильный и интернет-банк. Новый сервис позволит без лишних усилий переводить деньги

Банк «Восточный» внедрил платформу интерактивного маркетинга в режиме реального времени ения банка с модулями SAS, исследования сценариев для различных сегментов клиентов и прочее. Теперь банк «Восточный» может самостоятельно разрабатывать, тестировать и запускать персонализирован

Банк «Восточный» запустил новый раздел сайта для VIP-клиентов Банк «Восточный» представил обновленный раздел сайта для своих VIP-клиентов – vostbank.ru/vip. Поми

Банк «Восточный» упростил оплату РКО для ИП в режиме онлайн + 20 руб. Пока онлайн-оплата предусмотрена только при открытии расчетного счета. В ближайшее время банк «Восточный» планирует предусмотреть возможность последующих оплат в онлайн-режиме путем

«Восточный» обновил мобильный банк Банк «Восточный» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. Весеннее обновление принесло новые функции и упростило взаимодействие пользователей с приложением. Например, держателям кредитных

Банк «Восточный» и BSS представили систему ДБО для малого и среднего бизнеса всегда открыта возможность подключения к дополнительным сервисам банка, изменения тарифного плана. Банк «Восточный», в свою очередь, благодаря этому инструменту, может индивидуально, под клиен

Банк «Восточный» обновил мобильное приложение «Просто кредит» отделения. Он рассчитан на всех действующих клиентов, оформивших один из кредитных продуктов банка. Банк «Восточный» развивает мобильное приложение «Просто кредит» с начала 2018 г. В последних

Банк «Восточный» и BSS в пилотном режиме запустили систему ДБО для малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go Банк «Восточный» и BSS представляют новое решение для дистанционного банковского обслуживания малог

Банк «Восточный» повысил эффективность контакт-центра на 250% нам рассказывает Нино Кодуа, операционный директор банка «Восточный». CNews: Нино, что подтолкнуло банк «Восточный» фактически к замене решения для контакт-центра? Крупное внедрение – это всег

Клиенты банка «Восточный» смогут оформить налоговый вычет онлайн Банк «Восточный» сообщил о начале продаж нового сервиса по дистанционному оформлению декларации 3-Н

Банк «Восточный» начал прием карт Union Pay во всех банкоматах своей сети лен наш банк, развитие партнерских отношений с Китаем является важным залогом экономического роста. Банк «Восточный» в этом году начал сотрудничать c несколькими китайскими банками. Логичным ша

Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage ысокая окупаемость за счет роста уровня контактности, что положительно влияет на возврат кредитов». Банк «Восточный» продолжает последовательно развивать свой контакт-центр. Банк планирует разв

Банк «Восточный» представил модернизированное мобильное приложение «Просто кредит» Банк «Восточный» представил модернизированное мобильное приложение для заемщиков «Просто кредит». Оно рассчитано на всех действующих клиентов, оформивших как кредитную карту, так и кредит наличными и

Банк «Восточный» представил онлайн-кассу «ВосточныйКасса» Банк «Восточный» представил «ВосточныйКасса» – новое поколение кассовых аппаратов для представителе

Банк «Восточный» открыл в Ижевске центр оказания услуг для бизнеса Банк «Восточный» при поддержке Правительства Удмуртской Республики в рамках заключенного соглашения

Банк «Восточный» отметил более чем двукратный рост операций клиентов в мобильном банке КХ. Помимо легкости и удобства дистанционные сервисы дают клиентам и ощутимую выгоду. Так, в марте банк «Восточный» обнулил комиссии за оплату наиболее востребованных услуг в интернет- и мобил

Банк «Восточный» представил возможность открыть брокерский счет онлайн Банк «Восточный» внедрил онлайн-сервис по покупке и продаже ценных бумаг, благодаря открытию брокер

Банк «Восточный» обнулил комиссии за платежи в интернет-банке и мобильном банке живания клиентов является одной из стратегических задач банка «Восточный». Ранее, в январе 2018 г., банк «Восточный» интегрировал сервис автоплатежей за коммунальные услуги с единой общероссийс

Владельцам карт Visa банка «Восточный» стал доступен сервис Android Pay Банк «Восточный» объявил о том, что держатели кредитных и дебетовых карт Visa банка получили возмож

Банк «Восточный» расширил функционал чат-бота в Telegram и Viber Банк «Восточный» усовершенствовал функции своего чат-бота в популярных мессенджерах для смартфонов Telegram и Viber. Виртуальный помощник уже более года в режиме реального времени принимает заявку на

Мобильные агенты банка «Восточный» распознают паспорта клиентов на телефонах Банк «Восточный» использует решение Smart IDReader для распознавания паспорта гражданина РФ в прило

Банк «Северо-Восточный Альянс» внедрил «Е1 Евфрат» АКБ «Северо-Восточный Альянс» выбрала решение «Е1 Евфрат» для ведения электронного документооборота. Об этом CNews сообщили в компании Cognitive Technologies, разработчике решения. «Северо-Восточный

Банк «Восточный» подключился к сервису ЦФТ «Управление сетями самообслуживания» Специалисты ГК ЦФТ завершили перевод инфраструктуры устройств самообслуживания банка «Восточный» под централизованное управление облачной платформы SaaS-сервиса «Управление сетями

Samsung Electronics начала продажи флагманских устройств в отделениях банка «Восточный» манских устройств бренда в сотрудничестве с российскими банками. Новым партнером программы стал КБ «Восточный». С декабря 2016 г. клиенты «Восточного» банка из Иркутска, Красноярска, Хабаровска

«Билайн» оказал телекоммуникационную поддержку космодрому «Восточный» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») приняла участие в обеспечении связью ключевых объектов космодрома «Восточный». В день первого запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" специалисты компании оказали расширенную техническую поддержку коммуникационных сервисов космодрома. Новый космодром находится на

Банк «Восточный» переходит на новую версию интернет-банка С 29 февраля 2016 г. банк «Восточный» окончательно переходит на новую версию интернет-банка. Об этом CNews сообщил

«Восточный» запустил новый мобильный банк Банк «Восточный» представил новую версию своего мобильного приложения. Оценить её возможности могут

«Алан-ИТ» завершила SAM-проект в банке «Восточный» оличественному изменению ИТ-архитектуры, отметили в компании. Архитектура информационных систем КБ «Восточный» является централизованной и размещается в центре обработки данных. В качестве инст