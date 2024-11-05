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Восточный Банк Восточный экспресс банк Дальвнешторгбанк
СОБЫТИЯ
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|05.11.2024
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СПбГУТ запустил мини-спутник с космодрома «Восточный»
Пятого ноября с космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся запуск четырех экспериментальных спутников (кубсатов), разработанных и запускаемых на орбиту по программе Space-π. Среди них – кубсат Санкт-Петербургског
|29.06.2023
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С космодрома «Восточный» запустили третий спутник ВШЭ CubeSX-HSE-3
онова НИУ ВШЭ на базе платформы «Орбикрафт-про 3U» компании «Спутникс». Спутник разработали для мониторинга экологического состояния Земли. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ. С космодрома «Восточный» запустили космический аппарат «Метеор-М» № 2-3 и в качестве попутной полезной нагрузки были отправлены 42 малых космических аппарата (три зарубежных и 39 российских, среди которых и
|01.08.2022
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«Транстелеком» выступила интегратором решения для обслуживания на вокзальном комплексе Восточный клиентов РЖД с нарушениями слуха
Компания «Транстелеком» приняла участие в организации работы терминала для обслуживания клиентов ОАО «РЖД» с нарушениями слуха на вокзальном комплексе Восточный. Специалисты ТТК предоставили канал связи для функционирования терминала. Видеоконсультации с пассажирами на жестовом языке проводят квалифицированные операторы «Центра поддержки клие
|15.11.2021
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Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк
Совместными усилиями объединенной проектной команды Совкомбанка, банка «Восточный» и процессингового центра «КартСтандарт» реализован проект миграции портфеля банков
|08.06.2021
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ТТК обеспечил новый столичный вокзал бесшовной сетью беспроводного доступа в интернет
Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» развернула сеть бесплатного беспроводного доступа к интернету для пассажиров на вокзале Восточный. На всей территории крупного вокзального комплекса создано единое бесшовное пространство, где пользователи, единожды авторизовавшись, имеют непрерывный доступ к высокоскоростному инте
|16.11.2020
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Банк «Восточный» в партнерстве с Qiwi запустил прием платежей в пользу провайдеров услуг
На официальном сайте банка «Восточный» появилась цифровая витрина, позволяющая совершать платежи в пользу поставщиков поп
|06.08.2020
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Банк «Восточный» начал выпуск карт UnionPay, поддерживающих сервис Huawei Pay
В следствие чего, безопасность транзакции и личная информация владельца карты эффективно защищены. «Банк «Восточный» одним из первых на российском рынке начал выпуск карт UnionPay, и внедрение
|15.01.2020
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Банк «Восточный» упростил процедуру изменения данных о компании для предпринимателей
Банк «Восточный» внедрил новую функцию в интернет-банке для предпринимателей. Теперь индивидуальные
|13.12.2019
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Банк «Восточный» запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации бизнеса
Банк «Восточный» совместно с компанией «1С-Старт» реализовал сервис по регистрации нового бизнеса и
|22.11.2019
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Банк «Восточный» интегрировал «Контур.Бухгалтерию» с системой дистанционного обслуживания
Банк «Восточный» упростил бухгалтерский учет для малого бизнеса, интегрировав сервис «Контур.Бухгал
|23.10.2019
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Банк «Восточный» обновил свое мобильное приложение
«Восточный» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. Осеннее обновление расширило функциональность приложения. В новой версии существенно упрощен сценарий регистрации пользователя – д
|31.07.2019
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Банк «Восточный» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах мира
Банк «Восточный» совместно с платежной системой «Золотая корона» запускает сервис удобных денежных переводов через мобильный и интернет-банк. Новый сервис позволит без лишних усилий переводить деньги
|27.06.2019
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Банк «Восточный» внедрил платформу интерактивного маркетинга в режиме реального времени
ения банка с модулями SAS, исследования сценариев для различных сегментов клиентов и прочее. Теперь банк «Восточный» может самостоятельно разрабатывать, тестировать и запускать персонализирован
|20.06.2019
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Банк «Восточный» запустил новый раздел сайта для VIP-клиентов
Банк «Восточный» представил обновленный раздел сайта для своих VIP-клиентов – vostbank.ru/vip. Поми
|21.05.2019
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Банк «Восточный» упростил оплату РКО для ИП в режиме онлайн
+ 20 руб. Пока онлайн-оплата предусмотрена только при открытии расчетного счета. В ближайшее время банк «Восточный» планирует предусмотреть возможность последующих оплат в онлайн-режиме путем
|29.03.2019
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«Восточный» обновил мобильный банк
Банк «Восточный» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. Весеннее обновление принесло новые функции и упростило взаимодействие пользователей с приложением. Например, держателям кредитных
|14.03.2019
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Банк «Восточный» и BSS представили систему ДБО для малого и среднего бизнеса
всегда открыта возможность подключения к дополнительным сервисам банка, изменения тарифного плана. Банк «Восточный», в свою очередь, благодаря этому инструменту, может индивидуально, под клиен
|13.03.2019
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Банк «Восточный» обновил мобильное приложение «Просто кредит»
отделения. Он рассчитан на всех действующих клиентов, оформивших один из кредитных продуктов банка. Банк «Восточный» развивает мобильное приложение «Просто кредит» с начала 2018 г. В последних
|07.02.2019
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Банк «Восточный» и BSS в пилотном режиме запустили систему ДБО для малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go
Банк «Восточный» и BSS представляют новое решение для дистанционного банковского обслуживания малог
|30.11.2018
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Банк «Восточный» повысил эффективность контакт-центра на 250%
нам рассказывает Нино Кодуа, операционный директор банка «Восточный». CNews: Нино, что подтолкнуло банк «Восточный» фактически к замене решения для контакт-центра? Крупное внедрение – это всег
|22.08.2018
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Клиенты банка «Восточный» смогут оформить налоговый вычет онлайн
Банк «Восточный» сообщил о начале продаж нового сервиса по дистанционному оформлению декларации 3-Н
|08.08.2018
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Банк «Восточный» начал прием карт Union Pay во всех банкоматах своей сети
лен наш банк, развитие партнерских отношений с Китаем является важным залогом экономического роста. Банк «Восточный» в этом году начал сотрудничать c несколькими китайскими банками. Логичным ша
|18.07.2018
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Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage
ысокая окупаемость за счет роста уровня контактности, что положительно влияет на возврат кредитов». Банк «Восточный» продолжает последовательно развивать свой контакт-центр. Банк планирует разв
|31.05.2018
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Банк «Восточный» представил модернизированное мобильное приложение «Просто кредит»
Банк «Восточный» представил модернизированное мобильное приложение для заемщиков «Просто кредит». Оно рассчитано на всех действующих клиентов, оформивших как кредитную карту, так и кредит наличными и
|22.05.2018
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Банк «Восточный» представил онлайн-кассу «ВосточныйКасса»
Банк «Восточный» представил «ВосточныйКасса» – новое поколение кассовых аппаратов для представителе
|03.05.2018
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Банк «Восточный» открыл в Ижевске центр оказания услуг для бизнеса
Банк «Восточный» при поддержке Правительства Удмуртской Республики в рамках заключенного соглашения
|26.04.2018
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Банк «Восточный» отметил более чем двукратный рост операций клиентов в мобильном банке
КХ. Помимо легкости и удобства дистанционные сервисы дают клиентам и ощутимую выгоду. Так, в марте банк «Восточный» обнулил комиссии за оплату наиболее востребованных услуг в интернет- и мобил
|17.04.2018
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Банк «Восточный» представил возможность открыть брокерский счет онлайн
Банк «Восточный» внедрил онлайн-сервис по покупке и продаже ценных бумаг, благодаря открытию брокер
|27.03.2018
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Банк «Восточный» обнулил комиссии за платежи в интернет-банке и мобильном банке
живания клиентов является одной из стратегических задач банка «Восточный». Ранее, в январе 2018 г., банк «Восточный» интегрировал сервис автоплатежей за коммунальные услуги с единой общероссийс
|25.12.2017
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Владельцам карт Visa банка «Восточный» стал доступен сервис Android Pay
Банк «Восточный» объявил о том, что держатели кредитных и дебетовых карт Visa банка получили возмож
|20.12.2017
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Банк «Восточный» расширил функционал чат-бота в Telegram и Viber
Банк «Восточный» усовершенствовал функции своего чат-бота в популярных мессенджерах для смартфонов Telegram и Viber. Виртуальный помощник уже более года в режиме реального времени принимает заявку на
|25.05.2017
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Мобильные агенты банка «Восточный» распознают паспорта клиентов на телефонах
Банк «Восточный» использует решение Smart IDReader для распознавания паспорта гражданина РФ в прило
|24.05.2017
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Банк «Северо-Восточный Альянс» внедрил «Е1 Евфрат»
АКБ «Северо-Восточный Альянс» выбрала решение «Е1 Евфрат» для ведения электронного документооборота. Об этом CNews сообщили в компании Cognitive Technologies, разработчике решения. «Северо-Восточный
|27.12.2016
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Банк «Восточный» подключился к сервису ЦФТ «Управление сетями самообслуживания»
Специалисты ГК ЦФТ завершили перевод инфраструктуры устройств самообслуживания банка «Восточный» под централизованное управление облачной платформы SaaS-сервиса «Управление сетями
|26.12.2016
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Samsung Electronics начала продажи флагманских устройств в отделениях банка «Восточный»
манских устройств бренда в сотрудничестве с российскими банками. Новым партнером программы стал КБ «Восточный». С декабря 2016 г. клиенты «Восточного» банка из Иркутска, Красноярска, Хабаровска
|28.04.2016
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«Билайн» оказал телекоммуникационную поддержку космодрому «Восточный»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») приняла участие в обеспечении связью ключевых объектов космодрома «Восточный». В день первого запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" специалисты компании оказали расширенную техническую поддержку коммуникационных сервисов космодрома. Новый космодром находится на
|19.02.2016
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Банк «Восточный» переходит на новую версию интернет-банка
С 29 февраля 2016 г. банк «Восточный» окончательно переходит на новую версию интернет-банка. Об этом CNews сообщил
|14.01.2016
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«Восточный» запустил новый мобильный банк
Банк «Восточный» представил новую версию своего мобильного приложения. Оценить её возможности могут
|12.01.2016
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«Алан-ИТ» завершила SAM-проект в банке «Восточный»
оличественному изменению ИТ-архитектуры, отметили в компании. Архитектура информационных систем КБ «Восточный» является централизованной и размещается в центре обработки данных. В качестве инст
|02.12.2015
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«Неофлекс» автоматизировала кросс-продажи в банке «Восточный»
редложений. После успешного проекта по автоматизации управления лимитами, завершившегося в 2014 г., банк «Восточный» принял решение продолжить сотрудничество с компанией «Неофлекс», реализовав
Восточный Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Казаков Александр 72 14
|Шнайдер Мария 10 10
|Путин Владимир 3454 10
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 7
|Богуславский Леонид 38 7
|Кордичев Алексей 8 7
|Ермолаева Анна 7 6
|Болтрукевич Константин 39 5
|Михалев Александр 26 5
|Гусенков Евгений 5 5
|Варламова Екатерина 12 5
|Черепенников Антон 86 4
|Владимиров Максим 5 4
|Козлов Михаил 182 4
|Кудряшов Владимир 7 4
|Вирцер Евгений 43 4
|Зюзин Иван 4 4
|Пургин Денис 9 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Леушев Андрей 75 4
|Седов Владимир 12 4
|Стуров Дмитрий 33 4
|Валиотти Николай 9 4
|Потанин Сергей 9 4
|Дубровский Михаил 10 4
|Шолина Ксения 7 4
|Бояринова Елизавета 4 4
|Рослов Николай 4 4
|Арлазаров Владимир 290 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Ведяхин Александр 180 3
|Калинин Александр 189 3
|Чукарин Алексей 59 3
|Иванов Сергей 405 3
|Рыбаков Сергей 30 3
|Виноградов Александр 65 3
|Ананьин Алексей 90 3
|Попков Андрей 24 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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