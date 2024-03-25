Разделы

25.03.2024 «Ростелеком» сертифицировал «СКИТ.СП» на соответствие требованиям Минцифры России

ная система паспортизации, анализа и мониторинга эксплуатации объектов недвижимости «Ростелекома» («СКИТ.СП») прошла сертификацию на соответствие требованиям Минцифры России к системам управлен
08.12.2021 «Ростелеком» интегрировал ИТ-продукты ESMP и СКИТ

«Ростелеком» объединил два ИТ-продукта: программную платформу для управления сервисами компании ESMP и систему контроля инвентаризации и технической поддержки (СКИТ). Взаимодействие объединенный систем позволит выстроить полностью автоматизированный процесс мониторинга и управления конфигурациями, включая каналы связи, серверное и коммуникационное обо
08.06.2018 «Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области

«Ростелеком» и «Глобус-Телеком» представили на Среднерусском экономическом форуме в Курске пакет «СКИТ» – комплексное решение по автоматизации контроля и инвентаризации ресурсов ИТ-инфраструктуры. ИТ-система контролирует качество работы информационных систем организации, ведёт технический у
29.05.2018 «Ростелеком» представил «СКИТ» воронежским промышленникам

На Воронежском промышленном форуме «Ростелеком» представил «СКИТ» – комплексное решение по автоматизации контроля ИТ-инфраструктуры. Оно предназначено для использования на различных объектах, в том числе оборонно-промышленного комплекса, в органах госуд
11.04.2018 «Ростелеком» внедрил комплекс «СКИТ» в воронежском медицинском центре

«Ростелеком» внедрил программно-аппаратный комплекс «СКИТ» в «Воронежском медицинском информационно-аналитическом центре» (ВМИАЦ), что позволило создать единый узел для управления ИТ-инфраструктурой. Система обеспечивает контроль качества работы

08.02.2018 «Глобус-Телеком» представил универсальное решение по автоматизации

компания «Ростелекома») продемонстрировал обновленные возможности программно-аппаратного комплекса «СКИТ» на VIII Всероссийском форуме «Информационное общество – 2018». Функционал ИТ-системы по
28.11.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленную версию системы «СКИТ»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировал функциональные возможности комплекса «СКИТ» на практической конференции в г. Салехарде «ИКТ в государственном управлении: проекты и перспективы». Организатором мероприятия выступил Департамент информационных технологий и связи Ямал
20.10.2017 «Глобус-Телеком» представила «СКИТ» на выставке «Интерполитех-2017»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») провела презентацию системы «СКИТ» собственной разработки на XXI международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017». Оператор продемонстрировал функциональные возможности программно-апп
03.10.2017 «Глобус-Телеком» испытал «Скит» на совместимость с платформой «Эльбрус»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и «МЦСТ» провели испытания на совместимость и взаимодействие программно-аппаратного комплекса «СКИТ» и платформы современного отечественного микропроцессора «Эльбрус». Работы по тестированию завершены успешно. Тестирование проводилось совместной группой специалистов «МЦСТ» и компании «Гл
18.09.2017 «Глобус-Телеком» создал ИТ-решение для мониторинга промоборудования

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявила о создании функциональности сопряжения системы «СКИТ» с контроллерами управления промышленным оборудованием.Новый модуль системы мониторинга «СКИТ» был внедрен и успешно используется в МФЦ г. Салехарда для контроля важных параметров р
14.06.2017 «Глобус-Телеком» завершил внедрение системы «СКИТ» в Новосибирской области

лобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») совместно с Новосибирским филиалом НТЦ «Атлас» завершила внедрение ИТ-системы мониторинга, учета и инвентаризации телекоммуникационной инфраструктуры «СКИТ». Работы по внедрению программного продукта, включенного в Единый реестр отечественного ПО, проведены в рамках оказания услуг по созданию защищенного контура Системы-112 Новосибирской обла
21.04.2017 «Глобус-Телеком» представил мобильный комплекс СКИТ

ак рассказали CNews в «Глобус-Телекоме», компания продемонстрировала программно-аппаратный комплекс СКИТ в новом исполнении. Его мобильная версия предназначена для непрерывного управления защищ
07.03.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленный функционал ПАК СКИТ

Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировала в Кабардино-Балкарии на конференции «Безопасность ИТ — современные вызовы» обновленный функционал программно-аппаратного комплекса СКИТ. Как рассказали CNews в «Глобус-Телекоме», в рамках круглого стола «Обеспечение безопасности информационных систем» компания презентовала дополнительные возможности программно-аппаратного

02.12.2016 «Глобус-Телеком» представил транзакционный мониторинг для ИТ-системы «СКИТ»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил работу над созданием смарт-модуля «Транзакционный мониторинг» в развитие ИТ-системы «СКИТ». Как рассказали CNews в компании, новая разработка является частью программно-аппаратного комплекса мониторинга, учета и технической поддержки «СКИТ». С помощью смарт-модуля «Транз
30.05.2016 «Глобус-Телеком» продемонстрировал в Челябинске новую версию ИТ-решения «Скит»

ударственных учреждений и предприятий ОПК в условиях импортозамещения. На заседании секции «ИКТ-инфраструктура для предприятий ОПК» компания представила новую версию программно-аппаратного комплекса «Скит», совмещающего функции управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой. ИТ-решение дополнено модулем анализа сетевого трафика, который выполняет задачу сбора, хранения и статистического анализ
23.12.2015 «Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию первый программный продукт, распространяемый по отраслевой экспертной лицензии

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания ПАО «Ростелеком») заключил первые лицензионные соглашения на использование собственного программного продукта для ЭВМ «СКИТ. Трафик» с бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Окружной центр информационно-коммуникационных технологий» и Муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи гор
14.12.2015 «Глобус-Телеком» и «АйДи Солюшн» провели испытания системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор»

ия на совместимость электронно-вычислительной машины специального назначения «ЭВМ СН Арбор» российской компании «АйДи Солюшн» с системой мониторинга и управления телекоммуникационной инфраструктурой «СКИТ». Результаты тестирования подтвердили корректное взаимодействие и работоспособность системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор». В ходе испытаний ИТ-система в режиме онлайн собирала

24.08.2015 Система мониторинга и управления «Глобус-Телекома» и мультипротокольный маршрутизатор «НИИ Масштаб» прошли проверку на совместимость

и программно-аппаратного комплекса управления, мониторинга и инвентаризации ИТ-инфраструктуры (ПАК СКИТ). Об этом CNews сообщили в «Глобус-Телекоме». Результаты тестирования подтвердили коррек
12.01.2006 Суперкомпьютерный центр НАН Украины наращивает мощности

ресурсоемких задач, объявили о модернизации и увеличении вычислительной мощности кластерной системы СКИТ-1 суперкомпьютерного вычислительного центра НАНУ. В декабре 2004 года Национальная акаде

Публикаций - 51, упоминаний - 57

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10465 47
Ростелеком - Глобус-телеком 232 39
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 50 1
АйДи Солюшен - ID Solution 1 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
Intel Corporation 12604 1
Ред Софт - Red Soft 1068 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2637 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 1
Т-Платформы - T-Platforms 401 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 512 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 1
Код Безопасности 714 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 253 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 67 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 376 6
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 17 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 2
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 12 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
IT-Park74 - ПАРК ИТ - Челябинский ИТ-парк - Технопарк информационных технологий 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2024 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13102 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5111 14
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 539 11
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5793 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 2
Администрация города Сургут 8 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Судебная власть - Judicial power 2418 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3294 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 761 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11658 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34268 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32128 15
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2380 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23501 9
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1224 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12172 7
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 407 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4387 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6665 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8256 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3220 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12411 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22107 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17296 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9018 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17289 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3591 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12465 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12367 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6109 3
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 320 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25655 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10086 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 3
Оповещение и уведомление - Notification 5443 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6986 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6319 3
Оцифровка - Digitization 4957 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27280 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 631 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23189 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26274 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13371 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 694 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 999 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6070 2
Пропускная способность - Bandwidth 1842 2
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 10 10
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Мониторинг 4 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 966 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 466 2
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 29 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 289 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5970 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3454 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 54 1
Сфера ЗАО - КоордКом - CoordCom 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 231 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 43 1
НАНУ СКИТ-1 - суперкомпьютер 1 1
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 20 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 591 1
Ростелеком - ЕПК - Единый продуктовый каталог 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
Apple iPad 3951 1
Google Android 14870 1
Apple iOS 8352 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1406 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 591 1
Apple iPhone 6 4862 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Intel Itanium 642 1
Рыбаков Сергей 29 18
Титова Наталья 6 3
Ким Дмитрий 73 2
Халитов Дарий 37 2
Оболтин Александр 12 1
Архарова Татьяна 5 1
Благов Арсен 48 1
Албычев Кирилл 9 1
Третьяк Константин 34 1
Раскинд Игорь 1 1
Зверев Константин 4 1
Сазонов Константин 7 1
Соколик Жанна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159276 24
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1642 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18891 3
Россия - СФО - Новосибирск 4729 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 981 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 906 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 355 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 255 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1942 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1425 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1337 2
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 165 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 374 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 351 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 168 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 119 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 113 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 62 1
Россия - УФО - ЯНАО - Пуровский район - Пуровск - Тарко-Сале - Ханымей 41 1
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 44 1
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 1
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 46 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Новоусманский район 16 1
Россия - УФО - ЯНАО - Красноселькупский район - Красноселькуп 12 1
Россия - УФО - ЯНАО - Тазовский район 22 1
Земля - планета Солнечной системы 10715 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1655 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1848 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1731 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 969 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3012 1
Украина 7829 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2722 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1716 1
Россия - УФО - Челябинская область 1428 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 447 1
Россия - ЦФО - Орловская область 357 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55362 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10601 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6319 12
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 564 7
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15341 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32165 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8423 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5358 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8930 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4422 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 320 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3282 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9778 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2825 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 587 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3425 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6367 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2191 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17519 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7005 1
Аренда 2587 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 925 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2683 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1770 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1839 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 445 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3694 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7405 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3751 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
НАН Украины ИМБГ - Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины 1 1
Институт кибернетики имени В. М. Глушкова 3 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Единый день голосования 139 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
Городские технологии - выставка-форум 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727075.
Создано именных указателей - 191303.
