«Ростелеком» сертифицировал «СКИТ.СП» на соответствие требованиям Минцифры России ная система паспортизации, анализа и мониторинга эксплуатации объектов недвижимости «Ростелекома» («СКИТ.СП») прошла сертификацию на соответствие требованиям Минцифры России к системам управлен

«Ростелеком» интегрировал ИТ-продукты ESMP и СКИТ «Ростелеком» объединил два ИТ-продукта: программную платформу для управления сервисами компании ESMP и систему контроля инвентаризации и технической поддержки (СКИТ). Взаимодействие объединенный систем позволит выстроить полностью автоматизированный процесс мониторинга и управления конфигурациями, включая каналы связи, серверное и коммуникационное обо

«Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области «Ростелеком» и «Глобус-Телеком» представили на Среднерусском экономическом форуме в Курске пакет «СКИТ» – комплексное решение по автоматизации контроля и инвентаризации ресурсов ИТ-инфраструктуры. ИТ-система контролирует качество работы информационных систем организации, ведёт технический у

«Ростелеком» представил «СКИТ» воронежским промышленникам На Воронежском промышленном форуме «Ростелеком» представил «СКИТ» – комплексное решение по автоматизации контроля ИТ-инфраструктуры. Оно предназначено для использования на различных объектах, в том числе оборонно-промышленного комплекса, в органах госуд

«Ростелеком» внедрил комплекс «СКИТ» в воронежском медицинском центре «Ростелеком» внедрил программно-аппаратный комплекс «СКИТ» в «Воронежском медицинском информационно-аналитическом центре» (ВМИАЦ), что позволило создать единый узел для управления ИТ-инфраструктурой. Система обеспечивает контроль качества работы

«Глобус-Телеком» представил универсальное решение по автоматизации компания «Ростелекома») продемонстрировал обновленные возможности программно-аппаратного комплекса «СКИТ» на VIII Всероссийском форуме «Информационное общество – 2018». Функционал ИТ-системы по

«Глобус-Телеком» представил обновленную версию системы «СКИТ» «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировал функциональные возможности комплекса «СКИТ» на практической конференции в г. Салехарде «ИКТ в государственном управлении: проекты и перспективы». Организатором мероприятия выступил Департамент информационных технологий и связи Ямал

«Глобус-Телеком» представила «СКИТ» на выставке «Интерполитех-2017» «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») провела презентацию системы «СКИТ» собственной разработки на XXI международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017». Оператор продемонстрировал функциональные возможности программно-апп

«Глобус-Телеком» испытал «Скит» на совместимость с платформой «Эльбрус» «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и «МЦСТ» провели испытания на совместимость и взаимодействие программно-аппаратного комплекса «СКИТ» и платформы современного отечественного микропроцессора «Эльбрус». Работы по тестированию завершены успешно. Тестирование проводилось совместной группой специалистов «МЦСТ» и компании «Гл

«Глобус-Телеком» создал ИТ-решение для мониторинга промоборудования «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявила о создании функциональности сопряжения системы «СКИТ» с контроллерами управления промышленным оборудованием.Новый модуль системы мониторинга «СКИТ» был внедрен и успешно используется в МФЦ г. Салехарда для контроля важных параметров р

«Глобус-Телеком» завершил внедрение системы «СКИТ» в Новосибирской области лобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») совместно с Новосибирским филиалом НТЦ «Атлас» завершила внедрение ИТ-системы мониторинга, учета и инвентаризации телекоммуникационной инфраструктуры «СКИТ». Работы по внедрению программного продукта, включенного в Единый реестр отечественного ПО, проведены в рамках оказания услуг по созданию защищенного контура Системы-112 Новосибирской обла

«Глобус-Телеком» представил мобильный комплекс СКИТ ак рассказали CNews в «Глобус-Телекоме», компания продемонстрировала программно-аппаратный комплекс СКИТ в новом исполнении. Его мобильная версия предназначена для непрерывного управления защищ

«Глобус-Телеком» представил обновленный функционал ПАК СКИТ Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировала в Кабардино-Балкарии на конференции «Безопасность ИТ — современные вызовы» обновленный функционал программно-аппаратного комплекса СКИТ. Как рассказали CNews в «Глобус-Телекоме», в рамках круглого стола «Обеспечение безопасности информационных систем» компания презентовала дополнительные возможности программно-аппаратного

«Глобус-Телеком» представил транзакционный мониторинг для ИТ-системы «СКИТ» «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил работу над созданием смарт-модуля «Транзакционный мониторинг» в развитие ИТ-системы «СКИТ». Как рассказали CNews в компании, новая разработка является частью программно-аппаратного комплекса мониторинга, учета и технической поддержки «СКИТ». С помощью смарт-модуля «Транз

«Глобус-Телеком» продемонстрировал в Челябинске новую версию ИТ-решения «Скит» ударственных учреждений и предприятий ОПК в условиях импортозамещения. На заседании секции «ИКТ-инфраструктура для предприятий ОПК» компания представила новую версию программно-аппаратного комплекса «Скит», совмещающего функции управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой. ИТ-решение дополнено модулем анализа сетевого трафика, который выполняет задачу сбора, хранения и статистического анализ

«Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию первый программный продукт, распространяемый по отраслевой экспертной лицензии «Глобус-Телеком» (дочерняя компания ПАО «Ростелеком») заключил первые лицензионные соглашения на использование собственного программного продукта для ЭВМ «СКИТ. Трафик» с бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Окружной центр информационно-коммуникационных технологий» и Муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи гор

«Глобус-Телеком» и «АйДи Солюшн» провели испытания системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор» ия на совместимость электронно-вычислительной машины специального назначения «ЭВМ СН Арбор» российской компании «АйДи Солюшн» с системой мониторинга и управления телекоммуникационной инфраструктурой «СКИТ». Результаты тестирования подтвердили корректное взаимодействие и работоспособность системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор». В ходе испытаний ИТ-система в режиме онлайн собирала

Система мониторинга и управления «Глобус-Телекома» и мультипротокольный маршрутизатор «НИИ Масштаб» прошли проверку на совместимость и программно-аппаратного комплекса управления, мониторинга и инвентаризации ИТ-инфраструктуры (ПАК СКИТ). Об этом CNews сообщили в «Глобус-Телекоме». Результаты тестирования подтвердили коррек