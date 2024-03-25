Получите все материалы CNews по ключевому слову
|25.03.2024
|
«Ростелеком» сертифицировал «СКИТ.СП» на соответствие требованиям Минцифры России
ная система паспортизации, анализа и мониторинга эксплуатации объектов недвижимости «Ростелекома» («СКИТ.СП») прошла сертификацию на соответствие требованиям Минцифры России к системам управлен
|08.12.2021
|
«Ростелеком» интегрировал ИТ-продукты ESMP и СКИТ
«Ростелеком» объединил два ИТ-продукта: программную платформу для управления сервисами компании ESMP и систему контроля инвентаризации и технической поддержки (СКИТ). Взаимодействие объединенный систем позволит выстроить полностью автоматизированный процесс мониторинга и управления конфигурациями, включая каналы связи, серверное и коммуникационное обо
|08.06.2018
|
«Ростелеком» начал продажу решения «СКИТ» в Курской области
«Ростелеком» и «Глобус-Телеком» представили на Среднерусском экономическом форуме в Курске пакет «СКИТ» – комплексное решение по автоматизации контроля и инвентаризации ресурсов ИТ-инфраструктуры. ИТ-система контролирует качество работы информационных систем организации, ведёт технический у
|29.05.2018
|
«Ростелеком» представил «СКИТ» воронежским промышленникам
На Воронежском промышленном форуме «Ростелеком» представил «СКИТ» – комплексное решение по автоматизации контроля ИТ-инфраструктуры. Оно предназначено для использования на различных объектах, в том числе оборонно-промышленного комплекса, в органах госуд
|11.04.2018
|
«Ростелеком» внедрил комплекс «СКИТ» в воронежском медицинском центре
«Ростелеком» внедрил программно-аппаратный комплекс «СКИТ» в «Воронежском медицинском информационно-аналитическом центре» (ВМИАЦ), что позволило создать единый узел для управления ИТ-инфраструктурой. Система обеспечивает контроль качества работы
|08.02.2018
|
«Глобус-Телеком» представил универсальное решение по автоматизации
компания «Ростелекома») продемонстрировал обновленные возможности программно-аппаратного комплекса «СКИТ» на VIII Всероссийском форуме «Информационное общество – 2018». Функционал ИТ-системы по
|28.11.2017
|
«Глобус-Телеком» представил обновленную версию системы «СКИТ»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировал функциональные возможности комплекса «СКИТ» на практической конференции в г. Салехарде «ИКТ в государственном управлении: проекты и перспективы». Организатором мероприятия выступил Департамент информационных технологий и связи Ямал
|20.10.2017
|
«Глобус-Телеком» представила «СКИТ» на выставке «Интерполитех-2017»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») провела презентацию системы «СКИТ» собственной разработки на XXI международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017». Оператор продемонстрировал функциональные возможности программно-апп
|03.10.2017
|
«Глобус-Телеком» испытал «Скит» на совместимость с платформой «Эльбрус»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и «МЦСТ» провели испытания на совместимость и взаимодействие программно-аппаратного комплекса «СКИТ» и платформы современного отечественного микропроцессора «Эльбрус». Работы по тестированию завершены успешно. Тестирование проводилось совместной группой специалистов «МЦСТ» и компании «Гл
|18.09.2017
|
«Глобус-Телеком» создал ИТ-решение для мониторинга промоборудования
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») объявила о создании функциональности сопряжения системы «СКИТ» с контроллерами управления промышленным оборудованием.Новый модуль системы мониторинга «СКИТ» был внедрен и успешно используется в МФЦ г. Салехарда для контроля важных параметров р
|14.06.2017
|
«Глобус-Телеком» завершил внедрение системы «СКИТ» в Новосибирской области
лобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») совместно с Новосибирским филиалом НТЦ «Атлас» завершила внедрение ИТ-системы мониторинга, учета и инвентаризации телекоммуникационной инфраструктуры «СКИТ». Работы по внедрению программного продукта, включенного в Единый реестр отечественного ПО, проведены в рамках оказания услуг по созданию защищенного контура Системы-112 Новосибирской обла
|21.04.2017
|
«Глобус-Телеком» представил мобильный комплекс СКИТ
ак рассказали CNews в «Глобус-Телекоме», компания продемонстрировала программно-аппаратный комплекс СКИТ в новом исполнении. Его мобильная версия предназначена для непрерывного управления защищ
|07.03.2017
|
«Глобус-Телеком» представил обновленный функционал ПАК СКИТ
Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировала в Кабардино-Балкарии на конференции «Безопасность ИТ — современные вызовы» обновленный функционал программно-аппаратного комплекса СКИТ. Как рассказали CNews в «Глобус-Телекоме», в рамках круглого стола «Обеспечение безопасности информационных систем» компания презентовала дополнительные возможности программно-аппаратного
|02.12.2016
|
«Глобус-Телеком» представил транзакционный мониторинг для ИТ-системы «СКИТ»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершил работу над созданием смарт-модуля «Транзакционный мониторинг» в развитие ИТ-системы «СКИТ». Как рассказали CNews в компании, новая разработка является частью программно-аппаратного комплекса мониторинга, учета и технической поддержки «СКИТ». С помощью смарт-модуля «Транз
|30.05.2016
|
«Глобус-Телеком» продемонстрировал в Челябинске новую версию ИТ-решения «Скит»
ударственных учреждений и предприятий ОПК в условиях импортозамещения. На заседании секции «ИКТ-инфраструктура для предприятий ОПК» компания представила новую версию программно-аппаратного комплекса «Скит», совмещающего функции управления и мониторинга ИТ-инфраструктурой. ИТ-решение дополнено модулем анализа сетевого трафика, который выполняет задачу сбора, хранения и статистического анализ
|23.12.2015
|
«Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию первый программный продукт, распространяемый по отраслевой экспертной лицензии
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания ПАО «Ростелеком») заключил первые лицензионные соглашения на использование собственного программного продукта для ЭВМ «СКИТ. Трафик» с бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Окружной центр информационно-коммуникационных технологий» и Муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи гор
|14.12.2015
|
«Глобус-Телеком» и «АйДи Солюшн» провели испытания системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор»
ия на совместимость электронно-вычислительной машины специального назначения «ЭВМ СН Арбор» российской компании «АйДи Солюшн» с системой мониторинга и управления телекоммуникационной инфраструктурой «СКИТ». Результаты тестирования подтвердили корректное взаимодействие и работоспособность системы «СКИТ» на оборудовании «ЭВМ Арбор». В ходе испытаний ИТ-система в режиме онлайн собирала
|24.08.2015
|
Система мониторинга и управления «Глобус-Телекома» и мультипротокольный маршрутизатор «НИИ Масштаб» прошли проверку на совместимость
и программно-аппаратного комплекса управления, мониторинга и инвентаризации ИТ-инфраструктуры (ПАК СКИТ). Об этом CNews сообщили в «Глобус-Телекоме». Результаты тестирования подтвердили коррек
