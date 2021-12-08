«Ростелеком» интегрировал ИТ-продукты ESMP и СКИТ

«Ростелеком» объединил два ИТ-продукта: программную платформу для управления сервисами компании ESMP и систему контроля инвентаризации и технической поддержки (СКИТ). Взаимодействие объединенный систем позволит выстроить полностью автоматизированный процесс мониторинга и управления конфигурациями, включая каналы связи, серверное и коммуникационное оборудование. Благодаря интеграции пользователям теперь доступен автодискаверинг (автоматический сбор данных), а также сбор и анализ многочисленных метрик для управления мощностями. Все эти данные будут передаваться в систему ESMP.

Решение не только автоматизирует процесс контроля, сбора данных и инвентаризации, но и значительно улучшает качество услуг, за счёт устранения человеческого фактора. После того как мониторинг выявляет потенциальную проблему, система автоматически инициирует необходимые ИТ-процессы расследования, определения первопричин, оперативного устранения и предотвращения подобных инцидентов в будущем. Уникальные алгоритмы, заложенные в программный код комплекса, сопровождают ИТ-специалистов на всем пути принятия решений, предоставляя необходимую информацию и предсказывая наиболее вероятный вариант развития событий. С помощью управления метриками можно получить понятную и доскональную отчётность о работе оборудования и серверов.

С точки зрения управления конфигурациями и активами интеграция позволит автоматизировать процессы ввода и вывода конфигурационных единиц и активов из эксплуатации, а также проведение регулярных инвентаризаций КЕ. Объединенное решение также поможет значительно сократить общее время реакции на события в системе. Благодаря архитектуре и глубокой проработке интерфейсов взаимодействия программных модулей современный комплекс предоставляет широкие возможности по его настройке, адаптации и бесшовной интеграции в контур различных ИТ-ландшафтов.

Совместное решение группы компаний «Ростелеком» — полностью российский продукт. Его составляющие полностью соответствуют требованиям Единого реестра российских программ и нормативным документам в области информационно телекоммуникационных технологий.

«Перед нами стояла задача – создать современный программный продукт автодискаверинга, не уступающий, а по ряду характеристик превосходящий, импортные ИТ-решения. С одной стороны, необходимо было обеспечить колоссальную скорость его работы, c другой – универсальность и адаптивность к сопряжению с широким парком оборудования, программ, ИТ-сервисов и т.д. В своём багаже мы теперь имеем опыт и навыки по мониторингу различных вычислительных и сетевых комплексов, оборудования жизнеобеспечения ЦОД, систем реального времени и управления технологическими процессами», — сказал директор центра компетенций по развитию сервиса СКИТ Сергей Рыбаков.

«Интеграция систем позволит нам выстроить полноценные процессы управления событиями, конфигурациями и активами. Более оперативно происходит регистрация проблем и инцидентов, а также реагирование на них. С точки зрения управления конфигурациями и активами мы получаем автоматизацию поддержания CMDB в актуальном состоянии. В целом, мы приходим к работе в едином информационное поле, с одним инструментом, а также сокращаем общие трудозатраты», — отметил директор по контролю и качеству ИТ услуг «Ростелеком ЦОД» Арсен Благов.