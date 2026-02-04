Разделы

Росрыболовство ЦСМС Центр системы мониторинга рыболовства и связи

Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" обеспечивает государственный мониторинг водных биологических ресурсов, наблюдение и контроль за деятельностью судов рыбопромыслового флота.

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.02.2026 Российские «Гонцы» стабильно передают позиции судов в ОСМ 2
23.10.2025 ВСК и ЦСМС объединились для развития телемедицины на судах рыбопромыслового флота 3
26.12.2023 «Спутникс» построила свыше 120 новых спутников в 2023 году 2
14.12.2023 Positive Technologies и Центр системы мониторинга рыболовства и связи будут сотрудничать в области кибербезопасности 3
28.04.2023 Sitronics Group начала предоставлять АИС-данные для мониторинга и безопасности судов рыбопромыслового флота 3
22.09.2022 ЦСМС и Sitroniсs Group будут развивать спутниковый мониторинг рыбопромысловых судов 2
17.04.2018 «Информзащита» сообщила о 21% росте выручки по итогам 2017 года 1
01.11.2017 «Информзащита» автоматизирует отчетность рыболовецких судов 4
10.10.2016 «Глобус-Телеком» разработал шлюз для Центра системы мониторинга рыболовства и связи 2
28.01.2016 «Глобус-Телеком» поможет Центру системы мониторинга рыболовства и связи оперативно отследить вылов рыбы 3
05.08.2013 «Глобус-Телеком» окажет телекоммуникационные услуги «Центру системы мониторинга рыболовства и связи» 2
18.09.2012 Digital Design создал электронную библиотеку в Росрыболовстве 1
16.06.2011 INLINE Technologies построила ситуационный центр для Росрыболовства 3
19.01.2010 В 2009 г. СЭД DocsVision внедрена более чем в 100 компаниях 1
21.12.2009 Гренландия передаст России форматы электронного промыслового журнала 2
11.12.2009 ЦСМС начал внедрение автоматизированного модуля «Разрешения» 2
07.09.2009 Рыбопромысловые суда могут оснастить навигационно-связными терминалами 3
28.07.2009 «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» стал отраслевым Центром ЕСИМО 2
21.05.2009 В «Центре системы мониторинга рыболовства и связи» новый руководитель 2
12.05.2009 Российские спутниковые системы связи модернизируют под задачи Росрыболовства 2

Ростелеком 10396 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1383 3
Ростелеком - Глобус-телеком 232 3
Информзащита 864 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 2
Docsvision - ДоксВижн 1034 2
Код Безопасности 711 2
Yandex - Яндекс 8566 1
InfoWatch - Инфовотч 1111 1
Check Point Software Technologies 803 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1538 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 436 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 225 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 113 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 1
Arbor Networks 59 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 90 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Ингосстрах СПАО 453 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 225 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 46 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 29 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5026 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1911 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31969 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Электронная библиотека - Electronic Library 260 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 311 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18638 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6202 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2783 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1456 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3560 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4463 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2053 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 1
LSA - Latent semantic analysis - ЛСА - Латентно-семантический анализ 23 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 966 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
Код Безопасности - Jinn Server - Jinn-Client - ПАК доверенной визуализации и подписи 16 1
OpenText - Micro Focus - IONA Technologies - Orbix 9 1
Ситроникс - Sitronics SiAIS - С-АИС - Облачный сервис спутниковой автоматической идентификационной системы 9 1
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - ЕСИМО - Единая система информации о Мировом океане 4 1
Microsoft Office 3985 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 57 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2456 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 142 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 27 1
Apple Mail 16 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
DocsVision OneStep 2 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 22 1
Михайлов Александр 45 3
Кричевец Борис 1 1
Шестаков Илья 1 1
Вилкин Артем 2 1
Санько Максим 1 1
Пыстин Владимир 1 1
Сычев Артем 78 1
Воробьев Андрей 189 1
Дрейгер Павел 40 1
Ефимов Петр 39 1
Катков Алексей 42 1
Макаренко Дмитрий 8 1
Бодунов Олег 3 1
Пожидаев Николай 85 1
Степанов Антон 71 1
Грешнев Олег 35 1
Королев Вадим 5 1
Баранник Олег 3 1
Максимов Сергей 9 1
Калист Павел 2 1
Жигулина Татьяна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158157 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46050 3
Земля - планета Солнечной системы 10690 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1722 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 641 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 346 2
Мировой океан - World Ocean 523 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53560 1
Казахстан - Республика 5836 1
Япония 13565 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4317 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1363 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2991 1
Украина 7812 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1409 1
Узбекистан - Республика 1889 1
Грузия 1292 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1586 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1251 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 445 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 370 1
Молдавия - Республика Молдова 729 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 11
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 3
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 2
Образование в России 2564 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2303 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2973 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 212 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5900 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1781 1
CoR - cost of risk - Стоимость риска 7 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 539 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
TAdviser 100 5 1
РАН - Российская академия наук 2033 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
Информзащита Учебный центр 38 1
