Sitronics Group начала предоставлять АИС-данные для мониторинга и безопасности судов рыбопромыслового флота

Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) начал получать информацию о местоположении судов рыбопромыслового флота с использованием данных береговой и спутниковой автоматической идентификационной системы (АИС) компании Sitronics Group (входит в АФК «Система»).

Сотрудничество ЦСМС и Sitronics Group позволяет обеспечивать мониторинг рыбопромысловых судов и акваторий для сохранения водных биоресурсов, контроля за торговым мореплаванием в районах промысла.

В соответствии с подписанным контрактом в ЦСМС передаются сведения о времени, местоположении, курсе и скорости российских судов, осуществляющих деятельность во всех акваториях Мирового океана, российских и иностранных судов — во внутренних морских водах и на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне России.

«Для Центра системы мониторинга рыболовства и связи мы предоставляем данные с помощью созданного нами сервиса - платформы сбора и визуализации АИС-данных. Актуальная информация позволяет контролировать судоходство в пределах охраняемых объектов и идентифицировать суда, причастные к загрязнениям водной поверхности, планировать судоходство, в том числе в операциях по спасению судов, терпящих бедствие, бороться с нелегальным промыслом», - сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер.

«Ограничение доступа к зарубежным АИС-данным для российских компаний привело к необходимости поиска достоверных источников их получения в нашей стране. Компания Sitronics Group ведет большую работу по развитию отечественной системы автоматической идентификации судов. Уже сейчас мы получаем большее, чем ранее, количество позиций по каждому судну, они чаще обновляются и более точные», — отметил начальник ЦСМС Александр Михайлов.