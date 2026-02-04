Получите все материалы CNews по ключевому слову
Михайлов Александр
СОБЫТИЯ
Михайлов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Зеленков Юрий 42 5
|Левиков Антон 69 4
|Борн Александр 7 4
|Алексин Михаил 18 3
|Коробов Александр 17 2
|Газизов Алексей 11 2
|Герасимов Андрей 25 2
|Гуревич Дмитрий 15 2
|Потапов Сергей 29 2
|Ковалев Игорь 31 2
|Емельянников Михаил 40 2
|Казначеев Александр 3 2
|Аншина Марина 79 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Лосев Сергей 46 2
|Торик Святослав 2 2
|Иншаков Дмитрий 50 2
|Тойменцев Павел 5 2
|Курочкин Дмитрий 3 2
|Кушниренко Андрей 3 2
|Ларионова Наталья 4 2
|Беликов Юрий 2 2
|Куприянов Александр 6 2
|Криворучко Евгений 2 2
|Балахнин Илья 7 2
|Путин Владимир 3380 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Краснов Александр 89 2
|Генс Филипп 44 2
|Беглов Александр 32 2
|Данилов Александр 20 1
|Архангельский Александр 7 1
|Попов Алексей 338 1
|Варичев Андрей 5 1
|Бесхмельницын Максим 5 1
|Башлыков Михаил 23 1
|Миклушевский Владимир 18 1
|Степанов Владимир 90 1
|Калинкин Роман 14 1
|Павлов Олег 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417100, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.