Михайлов Александр

ВСК и ЦСМС объединились для развития телемедицины на судах рыбопромыслового флота 1

Positive Technologies и Центр системы мониторинга рыболовства и связи будут сотрудничать в области кибербезопасности 1

ЦСМС и Sitroniсs Group будут развивать спутниковый мониторинг рыбопромысловых судов 1

Владимир Бочкарев назначен техническим директором Tegrus 1

Умер один из родоначальников российского рынка компьютерных игр 3

В Курской области запущена в постоянную эксплуатацию комплексная система экстренного оповещения населения 1

Средняя жизнь CIO на крупных предприятиях не превышает полугода 1

Курский ЦУКС создаст тестовую систему оповещения граждан на базе сети цифрового вещания РТРС 1

Щеголев призвал активнее заинтересовывать потребителей в приобретении цифровых приставок для ТВ 1

В Kroll Ontrack назначен руководитель российского отделения 2

24 марта откроется Russian CSO Summit 2008 1