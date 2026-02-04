Разделы

Михайлов Александр


СОБЫТИЯ


04.02.2026 Российские «Гонцы» стабильно передают позиции судов в ОСМ 1
23.10.2025 ВСК и ЦСМС объединились для развития телемедицины на судах рыбопромыслового флота 1
20.10.2025 Эксперт по кибербезопасности компании «Газинформсервис» Александр Михайлов вошел в судейскую коллегию соревнований AICyberFest 1
02.08.2024 «Газинформсервис» укрепляет оборону решением от Security Vision 1
14.12.2023 Positive Technologies и Центр системы мониторинга рыболовства и связи будут сотрудничать в области кибербезопасности 1
08.12.2023 «Ланит» меняет форму собственности. Это подготовка к IPO? 1
24.07.2023 Приложение «Букмейта» адаптировали для незрячих пользователей 1
28.04.2023 Sitronics Group начала предоставлять АИС-данные для мониторинга и безопасности судов рыбопромыслового флота 1
19.01.2023 Две компании, связанные с «Ланитом», переведут «дочку» РЖД с SAP на «1С» 1
19.12.2022 «Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг для подписчиков «Яндекс плюса» 1
22.09.2022 ЦСМС и Sitroniсs Group будут развивать спутниковый мониторинг рыбопромысловых судов 1
10.11.2021 Владимир Бочкарев назначен техническим директором Tegrus 1
12.03.2021 Умер один из родоначальников российского рынка компьютерных игр 3
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры 1
12.03.2018 «Первый БИТ» и LavkaLavka обеспечат автоматический учет в блокчейне на платформе «1С» 1
16.09.2015 В Курской области запущена в постоянную эксплуатацию комплексная система экстренного оповещения населения 1
17.07.2015 Каждый десятый клиент банков в России не знает, подключен ли он к интернет-банку 1
30.12.2014 «УЭК» создает Единый центр процессинга и биллинга в Курской области 2
17.07.2013 ИТ-стратегия, или как формализовать неопределенность? 1
12.07.2013 В Курске состоялся Среднерусский экономический форум: итоги 2
10.07.2013 Средняя жизнь CIO на крупных предприятиях не превышает полугода 1
24.06.2013 5 - 6 июля в Курске пройдёт второй Среднерусский экономический форум 1
10.06.2013 «Билайн» запустил бесплатный WiFi в автобусах Екатеринбурга 1
06.06.2013 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2013» 1
24.05.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
10.04.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
26.03.2013 Торговая компания «Олми» выбрала «ВымпелКом» основным поставщиком услуг связи 1
05.04.2012 «Финансовая группа Лайф» предоставила «Ланит» лимит по банковским гарантиям на 1,7 млрд руб. 1
14.07.2011 В Курской области появилась «Электронная регистратура» 1
07.07.2011 Курский ЦУКС создаст тестовую систему оповещения граждан на базе сети цифрового вещания РТРС 1
06.07.2011 Щеголев призвал активнее заинтересовывать потребителей в приобретении цифровых приставок для ТВ 1
04.06.2010 Новые школы Москвы обязывают использовать компьютеры Apple. СХЕМА 1
24.02.2009 В Kroll Ontrack назначен руководитель российского отделения 2
12.03.2008 Как обуздать инсайдеров? Планы разработчиков 1
07.03.2008 Как охраняют банки? Секреты ИБ-спецов 1
25.01.2008 24 марта откроется Russian CSO Summit 2008 1
25.07.2007 "ИгроМир 2007" в ноябре 1
05.04.2007 Guild Wars: Русские идут! 1
26.01.2007 Российская наркомафия обосновалась в Сети 1
09.11.2006 В России появится ПО, блокирующее информацию о наркотиках в Сети 1

Публикаций - 45, упоминаний - 50

Михайлов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 7
Бука - Buka Entertaiment 489 5
Yandex - Яндекс 8566 4
Microsoft Corporation 25321 4
9099 4
Oracle Corporation 6897 4
Ланит - Норбит - Norbit 410 4
SAP SE 5457 3
IBM - International Business Machines Corp 9565 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 3
Ланит - diHouse - Дихаус 244 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 2
Associates Distribution 11 2
Forcepoint - Websense 125 2
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 2
Ростелеком 10396 2
InfoWatch - Инфовотч 1111 2
Информзащита 864 2
Крок - Croc 1816 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 2
ОТР ГК - ОТР 2000 223 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 461 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1383 2
Газинформсервис - ГИС 424 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 266 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 1
Radware 60 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 341 1
Bookmate 27 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 425 1
Открытые технологии 716 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 50 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 262 1
Prophix Software 12 1
Системы и Технологии ГК 114 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 109 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 5
Новард УК - Novard 73 4
Наука НПО 25 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 3
Пробизнесбанк АКБ 134 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 113 2
Газпром ГНП Холдинг - Газпром газонефтепродукт холдинг - Газпром Газэнергосеть 10 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 2
Курскпромтеплица 2 2
Разгуляй 40 2
ГПБ - Газпромбанк 1186 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1145 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 125 2
Яндекс.Лавка 284 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 134 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 40 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 283 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 41 1
КАО АО - Аэрокосмическое оборудование Корпорация 4 1
РЖД ТД - Торговый дом 8 1
Курск-Строй НПП 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Наукоград - технопарк 150 1
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 1
Импэксбанк 21 1
ТрансИнжиниринг НПО 2 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 1
НЛМК Вторчермет 4 1
Перспектива РООИ 4 1
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 18 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5312 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 2
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2746 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 261 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13007 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5026 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2959 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1911 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2266 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 347 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 12 1
Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
Международная академия связи - МАС 43 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31969 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 6
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1377 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Аудиокнига - Audiobook 243 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1018 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4511 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Аксессуары 4134 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 621 2
Освещение - яркость источника света 722 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18638 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17182 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3977 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8966 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 2
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 20 3
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 3
Google Android 14805 3
Apple iOS 8310 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 857 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1888 3
Яндекс.Плюс 226 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 315 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 432 1
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 114 1
Titan Quest - Компьютерная игра (action) 19 1
Trend Micro Mobile Network Security 9 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Forcepoint - Websense CPS - Websense Content Protection Suite 2 1
NCsoft - ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 51 1
Barracuda Networks - Spam Firewall 8 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 126 1
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 53 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
Heroes of Might and Magic - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 90 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Phone 7 1
Logitech Adaptive Gaming Kit 1 1
Zecurion Zbackup 8 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 65 1
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 26 1
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 1
Embarcadero DSAuditor 4 1
1С Первый Бит - FirstBITLab 2 1
Газинформсервис - Ankey SIEM 10 1
Корус Консалтинг - ТОРиК+ ИС 2 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 388 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3454 1
Apple macOS 2278 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3058 1
Apple - App Store 3018 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 1
Зеленков Юрий 42 5
Левиков Антон 69 4
Борн Александр 7 4
Алексин Михаил 18 3
Коробов Александр 17 2
Газизов Алексей 11 2
Герасимов Андрей 25 2
Гуревич Дмитрий 15 2
Потапов Сергей 29 2
Ковалев Игорь 31 2
Емельянников Михаил 40 2
Казначеев Александр 3 2
Аншина Марина 79 2
Адмиральский Сергей 39 2
Лосев Сергей 46 2
Торик Святослав 2 2
Иншаков Дмитрий 50 2
Тойменцев Павел 5 2
Курочкин Дмитрий 3 2
Кушниренко Андрей 3 2
Ларионова Наталья 4 2
Беликов Юрий 2 2
Куприянов Александр 6 2
Криворучко Евгений 2 2
Балахнин Илья 7 2
Путин Владимир 3380 2
Щеголев Игорь 698 2
Краснов Александр 89 2
Генс Филипп 44 2
Беглов Александр 32 2
Данилов Александр 20 1
Архангельский Александр 7 1
Попов Алексей 338 1
Варичев Андрей 5 1
Бесхмельницын Максим 5 1
Башлыков Михаил 23 1
Миклушевский Владимир 18 1
Степанов Владимир 90 1
Калинкин Роман 14 1
Павлов Олег 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 158157 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46050 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53560 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 7
Россия - ЦФО - Курская область 702 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 6
Европа 24676 5
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 392 4
Германия - Федеративная Республика 12957 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18345 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1371 2
Беларусь - Белоруссия 6073 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8212 2
Индия - Bharat 5727 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4317 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3205 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 811 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2141 2
Украина 7812 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1350 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 380 1
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 51 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 95 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 282 1
Мировой океан - World Ocean 523 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1687 1
Россия - Урало-Сибирский регион 10 1
Россия - ЦФО - Курская область - Рыльск 7 1
Казахстан - Республика 5836 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13582 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1163 1
Земля - планета Солнечной системы 10690 1
Япония 13565 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3307 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1786 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1910 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5900 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 2
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 64 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 2
Английский язык 6886 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11439 4
Банковское обозрение 5 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2201 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 81 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
СПБЦЭ - Санкт-Петербургский центр электросвязи 2 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 32 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 30 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 609 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 265 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 4
CNews ИТ-стратегия 32 3
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
ИгроМир 119 1
День молодёжи - 27 июня 1003 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
