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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Курская область Рыльск

Россия - ЦФО - Курская область - Рыльск


14.04.2025 Связь «МегаФона» стала доступна жителям еще 60 малых сел Курской области 1
12.08.2024 На «Госуслугах» можно оформить единовременную выплату жителям Курской области 1
09.08.2024 Минцифры: Связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно 1
27.10.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей Курской области 1
16.09.2015 В Курской области запущена в постоянную эксплуатацию комплексная система экстренного оповещения населения 1
14.04.2010 «МегаФон» запустил сеть 3,5G в Орле и Курске 1
02.04.2004 В Курске пресечена рекордная контрабанда ПК 2

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9141 2
Ростелеком 9854 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 40 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 19 1
Газпром ПАО 1358 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1046 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1374 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7990 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10876 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6500 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2226 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4711 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5206 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1076 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6391 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3582 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 57 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5365 1
Лунев Иван 1 1
Чекунов Сергей 6 1
Сазонова Тамара 1 1
Орловский Виктор 386 1
Михайлов Александр 41 1
Бесхмельницын Максим 5 1
Россия - ЦФО - Курская область 660 6
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 371 4
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 2
Россия - РФ - Российская федерация 147350 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск 25 1
Россия - Мантурово 7 1
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 27 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Ливны 14 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Украина 7650 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
Россия - ЦФО - Орловская область 329 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10104 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 129 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2784 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1759 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1285 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2870 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5619 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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