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Россия ЦФО Курская область Рыльск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9141 2
|Ростелеком 9854 1
|Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 1
|Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 40 1
|USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 19 1
|Газпром ПАО 1358 1
|Лунев Иван 1 1
|Чекунов Сергей 6 1
|Сазонова Тамара 1 1
|Орловский Виктор 386 1
|Михайлов Александр 41 1
|Бесхмельницын Максим 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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