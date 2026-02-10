Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Курская область Фатеж
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10083 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14598 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
|Чекунов Сергей 6 2
|Чайковский Пётр 14 1
|Розенберг Семен 21 1
|Постников Алексей 6 1
|Тургенев Иван 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.