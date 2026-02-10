Разделы

Россия ЦФО Курская область Фатеж


СОБЫТИЯ


10.02.2026 «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование Фатеже Курской области 1
22.05.2025 МТС обеспечила связью 120 малых населенных пунктов Курской области 2
14.04.2025 Связь «МегаФона» стала доступна жителям еще 60 малых сел Курской области 1
05.07.2024 Мобильный интернет «МегаФона» появился в районе самой масштабной атомной стройки России 1
27.10.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей Курской области 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10083 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14598 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 41 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9448 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8805 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4018 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1305 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73767 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17168 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5916 1
Чекунов Сергей 6 2
Чайковский Пётр 14 1
Розенберг Семен 21 1
Постников Алексей 6 1
Тургенев Иван 5 1
Россия - ЦФО - Курская область 705 4
Россия - ЦФО - Курская область - Льгов 11 3
Россия - ЦФО - Курская область - Рыльск 7 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 128 2
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 28 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
Россия - Мантурово 7 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 393 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1353 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1710 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6989 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 762 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
