Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

Россия ЦФО Орловская область Болховский Болхов

Россия - ЦФО - Орловская область - Болховский - Болхов

СОБЫТИЯ


30.10.2026 «МегаФон» улучшил сеть на «Бирюзовом кольце России» 2
21.11.2025 Орловцы занялись обустройством домов в преддверии праздников 1
18.07.2025 «МегаФон» подключил к мобильной сети 49 населенных пунктов Орловской области 1
21.05.2025 Украина ударила беспилотниками по крупному российскому полупроводниковому заводу 2
24.12.2024 «МегаФон» улучшил связь в девяти населенных пунктах Орловской области 2
28.10.2024 «МегаФон» обеспечил связь более чем в 30 населённых пунктах Орловской области 1
12.08.2024 В Орловской области провели апгрейд мобильного интернета 1
27.02.2024 75% орловцев используют смартфоны с поддержкой цифровых звонков 1
02.02.2024 В Тульской области МТС развернула «ковер» LTE в столице русской пастилы 1
07.12.2023 МТС разогнала мобильный интернет в Киреевском районе Тульской области 1
28.03.2023 Жители Железнодорожного района Орла получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету    1
14.04.2010 «МегаФон» запустил сеть 3,5G в Орле и Курске 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11050 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1599 2
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 15 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 21 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9793 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9721 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3318 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 3
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1822 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6375 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2765 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television - СНТВ - система непосредственного спутникового телевизионного вещания 1412 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4631 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3842 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1789 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9879 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2279 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1621 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8780 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2703 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3444 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12007 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3683 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 995 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 591 1
Apple iPhone 11 298 1
Huawei Y - Серия смартфонов 21 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1066 1
Правительство Москвы - Наш город 112 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 189 1
Орловский Виктор 410 6
Ивочкин Сергей 23 4
Кашников Артемий 32 2
Поярков Вячеслав 1 1
Мочалов Юрий 40 1
Внукова Юлия 1 1
Клычков Андрей 4 1
Россия - ЦФО - Орловская область 381 9
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 488 7
Россия - РФ - Российская федерация 169397 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск 28 4
Армения - Республика 2483 3
Беларусь - Белоруссия 6387 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 411 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 302 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Кромской район - Кромы 7 2
Россия - ЦФО - Курская область - Льгов 15 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 1
Россия - УФО - Свердловская область 2026 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 1
Россия - ЦФО - Курская область 788 1
Украина 7982 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2933 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1438 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 605 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 371 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 162 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 137 1
Россия - Бородино 45 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Ливны 18 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Белевский район - Белёв 9 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Киреевск 14 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Малоархангельск 6 1
Россия - ЦФО - Курская область - Рыльск 7 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6885 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5737 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7777 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1924 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10620 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7127 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9171 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 243 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5597 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 713 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2765 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 1
Металлы - Золото - Gold 1266 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3236 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1550 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще