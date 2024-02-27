Разделы

Телеком Мобильная связь Техника
|

75% орловцев используют смартфоны с поддержкой цифровых звонков

Ежедневный объем цифровых вызовов в Орловской области за год вырос более чем на 47 тыс. часов. При этом доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в регионе составила почти 50%, заключили специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения одновременно с интернет-сессией. Дозвон происходит практически мгновенно, собеседника слышно четче, а звучание – более естественное.

Устройства с возможностью совершать цифровые звонки уже имеют 75% абонентов оператора в Орловской области. Сельчане активнее других используют новые возможности – на этих территориях число диалогов, совершенных через сеть LTE, за год выросло примерно на 10%. В городах объем цифровых вызовов увеличился всего на 2%.

По динамике цифровых звонков за год в числе лидеров оказались города Малоархангельск (+15%), Болхов (+12%), Мценск (+10%). В столице региона число соединений в сети 4G за год увеличилось примерно на 5%.

Среди сельских поселений наиболее цифровыми оказались жители населенных пунктов Дубрава, Фошня и Муравль, где объем ежемесячных цифровых звонков вырос более чем в 10 раз. В Маслово, Малой Куликовке, Лаврово этот показатель увеличился примерно в четыре раза.

«Наши специалисты развернули сеть 4G в сотнях населенных пунктов Орловской области. Жителям больших городов, сел и деревень, где есть LTE-покрытие, доступно улучшенное качество звука при звонках. Также это позволяет сберечь заряд аккумулятора смартфона и параллельно с разговором продолжать загрузку файлов в сети», – сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

Как связать стратегические цели компании с портфелем разработки с помощью Lean-Agile
Цифровизация

Популярность цифровых диалогов растет и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Наиболее востребованные модели у орловцев – Apple iPhone 11, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C NFC, Huawei Y6S.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Перезапуск СЭД как новый импульс развития

Российские сети 5G в опасности из-за НАТО и Украины

Алексей Лебедев, RNT Group: Импортозамещение должно помогать банкам зарабатывать

Veon заработал $100 миллионов на продаже сотовых вышек

Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

Арабы покупают экс-«дочку» Tele2

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году

Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще