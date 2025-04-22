Разделы

Xiaomi Redmi A серия смартфонов


СОБЫТИЯ

22.04.2025 В России представлен смартфон Redmi A5: мощная камера и улучшенная производительность в новом дизайне

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, представляет на российском рынке Redmi A5 — смартфон с обновленным дизайном, улучшенной камерой и широким дисплеем, предназначенный для тех, кто ценит практичность и эстетику. Об этом CNews сообщили представители diHouse. R
22.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Redmi A5

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Redmi A5. Стоимость новинки в «М.Видео-Эльдорадо» — от 6 490 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Смартфон представлен в нескольких изысканных цветах: «черная ночь», «
20.11.2024 Xiaomi выпустила первый в мире супердешевый смартфон на процессоре 4 нм. Он стоит всего $100

omi выпустила первый в мире смартфон на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Это Redmi A4 5G, и он стоит всего лишь в пределах $100 (10 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 ноября 202
01.07.2024 Аналитика МТС: Redmi A2+ стал самым популярным смартфоном в России

в с января по июнь 2024 г. В первом полугодии самым продаваемым смартфоном на российском рынке стал Redmi A2+ 64 ГБ, а самым популярным брендом – Xiaomi. В пятёрку популярных смартфонов также в
20.03.2024 Смартфон Xiaomi Redmi A3 поступает в продажу в России

Компания diHouse объявляет о старте продаж Xiaomi Redmi A3 – новейшего представителя бюджетной серии смартфонов Redmi. Обладая большим дисплеем
01.12.2023 Xiaomi выпустила гигантский и супердешевый телевизор

omi дает возможность сэкономить В Китае начались продажи анонсированного в октябре 2023 г. смарт-ТВ Redmi A75 2024. Выпускающая его компания Xiaomi предлагает его по очень низкой цене – 2999 юа
25.08.2023 Аналитика Yota: Xiaomi вытеснил Samsung из топа популярных смартфонов среди зумеров

В июле 2023 г. в топ-5 самых популярных смартфонов у зумеров вошел Xiaomi Redmi 9A, которому удалось обогнать Samsung Galaxy A51, входивший в этот рейтинг по итогам ию
17.07.2023 Переплачивать больше не нужно. В России вышел ультрадешевый смартфон Xiaomi с большим аккумулятором. Видео

ыре дня назад», – сообщили CNews в Ozon. Единственная комплектация Redmi A2+ - это наследник модели Redmi A1+, которая тоже доступна на российском рынке и стоит 5000 руб. В цену входят 2 ГБ опе
15.05.2023 Redmi A5 выходит в России по специальной цене

С 15 по 31 мая 2025 года на российском рынке действует специальное предложение на новый смартфон Redmi A5. Базовая версия 3+64 Гбайт продаётся со скидкой от 1000 рублей — по цене до 5490 рублей, а более вместительная версия 4+128 Гбайт — по цене до 7490 рублей со скидкой от 500 рублей. Пре
06.09.2022 Xiaomi выпустила мобильник дешевле 5000 рублей на чистом Android без лишнего софта. Видео

новинка Xiaomi Компания Redmi, дочерний бренд Xiaomi, открыла новую линейку сверхдешевых смартфонов Redmi A. Первым ее представителем стала модель Redmi A1, анонсированная в Индии и стоящая мен
28.12.2021 «М.Видео-Эльдорадо»: в 2021 г. Xiaomi Redmi 9A стал самым продаваемым смартфоном в России

йские realme (впервые) и Honor, успешно запустивший в конце года серию Honor 50. С учетом текущего уровня продаж на российском рынке бестселлером среди моделей смартфонов в этом году станет бюджетный Xiaomi Redmi 9A (32 ГБ). В рейтинг также входят iPhone 11 (128 ГБ), Samsung Galaxy A12 (32 и 64 ГБ) и Xiaomi Redmi 9 (64 ГБ). При этом по совокупному объему продаж самой продаваемой является ли
06.08.2020 Смартфон Redmi 9A поступил в продажу в России. Цена. Фото

Xiaomi объявила о старте продаж Redmi 9A в России. Новый смартфон оснащен большим дисплеем с диагональю 6,53 дюйма, обеспечивающим полное погружение, и аккумулятором повышенной емкости на 5000 мАч, который удовлетворит потреб
06.08.2020 В России вышел сверхдешевый антикризисный смартфон Xiaomi

Экстремально дешевый Xiaomi Компания Xiaomi привезла в Россию смартфон Redmi 9A, младшую версию модели Redmi 9, поступившей в продажу в конце июня 2020 г. Теперь именно Redmi 9A носит титул самого бюджетного смартфона в модельном ряду Xiaomi 2020 модельного
30.06.2020 Xiaomi и Oppo одновременно выпустили интересные смартфоны по $100. Видео

Дешевые смартфоны из Поднебесной Состоялась премьера дешевых смартфонов Redmi 9C и Redmi 9A компании Xiaomi, которые она выпустила под своим дочерним брендом. Redmi 9A с
11.11.2019 Xiaomi начинает российские продажи смартфонов Redmi 8 и Redmi 8A. Цены

Xiaomi официально запустила в продажу в России два новых смартфона Redmi 8 и Redmi 8A. Оба смартфона оснащаются аккумулятором емкостью 5000 мАч. Redmi 8 и Redmi 8A также имеют дисплей с диагональю 6,22 дюйма и каплевидным вырезом, защищенный стеклом Corning Goril
09.07.2019 В России вышел супердешевый смартфон Xiaomi Redmi 7A

ны «синий алмаз» и «красный алмаз»). На глобальном сайте Xiaomi эти оттенки не упомянуты. Стоимость Xiaomi Redmi 7A в России Модель Объем оперативной памяти, ГБ Объем встроенной памяти, ГБ Стои
08.07.2019 Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

Xiaomi объявила о запуске в России новейшего устройства бренда Redmi — Redmi 7A. Redmi 7A — это полностью обновленная версия его предшественника, Redmi 6A. Н
03.08.2018 Новые смартфоны Xiaomi представлены в Москве

В Москве прошла презентация смартфонов Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Redmi 6A. Стоимость Xiaomi Mi 8 в России начинается от 29 990 рублей. Это первый в мире смарт
03.08.2018 В России начались официальные продажи флагмана и самого дешевого Xiaomi. Цены

свое название в честь 8-летия компании (предыдущий флагман носил название Mi 6), бюджетный смартфон Redmi 6A на смену одному из наиболее популярных в мире Redmi 5A, а также робот-пылесос Mi Rob
06.02.2017 Покупаем Xiaomi Redmi 4A дома

Маркетинговое подразделение RDC GROUP «Смарт Оранж» открывает старт российских продаж смартфона Xiaomi Redmi 4A. Доступный по цене аппарат с достойными характеристиками можно будет приобрес
31.10.2016 Рассекречены характеристики и цены бюджетных смартфонов Xiaomi Redmi 4

Характеристики Redmi 4 и Redmi 4A просочились в интернет В Сети появились характеристики смартфонов Redmi 4 и Redmi 4A – бюджетных устройств китайского производителя Xiaomi. Впервые информация о моделях появилас

Публикаций - 141, упоминаний - 211

Xiaomi Redmi A и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1979 105
Samsung Electronics 10634 63
Apple Inc 12642 57
Huawei 4225 30
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 494 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14281 26
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 823 23
МегаФон 9929 21
Google LLC 12271 17
Transsion Holdings - Tecno Mobile 276 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 715 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 9
BBK OPPO Electronics 430 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 8
MediaTek - Ralink 570 8
Qualcomm Technologies 1911 7
Infinix Mobile - Infinix Mobility 179 7
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 5
Lenovo Group 2364 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4538 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 4
ZTE Corporation 774 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 4
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 74 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 3
Yandex - Яндекс 8457 3
Sony 6635 3
Lenovo Motorola 3530 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 3
BBK OnePlus 259 3
МегаФон - Smart Bazar 6 2
BBK Electronics Corp 324 2
VK - Mail.ru Group 3534 2
Ростелеком 10319 2
Telegram Group 2580 2
Microsoft Corporation 25247 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 341 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 22
TÜV Rheinland Group 163 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1655 6
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 145 2
Pandao 24 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1311 2
Калейдоскоп ТРЦ 3 1
ВкусВилл - Избёнка 185 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 1
Связной ГК 1384 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 320 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Почта России ПАО 2249 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1022 1
LEGO 255 1
Четыре Лапы 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 1
Beko - Beko Electronics 75 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 34 1
Carl Zeiss AG 304 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 119 1
Haier - Candy Group - Канди 100 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Верный - торговая сеть 310 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 20 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 1
Puma - Пума 49 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Авиапарк ТРЦ 49 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 1
Гагаринский ТРЦ 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5245 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12870 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4797 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2929 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 656 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 240 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 128 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 355 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 136
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 51
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 43
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9878 42
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 40
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 38
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 30
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3713 30
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5158 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6315 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 27
Наушники - Headphones 4304 27
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6174 25
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7672 25
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12990 24
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 22
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2992 21
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 21
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1135 17
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 17
USB Type-C - USB-C - USB 3 2175 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73384 17
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 17
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18254 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 16
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3129 16
USB micro 971 15
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 13
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 11
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 508 86
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 277 50
Apple iPhone 11 275 37
Google Android 14707 34
Apple iPhone - серия смартфонов 7375 34
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 288 32
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 42 25
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1629 21
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 19
Samsung Galaxy 997 19
Apple iPhone 13 172 18
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 17
Apple iPhone 12 236 15
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 134 15
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 13
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 135 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 11
Apple iPhone 7 287 11
Apple iPhone 14 150 10
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 512 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 511 9
Google Android 9 - Android Pie 213 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 8
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 402 8
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 204 8
Honor - серия смартфонов 217 8
BBK Realme C - Серия смартфонов 54 8
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 406 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 7
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 60 7
Apple iPhone 15 162 6
BBK Realme Note - серия смартфонов 19 6
Apple iOS 8258 6
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 194 6
Samsung Galaxy Note 697 6
Honor 7 - Серия смартфонов 40 6
Huawei Y - Серия смартфонов 21 6
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 33 5
Apple iPhone 16 171 5
Чайка Владимир 29 4
Губанов Андрей 108 3
Работенко Павел 6 2
Афанасьев Олег 40 2
Занько Мария 46 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Борзилов Давид 77 2
Холодов Андрей 44 2
Путин Владимир 3354 2
Башкевич Андрей 41 1
Чернявский Петр 3 1
Тимонин Сергей 40 1
Ивочкин Сергей 16 1
Ведунов Алексей 1 1
Синяков Максим 4 1
Мельникова Анастасия 431 1
Гуцериев Саид 12 1
Пчельников Олег 6 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Малофеев Константин 117 1
Галактионова Инесса 97 1
Титов Алексей 40 1
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 1
Виноградова Наталья 53 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Сурков Александр 17 1
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 8 1
Муравьев Олег 29 1
Мантулин Олег 1 1
Бабинина Ольга 7 1
Боженов Сергей 4 1
Попов Виктор 7 1
Тихвинский Никита 18 1
Reith Ryan - Рейт Райан 13 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 157126 104
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45777 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 15
Индия - Bharat 5704 13
Южная Корея - Республика 6865 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18613 9
Беларусь - Белоруссия 6037 6
Армения - Республика 2372 5
Европа 24646 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2058 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4281 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3364 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2913 3
Украина 7796 3
Азия - Азиатский регион 5752 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2205 3
Россия - ЦФО - Орловская область 354 2
Китай - Тайвань 4138 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1542 2
Япония 13556 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8126 2
Россия - СФО - Новосибирск 4664 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 2
Турция - Турецкая республика 2493 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 684 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 689 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1426 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1818 2
Россия - ПФО - Саратовская область 784 2
Россия - ПФО - Самарская область 1453 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 450 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 19 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Гаврилов-Ям 10 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 53
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 16
Трейд-ин - Trade-in 207 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 8
Импортозамещение - параллельный импорт 568 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2288 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1867 4
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 338 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3736 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 3
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 516 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 122 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 52 2
GizmoChina 152 5
GizChina - Издание 81 3
ITHome 40 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
TENAA 18 3
РИА Новости 985 2
SamMobile 56 2
DigiTimes - Издание 1326 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
GSM Arena 76 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
SlashGear 134 1
Jiemian 4 1
Mobiltelefon 8 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Reddit 358 1
Tom’s Hardware 519 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
IDC - International Data Corporation 4943 4
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 2
Google Threat Analysis Group 16 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
Counterpoint Research 98 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
IDC CEMA 8 1
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
День молодёжи - 27 июня 1001 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Международный женский день - 8 марта 372 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
