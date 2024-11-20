Xiaomi выпустила первый в мире смартфон на процессоре 4 нм. Он стоит всего $100

Xiaomi выпустила смартфон Redmi A4 5G, ставший первым в мире мобильником с процессором Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Это 4-нанометровый чип, а сам смартфон теперь единственный в мире в своей ценовой в категории, внутри которого стоит процессор с такой топологией.

4 нанометра, но не флагман

Компания Xiaomi выпустила первый в мире смартфон на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Это Redmi A4 5G, и он стоит всего лишь в пределах $100 (10 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 ноября 2024 г.).

Из этого следует, что всего лишь за два года процессоры с топологией 4 нм перебрались из флагманского сегмента и смартфонов за 80 тыс. руб. и дороже в мобильники за 10 тыс. руб. Это уже само по себе достижение, но также следует учитывать и тот факт, что на момент премьеры Redmi A4 5G техпроцесс 4 нм был почти что самым передовым. Его обгоняет только 3 нм, который есть пока лишь исключительно во флагманских чипах, стоящих в очень дорогих смартфонах.

Первой страной, где Redmi A4 5G можно купить, стала Индия. Здесь за него просят 8500 рупий или около 10 тыс. руб. за комплектацию с 64 ГБ встроенной памяти. Версия на 128 ГБ обойдется в сумму, эквивалентную 11,2 тыс руб. Оперативной памяти в обеих комплектациях по 4 ГБ, но можно виртуально увеличить ее до 8 ГБ.

Xiaomi Аналогов у Redmi A4 5G пока нет

Доступно два цвета корпуса – фиолетовый и черный. Смартфоны Redmi продаются в России официально и пользуются очень большой популярностью, что повышает шансы на появление Redmi A4 5G в российской рознице, возможно, под другим названием.

Процессор и память

Snapdragon 4s Gen 2 – это одна из новейших разработок Qualcomm. Премьера процессора состоялась в конце июля 2024 г., и его производит компания TSMC по нормам 4 нм. Чип создавался с прицелом на недорогие устройства. В его арсенале есть два ядра Cortex A78 с частотой 2 ГГц и шесть ядер А55 на 1,8 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный ускоритель Adreno 611.

В AnTuTu 10 новый Snapdragon 4s Gen 2 «выбивает» около 384 тыс. баллов. Результат в многоядерном режиме в Geekbench 6 – около 1900 баллов.

Xiaomi Другие оттенки корпуса не предусмотрены

Процессор работает с оперативной памятью LPDDR4X, и именно такая установлена в Redmi A4 5G. А вот на встроенном накопителе Xiaomi, судя по всему, решила сэкономить, поскольку новинка Qualcomm работает с флеш-памятью UFS 2.2, UFS 3.1, а в Redmi 4A 5G установлена более медленная UFS 2.2.

Экрана много и в то же время мало

Xiaomi оснастила Redmi A4 5G не только поддержкой почти полностью отсутствующих в России сотовых сетей пятого поколения, что отражено в его названии, но и довольно большим экраном. Его диагональ здесь составляет 6,88 дюйма, что почти соответствует 6,9-дюймовому флагманскому Apple iPhone 16 Pro Max.

Однако при этом у экрана в Redmi A4 5G есть весьма внушительных размеров «подбородок», то есть нижняя рамка, да и толщину его боковых и верхних рамок тоже нельзя назвать минимальной. Прочем, этот недостаток нивелируется ценой устройства.

Дисплей Redmi A4 5G – это IPS-панель с невысоким по меркам 2024 г. разрешением HD+ или 1640х720 точек. Производителем заявлены адаптивная частота обновления до 120 Гц и яркость до 600 нит в пике.

Сканера отпечатка пальцев в экране нет. В Redmi A4 5G он встроен в кнопку включения.

Фантомная камера

Для Redmi A4 5G Xiaomi нарисовала очень большой модуль тыльной камеры – он занимает едва ли не треть всей тыльной панели корпуса. Но правда в том, что на деле функциональная камера здесь только одна, несмотря на четыре отверстия – это 50-мегапиксельный сенсор с апертурой f/1.8. Во втором окошке находится датчик глубины, в третьем – вспышка, а назначение четвертого Xiaomi не раскрывает.

Xiaomi Размер модуля камеры не соответствует его содержанию

Фронтальная камера размещена в каплевидном вырезе в экране. Это 5-мегапиксельный датчик с апертурой f/2.2. Смартфон пишет Full HD-ролики (1920х1080 точек) с частотой 30 кадров в секунду как на фронтальный, так и на тыльный модуль.

Дополнительные функции

К отличительным особенностям Redmi A4 5G относится аккумулятор повышенной до 5160 мАч емкости вместо стандартных 5000 мАч. Но быструю зарядку смартфон не поддерживает – максимум ускоренную 18-ваттную по USB-C. Для примера, поддержка 18-ваттной зарядки реализована в модели Xiaomi Mi Max 3, которой через полгода исполнится семь лет. При этом в комплекте с новинкой поставляется 33-ваттный адаптер питания.

В Redmi A4 5G можно установить две SIM-карты и накопитель microSD емкостью до 1 ТБ. У смартфона только один динамик и один микрофон, но есть возможность подключения проводной гарнитуры черед 3,5-миллиметровый вход. Из беспроводных модулей в наличии Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой частот 5 и 2,4 ГГц.

Все перечисленное размещается в пластиковом корпусе размерами 172х78х8 мм, весит 212 граммов и управляется ОС Android 14 с фирменной прошивкой Xiaomi HyperOS. Заявлено два года обновлений ПО и четыре года патчей безопасности.

Xiaomi также сообщила о наличии в Redmi A4 5G защиты от пыли и воды, но лишь по стандарту IP52. Другими словами, защиты этой, как таковой, здесь нет. Задняя панель корпуса выполнена из стекла.