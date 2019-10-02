Получите все материалы CNews по ключевому слову
Xiaomi Mi MAX Мобильные телефоны
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|02.10.2019
|
Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена
ом около 0,35 литра. Об этом CNews сообщили представители компании. Для сравнения, габариты фаблета Xiaomi Mi Max 3 составили 176х87х8 мм. что сопоставимо с размерами еще одного смартфона, Huaw
|19.07.2018
|
Вышел недорогой смартфон Xiaomi Mi Max 3 с огромными экраном и батареей. Цены
томания на марше Китайский производитель техники Xiaomi официально представил новый смартфон Xiaomi Mi Max 3. Как отметили в компании, по сравнению с предшественником Mi Max 2 новый смартфон Xi
|19.06.2018
|
Рассекречены характеристики Mi Max 3, самого тяжелого смартфона Xiaomi
Характеристики Xiaomi Mi Max 3 слили после сертификации Новый смартфон из флагманского семейства Xiaomi Mi Max 3
|30.06.2017
|
Xiaomi Mi6 и Mi Max2 получили официальные цены
iaomi в партнёрстве с RDC Group представила на российском рынке флагманские смартфоны Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi Max 2. Дизайн Xiaomi Mi 6 включает корпус из нержавеющей стали и экран с покрытием
|30.06.2017
|
Xiaomi представила флагманские смартфоны Mi 6 и Mi Max 2 в России. Фото, цены
Xiaomi анонсировала начало российских продаж новых флагманских устройств Mi 6 и Mi Max 2 в партнерстве с RDC Group. Донован Сан (Donovan Sung), директор по продукту и маркет
|25.05.2017
|
Xiaomi выпустила гигантский смартфон Mi Max 2 с мощной батареей
Обновление без неожиданностей, но все по делуXiaomi представила свой новый «планшетный смартфон» Mi Max 2. В Xiaomi не стали улучшать аппарат безрамочным дизайном, он также не получил новомо
|10.04.2017
|
Xiaomi выпускает гигантский смартфон Mi Max 2. Фото
наль, и не толькоЕще в феврале в Сети начали появляться первые подробности о новом смартфоне Xiaomi Mi Max 2 с гигантской диагональю 6,44 дюйма, который Xiaomi готовит на смену представленному
|10.10.2016
|
Xiaomi без шума выпустила гигантский смартфон
Xiaomi представила Mi Max Prime Компания Xiaomi представила смартфон Mi Max Prime — премиальную версию смартфона Mi Max, первого планшетофона бренда, релиз которого состоялся в мае 2016 г. Основные
Xiaomi Mi MAX и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Федор 35 3
|Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 1
|Lirong Liu - Лоранг Лю 6 1
|GizmoChina 152 5
|TENAA 18 3
|Digital Chat Station 9 2
|GizChina - Издание 81 2
|GSM Arena 76 1
|Ars Technica 435 1
|TechSpot 159 1
|Jiemian 4 1
|India Today 5 1
|DigiTimes - Издание 1326 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
|Tom’s Hardware 517 1
|The Register - The Register Hardware 1698 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407652, в очереди разбора - 732485.
Создано именных указателей - 187413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.