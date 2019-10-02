Разделы

02.10.2019 Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена

ом около 0,35 литра. Об этом CNews сообщили представители компании. Для сравнения, габариты фаблета Xiaomi Mi Max 3 составили 176х87х8 мм. что сопоставимо с размерами еще одного смартфона, Huaw
19.07.2018 Вышел недорогой смартфон Xiaomi Mi Max 3 с огромными экраном и батареей. Цены

томания на марше Китайский производитель техники Xiaomi официально представил новый смартфон Xiaomi Mi Max 3. Как отметили в компании, по сравнению с предшественником Mi Max 2 новый смартфон Xi
19.06.2018 Рассекречены характеристики Mi Max 3, самого тяжелого смартфона Xiaomi

Характеристики Xiaomi Mi Max 3 слили после сертификации Новый смартфон из флагманского семейства Xiaomi Mi Max 3
30.06.2017 Xiaomi Mi6 и Mi Max2 получили официальные цены

iaomi в партнёрстве с RDC Group представила на российском рынке флагманские смартфоны Xiaomi Mi 6 и Xiaomi Mi Max 2. Дизайн Xiaomi Mi 6 включает корпус из нержавеющей стали и экран с покрытием

30.06.2017 Xiaomi представила флагманские смартфоны Mi 6 и Mi Max 2 в России. Фото, цены

Xiaomi анонсировала начало российских продаж новых флагманских устройств Mi 6 и Mi Max 2 в партнерстве с RDC Group. Донован Сан (Donovan Sung), директор по продукту и маркет
25.05.2017 Xiaomi выпустила гигантский смартфон Mi Max 2 с мощной батареей

Обновление без неожиданностей, но все по делуXiaomi представила свой новый «планшетный смартфон» Mi Max 2. В Xiaomi не стали улучшать аппарат безрамочным дизайном, он также не получил новомо
10.04.2017 Xiaomi выпускает гигантский смартфон Mi Max 2. Фото

наль, и не толькоЕще в феврале в Сети начали появляться первые подробности о новом смартфоне Xiaomi Mi Max 2 с гигантской диагональю 6,44 дюйма, который Xiaomi готовит на смену представленному

10.10.2016 Xiaomi без шума выпустила гигантский смартфон

Xiaomi представила Mi Max Prime Компания Xiaomi представила смартфон Mi Max Prime — премиальную версию смартфона Mi Max, первого планшетофона бренда, релиз которого состоялся в мае 2016 г. Основные


