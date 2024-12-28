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Все категории 166197
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Mclean Erik Маклин Ерик



28.12.2024 Данные сотен тысяч владельцев Volkswagen утекли в Сеть. Стало известно, куда ездили политики, силовики, разведчики 1
27.08.2024 Россиян выгоняют из популярного сервиса, способного уничтожить знаменитый Evernote. Времени на перенос данных почти не осталось 1
03.07.2024 Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian 1
31.05.2024 В ядре Linux найдена уязвимость, с помощью которой можно захватить систему. Ее уже активно эксплуатируют 1
08.04.2024 Популярные смарт-ТВ будут показывать рекламу, от которой не скрыться 1
18.03.2024 Криворукие программисты сломали интернет. Сайты стали безбожно тормозить даже на мощных устройствах 1
15.06.2023 В России неудержимо дешевеют телевизоры, несмотря на санкции и курс рубля. В чем причина 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Mclean Erik и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 2
Samsung Electronics 10254 2
Microsoft Corporation 24625 2
Lenovo Group 2292 2
Apple Inc 12100 2
Yandex - Яндекс 7339 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Cisco Systems 5114 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
X Corp - Twitter 2845 1
Huawei 3933 1
Qualcomm Technologies 1822 1
LG Electronics 3614 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Check Point Software Technologies 760 1
Oracle Corporation 6688 1
Toshiba Corporation 2927 1
GitHub 814 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Sony 6544 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
PUBG Corporation 43 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 1
JetBrains 66 1
Google LLC 11775 1
Haier Group 165 1
GlobalSign - удостоверяющий центр 17 1
Roku 21 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
STARWIND 27 1
Patreon 10 1
Wix.com 14 1
Vizio Holding Corp 23 1
Unsplash 763 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Walt Disney Company 622 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Bentley Motors 71 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 58 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 15 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 311 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 179 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1499 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
AV1 - AOMedia Video 1 - Открытый стандарт сжатия видео 27 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Linux OS 9936 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Microsoft Windows 15656 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Apple macOS 2059 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 1
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 47 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
Quora - сайт вопросов и ответов 16 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 1
Сбер - Okko Paramount+ 2 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 34 1
Linux Netfilter - межсетевой экран (брандмауэр) 12 1
PUBG Mobile - игра 17 1
Linux - Debian GNU 463 1
Apple MacBook Pro 526 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 67 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 28 1
Notion Labs - Notion 26 1
Перов Евгений 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Европа 21767 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Германия - Берлин 715 1
Чили - Республика 469 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 82 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
Bloomberg 1286 1
Tom’s Hardware 393 1
NYT - The New York Times 1054 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Ars Technica 419 1
Известия ИД 624 1
TechSpot 113 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 159 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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