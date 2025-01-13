Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Transsion Holdings Tecno Mobile Spark серия смартфонов



13.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж смартфонов на 5% за 2024 год 2
18.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на смартфоны на 10% за 11 месяцев 2024 года 2
25.11.2024 Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный 2
12.09.2024 В «СберМобайле» определили самые популярные бренды смартфонов у детей, их родителей и старшего поколения 1
03.09.2024 Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO 1
13.05.2024 К лету готов! Собери свой летний комплект со смартфоном и оплаченной связью в билайне 1
18.03.2024 Криворукие программисты сломали интернет. Сайты стали безбожно тормозить даже на мощных устройствах 2
20.02.2024 Tecno объявляет старт продаж Tecno Spark 20 Pro+ 3
15.01.2024 Tecno Spark 20 Pro уже доступен для российских пользователей 3
22.12.2023 Представлены Tecno Spark 20 Pro и Tecno Spark 20 Pro+ 1
06.12.2023 Бренд Tecno анонсировал обновление бюджетной линейки смартфонов Spark 20 3
28.08.2023 В России взлетели цены на смартфоны, но это никого не пугает. Граждане переходят на супердорогие мобильники 2
04.07.2023 Аналитика МТС: Продажи смартфонов в России увеличились впервые с начала 2022 года 1
29.05.2023 Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи 3
20.04.2023 Смартфоны Tecno Spark 10 Pro уже в России 3
15.03.2023 Смартфоны Tecno Spark Go 2023 поступили в продажу в России 2
07.03.2023 Бренд Tecno анонсировал новое поколение бюджетной линейки Spark 10 3
09.01.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: китайские бренды смартфонов в 2022 г. заняли рекордные 65% 1
05.01.2023 Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 2
08.12.2022 Аналитика МТС: Apple остается лидером продаж среди смартфонов в России 1
01.12.2022 Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона 6
26.10.2022 Tecno выпустила лимитированный смартфон Spark 9 Pro Sport Edition 3
31.08.2022 Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи 3
05.08.2022 Tecno представил смартфон SPARK 9 PRO 3
11.07.2022 Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных 7
04.02.2022 Tecno представляет в России новые бюджетные смартфоны с NFC 5
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
04.09.2018 Бренд Tecno Mobile выходит на российский рынок с новыми смартфонами. Цены 1

Публикаций - 28, упоминаний - 68

Transsion Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 26
Xiaomi 1732 10
Samsung Electronics 10254 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 8
Transsion Holdings 62 6
Apple Inc 12100 6
Huawei 3933 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
Google LLC 11775 4
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 3
itel 31 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
MediaTek - Ralink 527 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Wiko 5 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
Ракурс НПФ 160 1
МегаФон 8805 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
Patreon 10 1
Qualcomm Technologies 1822 1
X Corp - Twitter 2845 1
Wix.com 14 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
PUBG Corporation 43 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Орбита 292 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 6
BMW Group 446 2
TÜV Rheinland Group 135 1
BMW Designworks Group 13 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Unsplash 763 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 27
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 17
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 16
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 9
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 9
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 8
Наушники - Headphones 3999 8
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 7
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 209 7
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 265 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 6
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 5
Контрастность 2824 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 5
Светочувствительность - Photosensitivity 239 5
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 5
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 5
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 16
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 25 9
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 6
Google Android 13994 5
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 43 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 5
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 5
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 4
Apple iPhone 13 142 4
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 40 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 3
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 99 3
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 3
Apple iPhone 11 253 3
Apple iPhone 12 219 3
Xiaomi Redmi C - серия смартфонов 30 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 353 3
Google Android 14 73 3
Transsion Holdings - Tecno POVA - серия смартфонов 21 2
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Honor 8 - Серия смартфонов 43 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 2
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 47 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Apple iPhone 14 130 2
Google Cloud Services 218 2
Huawei Mate - серия смартфонов 352 2
BBK Realme Note - серия смартфонов 9 2
Transsion Holdings - Tecno POP - серия смартфонов 2 1
Blue Shield Quality System 3 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 1
Google Android Go 39 1
Ha Stephen - Ха Стивен 2 1
Муравьев Олег 28 1
Губанов Андрей 88 1
Иксанова Екатерина 16 1
Mclean Erik - Маклин Ерик 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Армения - Республика 2280 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Европа 21767 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Индия - Bharat 5432 1
Индонезия - Республика 956 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 1
Гана - Республика 67 1
Камерун - Республика 55 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 8
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
Видеокамера - Видеосъёмка 692 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 302 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Трейд-ин - Trade-in 176 1
TechSpot 113 1
Tom’s Hardware 393 1
Counterpoint Research 88 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще