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Бренд Tecno анонсировал новое поколение бюджетной линейки Spark 10

Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал новое поколение смартфонов Spark 10, сочетающее производительность с современным и элегантным дизайном.

Продвинутая модель Tecno Spark 10 Pro отличается селфи-камерой 32 Мп с регулируемой подсветкой для создания качественных снимков. Смартфон оснащен производительным процессором MediaTek Helio G88 и большим объемом встроенной и оперативной памяти 128 ГБ + 8 ГБ с возможностью расширения до 16 ГБ. Стеклянная задняя панель с эффектом звездного неба придает смартфону премиальный вид и обеспечивает ощущения комфорта при использовании.

Spark 10 Pro оснащен сверхчеткой 32 Мп фронтальной камерой с технологией объединения пикселей. За счет преобразования пикселя 0,8 мкм в пиксель большего размера 1,6 мкм его чувствительность увеличивается на 400%, что позволяет камере захватывать мельчайшие детали.

Все смартфоны серии Spark 10 также оснащены двойной вспышкой как на фронтальной, так и на основной камере. Мягкий свет не создает бликов, а его интенсивность можно регулировать для трех уровней освещенности.

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Фото: компания Tecno

Чрезмерная экспозиция моментально корректируется алгоритмом Super Flashlight для достижения идеального баланса яркости между фоном и объектом съемки.

Spark 10 Pro обладает большим экраном диагональю 6,8 дюйма со сверхчетким разрешением FHD+ и цветовой гаммой DCI-P3, которые подарят пользователям потрясающие визуальные впечатления.

Серия Spark 10 также оснащена емким аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой и безопасной зарядки 18 Вт, что позволит пользоваться смартфоном максимально долго даже при активном использовании.

Теперь пользователям доступно еще больше производительности. Spark 10 Pro оснащен продвинутым процессором MediaTek Helio G88 с двумя мощными и шестью энергоэффективными ядрами, что обеспечивает скорость и плавность при решении любых задач.

Смартфон дополнен игровым движком HyperEngine 2.0 и специальным игровым режимом GameTurbo. Включив его, вы получаете стабильный и плавный игровой процесс с быстрым откликом даже в требовательных мобильных играх.

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Поддержка ИТ-отрасли

Смартфоны серии Spark 10 обладают большим объемом встроенной памяти до 128 ГБ, а благодаря технологии Memory Fusion, оперативная память может расширяться до 16 ГБ в зависимости от модели. Это обеспечивает самую быструю и плавную работу за всю историю Spark.

Серия Spark 10 выделяется улучшенной основной камерой 50 Мп с искусственным интеллектом и поддержкой ASD режима и технологии 3D LUT. Умный режим бьютификации позволит создавать потрясающие, но при этом максимально натуральные портреты, полностью адаптируя цвет кожи.

Благодаря режиму Super Night и двойной вспышке Spark 10 Pro обеспечивает вам четкие и красочные снимки даже ночью.

Режим бьютификации, AR-стикеры, HDR, эффект боке, а также уникальный кинорежим – все это доступно и для видеосъемки, что дает еще больше возможностей запечатлеть яркие моменты повседневной жизни.

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Безопасность

Задняя панель корпуса смартфона сделана из стекла, прошедшего специальную технологию обработки. Это позволило создать нежную на ощупь, устойчивую к отпечаткам пальцев и царапинам поверхность смартфона с сияющим эффектом. Помимо этого, стекло лучше рассеивает тепло, что важно для эффективного охлаждения устройства. Аккуратный блок камер и тонкие края экрана делают дизайн элегантным и минималистичным.

Spark 10 Pro будет доступен в двух оригинальных оттенках – звездный черный и жемчужный белый, а остальные модели серии – в черном, белом, голубом и зеленом.

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