Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш еристиках «Р-фона» не ответили. У Helio 80 заявлены батарея 5000 мАч с зарядкой на 18 Вт, процессор MediaTek Helio G99, 128 ГБ RAM и экран на 6,67 дюйма с матрицей AMOLED и частотой обновления

Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт сировал смартфоны POVA 4 Pro и POVA 4. Модель POVA 4 Pro оснащена энергоэффективным процессором MTK Helio G99, произведенным по техпроцессу 6 нм, емким аккумулятором 6000 мАч и технологией быст

В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96 lme 8i. Это одно из первых устройств в своей ценовой категории, оснащенное ультраплавным экраном с частотой обновления 120 Гц. Кроме этого, в realme 8i установлен первый на российском рынке процессор Helio G96, разработанный MediaTek совместно с realme, и поддерживается технология виртуальной оперативной памяти. Также смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, 18-ваттную зарядку, тройн

Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo . Вместе с ними присутствуют Vivo S1 (Helio P65), новейший Realme С3 (продается в России, процессор Helio G70), малоизвестный iVoomi i2 Lite (Helio A22), а также Sony XA1. Последний смартфон вы

Xiaomi выпустила дешевый флагман, открыв новую серию фонов Xiaomi Компания Xiaomi сегодня представила в Китае новую флагманскую модель смартфона Xiaomi Mi Play. Новинка интересна 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, новейшим мобильным процессором Helio P35 и ценой, достаточно скромной для аппарата с подобными характеристиками. По данным компании, модель Mi Play станет первым образцом новой серии смартфонов Xiaomi. Представляя собой верс

MediaTek разработала новый мобильный процессор Helio P90 Компания MediaTek объявила о выпуске новой системы на чипе Helio P90, которая поддерживает APU 2.0 — многоядерный блок обработки ИИ-данных. Процессор ха

Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле (SoC) Helio P70 с поддержкой передовых технологий ИИ и модернизированных центрального (CPU) и графи

MediaTek представила чипсеты Helio A для смартфонов среднего ценового сегмента MediaTek представила серию Helio A. С новой системой на кристалле (SoC) Helio A22 компания расширяет линейку многофункциональных и энергоэффективных чипсетов семейст

MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ увеличивает производительность центрального процессора на 70% по сравнению с предыдущими чипсетами Helio P23 и Helio P30, а также на 70% повышает эффективность графического процессора. Благода

MediaTek представила мобильный чипсет премиум-класса Helio P25 с поддержкой двойных камер MediaTek анонсировала чипсет Helio P25, пополнивший линейку MediaTek Helio серии P для смартфонов. Как рассказали CNews в

Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото ем начале продаж нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro – первого смартфона на базе процессора MediaTek Helio X27 с двойным модулем камеры. Система из двух сенсоров основной камеры стала х

MediaTek Helio X30 готов работать в смартфонах 2017 году обещают наполнить рынок моделями на представленном компанией MediaTek чипсете Helio X30. MediaTek Helio X30 – это топовое решение с десятью ядрами и три-кластерной архитектурой. Техн

8 ядер становятся всё доступнее в среднего класса осваивают нишу восьмиядерных решений – примером тому может служить новый MediaTek Helio P10. Кристалл MediaTek Helio P10 объединяет в себе восемь ядер ARM Cortex-A53 с

MediaTek анонсировала новую линейку чипсетов Helio P для смартфонов с тонким корпусом оте 2ГГц и 700МГц соответственно. По информации производителя, P10 — первый процессор новой линейки Helio P, объединяющий в чипсете среднего класса такие черты флагманских продуктов, как высоко

Чип MediaTek Helio X20 Tri-Cluster обходит серверные процессоры х процессоров. Так, первым отметку в 10 вычислительных единиц преодолела компания MediaTek и её чип Helio X20 Tri-Cluster. Десятиядерный MediaTek Helio X20 Tri-Cluster использует трёхсту