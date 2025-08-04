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MediaTek MT Mediatek MTK MediaTek Helio Семейство мобильных систем на кристалле System on Chip SoC

СОБЫТИЯ

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04.08.2025 Amazfit запускает продажи фитнес-браслета Helio Strap
02.10.2023 Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш

еристиках «Р-фона» не ответили. У Helio 80 заявлены батарея 5000 мАч с зарядкой на 18 Вт, процессор MediaTek Helio G99, 128 ГБ RAM и экран на 6,67 дюйма с матрицей AMOLED и частотой обновления

12.10.2022 Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт

сировал смартфоны POVA 4 Pro и POVA 4. Модель POVA 4 Pro оснащена энергоэффективным процессором MTK Helio G99, произведенным по техпроцессу 6 нм, емким аккумулятором 6000 мАч и технологией быст
02.11.2021 В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96

lme 8i. Это одно из первых устройств в своей ценовой категории, оснащенное ультраплавным экраном с частотой обновления 120 Гц. Кроме этого, в realme 8i установлен первый на российском рынке процессор Helio G96, разработанный MediaTek совместно с realme, и поддерживается технология виртуальной оперативной памяти. Также смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, 18-ваттную зарядку, тройн
09.04.2020 Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo

. Вместе с ними присутствуют Vivo S1 (Helio P65), новейший Realme С3 (продается в России, процессор Helio G70), малоизвестный iVoomi i2 Lite (Helio A22), а также Sony XA1. Последний смартфон вы
24.12.2018 Xiaomi выпустила дешевый флагман, открыв новую серию

фонов Xiaomi Компания Xiaomi сегодня представила в Китае новую флагманскую модель смартфона Xiaomi Mi Play. Новинка интересна 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, новейшим мобильным процессором Helio P35 и ценой, достаточно скромной для аппарата с подобными характеристиками. По данным компании, модель Mi Play станет первым образцом новой серии смартфонов Xiaomi. Представляя собой верс
13.12.2018 MediaTek разработала новый мобильный процессор Helio P90

Компания MediaTek объявила о выпуске новой системы на чипе Helio P90, которая поддерживает APU 2.0 — многоядерный блок обработки ИИ-данных. Процессор ха
25.10.2018 Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ

Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле (SoC) Helio P70 с поддержкой передовых технологий ИИ и модернизированных центрального (CPU) и графи
17.07.2018 MediaTek представила чипсеты Helio A для смартфонов среднего ценового сегмента

MediaTek представила серию Helio A. С новой системой на кристалле (SoC) Helio A22 компания расширяет линейку многофункциональных и энергоэффективных чипсетов семейст
27.02.2018 MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ

увеличивает производительность центрального процессора на 70% по сравнению с предыдущими чипсетами Helio P23 и Helio P30, а также на 70% повышает эффективность графического процессора. Благода
08.02.2017 MediaTek представила мобильный чипсет премиум-класса Helio P25 с поддержкой двойных камер

MediaTek анонсировала чипсет Helio P25, пополнивший линейку MediaTek Helio серии P для смартфонов. Как рассказали CNews в

29.12.2016 Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото

ем начале продаж нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro – первого смартфона на базе процессора MediaTek Helio X27 с двойным модулем камеры. Система из двух сенсоров основной камеры стала х
09.08.2016 MediaTek Helio X30 готов работать в смартфонах

2017 году обещают наполнить рынок моделями на представленном компанией MediaTek чипсете Helio X30. MediaTek Helio X30 – это топовое решение с десятью ядрами и три-кластерной архитектурой. Техн
01.06.2015 8 ядер становятся всё доступнее

в среднего класса осваивают нишу восьмиядерных решений – примером тому может служить новый MediaTek Helio P10. Кристалл MediaTek Helio P10 объединяет в себе восемь ядер ARM Cortex-A53 с

01.06.2015 MediaTek анонсировала новую линейку чипсетов Helio P для смартфонов с тонким корпусом

оте 2ГГц и 700МГц соответственно. По информации производителя, P10 — первый процессор новой линейки Helio P, объединяющий в чипсете среднего класса такие черты флагманских продуктов, как высоко
13.05.2015 Чип MediaTek Helio X20 Tri-Cluster обходит серверные процессоры

х процессоров. Так, первым отметку в 10 вычислительных единиц преодолела компания MediaTek и её чип Helio X20 Tri-Cluster. Десятиядерный MediaTek Helio X20 Tri-Cluster использует трёхсту
13.05.2015 Представлен первый в мире 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетов

работке изображений и видео, рассказали в пресс-службе MediaTek. В отличие от выпущенного в 2013 г. MediaTek MT6592 — первого настоящего 8-ядерного процессора для мобильных устройств — в новом


Публикаций - 723, упоминаний - 986

MediaTek MT и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2290 122
MediaTek - Ralink 602 107
Samsung Electronics 11147 81
Google LLC 12815 67
Apple Inc 13296 58
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 588 58
BBK OPPO Electronics 494 50
Infinix Mobile - Infinix Mobility 224 48
Transsion Holdings - Tecno Mobile 344 45
Huawei 4722 45
Qualcomm Technologies 1992 36
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 960 29
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 396 27
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 24
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 24
Sony 6756 22
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 22
ZTE Corporation 802 17
Transsion Holdings 69 16
Yandex - Яндекс 9391 16
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1121 15
BBK OnePlus 301 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16160 14
Lenovo Group 2475 14
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 461 14
HMD Global - Human Mobile Devices - Nokia 145 14
Doogee 33 12
Oukitel 28 12
LG Electronics 3747 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9579 11
Lenovo Motorola 3573 11
Ruteq - Рутек 42 10
BQ - Bright & Quick - Новая линия 416 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3478 9
Intel Corporation 12878 9
AMD - Advanced Micro Devices 4706 9
BBK Electronics Corp 333 9
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 81 9
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 29 8
Ланит - diHouse - Дихаус 270 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3002 35
TÜV Rheinland Group 189 29
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1985 26
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 18
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1386 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Связной ГК 1402 8
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1787 6
Carl Zeiss AG 309 6
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 4
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9083 4
Почта России ПАО 2395 4
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 186 3
Caterpillar - 93 3
BMW Group 485 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1962 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 3
Евросеть 1421 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 305 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 206 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Геометрия НПО 172 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 289 2
Байон 11 2
UPS 217 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 2
АльфаСтрахование СГ 403 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Возрождение - Коммерческий банк 360 1
Альтернатива Капитал 19 1
Walt Disney Company 649 1
Вотрон 21 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 374 1
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