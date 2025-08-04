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MediaTek MT Mediatek MTK MediaTek Helio Семейство мобильных систем на кристалле System on Chip SoC
СОБЫТИЯ
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|04.08.2025
|Amazfit запускает продажи фитнес-браслета Helio Strap
|02.10.2023
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Импортозамещение захромало. Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном телефона из Бангладеш
еристиках «Р-фона» не ответили. У Helio 80 заявлены батарея 5000 мАч с зарядкой на 18 Вт, процессор MediaTek Helio G99, 128 ГБ RAM и экран на 6,67 дюйма с матрицей AMOLED и частотой обновления
|12.10.2022
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Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт
сировал смартфоны POVA 4 Pro и POVA 4. Модель POVA 4 Pro оснащена энергоэффективным процессором MTK Helio G99, произведенным по техпроцессу 6 нм, емким аккумулятором 6000 мАч и технологией быст
|02.11.2021
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В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96
lme 8i. Это одно из первых устройств в своей ценовой категории, оснащенное ультраплавным экраном с частотой обновления 120 Гц. Кроме этого, в realme 8i установлен первый на российском рынке процессор Helio G96, разработанный MediaTek совместно с realme, и поддерживается технология виртуальной оперативной памяти. Также смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч, 18-ваттную зарядку, тройн
|09.04.2020
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Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo
. Вместе с ними присутствуют Vivo S1 (Helio P65), новейший Realme С3 (продается в России, процессор Helio G70), малоизвестный iVoomi i2 Lite (Helio A22), а также Sony XA1. Последний смартфон вы
|24.12.2018
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Xiaomi выпустила дешевый флагман, открыв новую серию
фонов Xiaomi Компания Xiaomi сегодня представила в Китае новую флагманскую модель смартфона Xiaomi Mi Play. Новинка интересна 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, новейшим мобильным процессором Helio P35 и ценой, достаточно скромной для аппарата с подобными характеристиками. По данным компании, модель Mi Play станет первым образцом новой серии смартфонов Xiaomi. Представляя собой верс
|13.12.2018
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MediaTek разработала новый мобильный процессор Helio P90
Компания MediaTek объявила о выпуске новой системы на чипе Helio P90, которая поддерживает APU 2.0 — многоядерный блок обработки ИИ-данных. Процессор ха
|25.10.2018
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Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле Helio P70 с возможностями ИИ
Mediatek объявила о запуске новой системы на кристалле (SoC) Helio P70 с поддержкой передовых технологий ИИ и модернизированных центрального (CPU) и графи
|17.07.2018
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MediaTek представила чипсеты Helio A для смартфонов среднего ценового сегмента
MediaTek представила серию Helio A. С новой системой на кристалле (SoC) Helio A22 компания расширяет линейку многофункциональных и энергоэффективных чипсетов семейст
|27.02.2018
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MediaTek представила мобильный процессор Helio P60 с ИИ
увеличивает производительность центрального процессора на 70% по сравнению с предыдущими чипсетами Helio P23 и Helio P30, а также на 70% повышает эффективность графического процессора. Благода
|08.02.2017
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MediaTek представила мобильный чипсет премиум-класса Helio P25 с поддержкой двойных камер
MediaTek анонсировала чипсет Helio P25, пополнивший линейку MediaTek Helio серии P для смартфонов. Как рассказали CNews в
|29.12.2016
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Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото
ем начале продаж нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro – первого смартфона на базе процессора MediaTek Helio X27 с двойным модулем камеры. Система из двух сенсоров основной камеры стала х
|09.08.2016
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MediaTek Helio X30 готов работать в смартфонах
2017 году обещают наполнить рынок моделями на представленном компанией MediaTek чипсете Helio X30. MediaTek Helio X30 – это топовое решение с десятью ядрами и три-кластерной архитектурой. Техн
|01.06.2015
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8 ядер становятся всё доступнее
в среднего класса осваивают нишу восьмиядерных решений – примером тому может служить новый MediaTek Helio P10. Кристалл MediaTek Helio P10 объединяет в себе восемь ядер ARM Cortex-A53 с
|01.06.2015
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MediaTek анонсировала новую линейку чипсетов Helio P для смартфонов с тонким корпусом
оте 2ГГц и 700МГц соответственно. По информации производителя, P10 — первый процессор новой линейки Helio P, объединяющий в чипсете среднего класса такие черты флагманских продуктов, как высоко
|13.05.2015
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Чип MediaTek Helio X20 Tri-Cluster обходит серверные процессоры
х процессоров. Так, первым отметку в 10 вычислительных единиц преодолела компания MediaTek и её чип Helio X20 Tri-Cluster. Десятиядерный MediaTek Helio X20 Tri-Cluster использует трёхсту
|13.05.2015
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Представлен первый в мире 10-ядерный процессор для смартфонов и планшетов
работке изображений и видео, рассказали в пресс-службе MediaTek. В отличие от выпущенного в 2013 г. MediaTek MT6592 — первого настоящего 8-ядерного процессора для мобильных устройств — в новом
MediaTek MT и организации, системы, технологии, персоны:
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 284 1
|Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
|University of Toledo - Университет Толедо 4 1
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