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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бьютификация гармонизация Beatification harmonization

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.08.2025 Luuk запускает ИИ-экосистему для цифрового и бьюти-бизнеса

и предлагает персонализированные рекомендации, что позволяет повысить конверсию и средний чек до 44%. – Luuk App — персональный beauty-ассистент с функцией ИИ-сканирования кожи и встроенным трекером бьюти-рутины. Приложение помогает пользователям следить за состоянием кожи, получать рекомендации и строить индивидуальные программы ухода. – Luuk.media — медиа-платформа с экспертным контентом
21.07.2025 «Авито»: продажи бьюти-девайсов выросли на 40%

Тренд на домашние косметологические процедуры продолжает расти. Специалисты «Авито» проанализировали продажи бьюти-девайсов на площадке. Выяснилось, что весной 2025 г. их стали покупать на 40% чаще по сравнению с 2024 г. Заметнее всего выросли продажи роллеров и бандажей для лица. Об этом CNews сообщи
30.04.2025 Каждая третья россиянка променяла косметолога на «бьюти-гаджет»

возрасте от 18 до 65 лет. По информации финансового маркетплейса «Выберу.ру», почти треть россиянок (32%) полностью отказались от регулярного посещения косметолога и перешли на использование домашних бьюти-гаджетов. Основной причиной изменений стало увеличение стоимости услуг специалистов в среднем в 1,5–2 раза. «32% россиянок полностью отказались от регулярного посещения косметолога и пере
05.02.2025 «Авито Услуги»: количество онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71%

Исследование платформы «Авито Услуги» показало, что в 2024 г. среди россиян на 13% вырос спрос на услуги бьюти-мастеров. При этом наиболее заметный прирост спроса наблюдается на услуги мастеров по бровям и ресницам — более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг». Рынок к
25.11.2024 Красота по-русски: сколько стоят бьюти-услуги «ВКонтакте»

Команда «ВКонтакте» изучили более 56 тыс. публичных бизнес-сообществ в бьюти-сегменте, которые размещают карточки товаров и услуг по теме красоты и здоровья. Анализ более двух млн карточек за III квартал 2024 г. выявил средний чек на услуги в сфере красоты, а такж
13.02.2024 Съедобные букеты, авторские портреты и клинеры: топ самых популярных услуг у россиян в преддверии 14 февраля

Россияне начали готовиться ко Дню всех влюбленных уже в начале февраля. Спрос вырос на кондитеров и флористов, а также клинеров и бьюти-мастеров. Аналитики «Авито Услуг» составили топ самых востребованных услуг к 14 февраля. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Цветы и съедобные букеты Традиционно в топе самых по
28.06.2023 «Росатом» и строители Белоруссии приступают к гармонизации стандартов в области технологий информационного моделирования

эффекта для экономики двух стран. Гармонизация стандартов – первый шаг в этом направлении», - сказала Наталья Бакушкина. Гендиректор «Цифрум» добавила, что подписание соглашения стало важным шагом по гармонизации стандартов информационного моделирования с дружественными странами. При этом данное соглашение может в целом стать моделью организации подобной работы в области развития и применен
03.03.2021 .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: первые бьюти-домены доступны для регистрации в REG.RU

крыл регистрацию новых доменных имён для индустрии красоты в тематических зонах (new gTLDs) .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: https://www.reg.ru/domain/new/. Новые зоны позволят косметическим брендам, бьюти-блогерам, салонам красоты, клиникам и многим другим выбрать яркий домен для своих проектов. Изначально .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP создавались по заявке L'Oreal как собственные брендо
23.08.2018 Как Минфин наводит порядок в данных о населении и юрлицах

О новом проекте закона о систематизации и гармонизации информации CNews: Какова была предыстория разработки проекта закона о систематизации и гармонизации информации? Чья это была инициатива, и какая роль отводится Минфину? Елен
04.07.2018 Минфин хочет стать суперрегулятором данных граждан и юрлиц

Законопроект Минфина Минфин подготовил проект закона «О систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации», согласно которому министерство получит выпол
30.01.2015 Россия и Китай договорились о гармонизации стандартов и совместной подготовке специалистов в области спутниковой навигации

ой стороны подгруппу по взаимодействию в сфере применения навигационных технологий, по итогам заседания которой был достигнут ряд стратегически важных соглашений. В ближайшее время начнется работа по гармонизации технических стандартов навигационно-информационных систем на основе ГЛОНАСС и BeiDou в рамках совместных трансграничных проектов, прежде всего китайского аналога системы «ЭРА-ГЛОНА

Публикаций - 361, упоминаний - 367

Бьютификация и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12687 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Huawei 4675 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 19
Yandex - Яндекс 9215 16
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 15
Ростелеком 10948 14
SAP SE 5601 14
МегаФон 10742 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
9594 9
ZTE Corporation 800 9
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 9
Transsion Holdings 69 9
Microsoft Corporation 25774 8
Apple Inc 13154 8
Telegram Group 2940 8
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 41 8
Samsung Electronics 11064 7
BBK OPPO Electronics 484 7
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Oracle Corporation 7074 5
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Lenovo Group 2446 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
HP Inc. 5883 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
MediaTek - Ralink 595 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 12
Связной ГК 1401 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Евросеть 1421 7
TÜV Rheinland Group 181 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 35 6
РВК - Российская венчурная компания 571 5
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Dyson 157 5
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 4
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Альфа-Банк 1979 3
Газпром нефть 725 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 3
Prada 58 3
ЛИНЭКС - Лига независимых экспертов 14 2
Окан Интерконтиненталь 2 2
LEFORM - ЛЕФОРМ 6 2
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
BMW Group 482 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Hyundai Motor Company 436 2
Tesla Motors 461 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 29
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 3
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
ГосИнформСистемы 160 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
Союз парикмахеров и косметологов России 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 106
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 86
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 79
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 66
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 58
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 58
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 51
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 50
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 48
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 42
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 41
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 40
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 39
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 34
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 33
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 33
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 31
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 30
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 30
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 29
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 28
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 28
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 28
Аксессуары 4282 28
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 27
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 26
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 25
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 25
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 25
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 30
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 27
Avito - Авито услуги 142 23
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 18
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 615 15
Google Android 15243 15
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 13
Huawei AppGallery 353 13
Google Lens - Google Объектив 67 13
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 13
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 12
Google Android 12 - Android Snow Cone 122 11
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 37 11
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 9
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 9
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 9
Honor SuperCharge 193 9
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 9
Transsion Holdings - Tecno Mobile Spark - серия смартфонов 39 8
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 8
ZTE Blade - Серия смартфонов 64 8
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 8
Linux OS 11533 7
Huawei Mate - серия смартфонов 453 7
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 7
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 7
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
Huawei nova - Серия смартфона 115 7
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 51 7
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