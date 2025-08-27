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Бьютификация гармонизация Beatification harmonization
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.08.2025
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Luuk запускает ИИ-экосистему для цифрового и бьюти-бизнеса
и предлагает персонализированные рекомендации, что позволяет повысить конверсию и средний чек до 44%. – Luuk App — персональный beauty-ассистент с функцией ИИ-сканирования кожи и встроенным трекером бьюти-рутины. Приложение помогает пользователям следить за состоянием кожи, получать рекомендации и строить индивидуальные программы ухода. – Luuk.media — медиа-платформа с экспертным контентом
|21.07.2025
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«Авито»: продажи бьюти-девайсов выросли на 40%
Тренд на домашние косметологические процедуры продолжает расти. Специалисты «Авито» проанализировали продажи бьюти-девайсов на площадке. Выяснилось, что весной 2025 г. их стали покупать на 40% чаще по сравнению с 2024 г. Заметнее всего выросли продажи роллеров и бандажей для лица. Об этом CNews сообщи
|30.04.2025
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Каждая третья россиянка променяла косметолога на «бьюти-гаджет»
возрасте от 18 до 65 лет. По информации финансового маркетплейса «Выберу.ру», почти треть россиянок (32%) полностью отказались от регулярного посещения косметолога и перешли на использование домашних бьюти-гаджетов. Основной причиной изменений стало увеличение стоимости услуг специалистов в среднем в 1,5–2 раза. «32% россиянок полностью отказались от регулярного посещения косметолога и пере
|05.02.2025
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«Авито Услуги»: количество онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71%
Исследование платформы «Авито Услуги» показало, что в 2024 г. среди россиян на 13% вырос спрос на услуги бьюти-мастеров. При этом наиболее заметный прирост спроса наблюдается на услуги мастеров по бровям и ресницам — более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг». Рынок к
|25.11.2024
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Красота по-русски: сколько стоят бьюти-услуги «ВКонтакте»
Команда «ВКонтакте» изучили более 56 тыс. публичных бизнес-сообществ в бьюти-сегменте, которые размещают карточки товаров и услуг по теме красоты и здоровья. Анализ более двух млн карточек за III квартал 2024 г. выявил средний чек на услуги в сфере красоты, а такж
|13.02.2024
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Съедобные букеты, авторские портреты и клинеры: топ самых популярных услуг у россиян в преддверии 14 февраля
Россияне начали готовиться ко Дню всех влюбленных уже в начале февраля. Спрос вырос на кондитеров и флористов, а также клинеров и бьюти-мастеров. Аналитики «Авито Услуг» составили топ самых востребованных услуг к 14 февраля. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Цветы и съедобные букеты Традиционно в топе самых по
|28.06.2023
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«Росатом» и строители Белоруссии приступают к гармонизации стандартов в области технологий информационного моделирования
эффекта для экономики двух стран. Гармонизация стандартов – первый шаг в этом направлении», - сказала Наталья Бакушкина. Гендиректор «Цифрум» добавила, что подписание соглашения стало важным шагом по гармонизации стандартов информационного моделирования с дружественными странами. При этом данное соглашение может в целом стать моделью организации подобной работы в области развития и применен
|03.03.2021
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.BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: первые бьюти-домены доступны для регистрации в REG.RU
крыл регистрацию новых доменных имён для индустрии красоты в тематических зонах (new gTLDs) .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: https://www.reg.ru/domain/new/. Новые зоны позволят косметическим брендам, бьюти-блогерам, салонам красоты, клиникам и многим другим выбрать яркий домен для своих проектов. Изначально .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP создавались по заявке L'Oreal как собственные брендо
|23.08.2018
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Как Минфин наводит порядок в данных о населении и юрлицах
О новом проекте закона о систематизации и гармонизации информации CNews: Какова была предыстория разработки проекта закона о систематизации и гармонизации информации? Чья это была инициатива, и какая роль отводится Минфину? Елен
|04.07.2018
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Минфин хочет стать суперрегулятором данных граждан и юрлиц
Законопроект Минфина Минфин подготовил проект закона «О систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации», согласно которому министерство получит выпол
|30.01.2015
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Россия и Китай договорились о гармонизации стандартов и совместной подготовке специалистов в области спутниковой навигации
ой стороны подгруппу по взаимодействию в сфере применения навигационных технологий, по итогам заседания которой был достигнут ряд стратегически важных соглашений. В ближайшее время начнется работа по гармонизации технических стандартов навигационно-информационных систем на основе ГЛОНАСС и BeiDou в рамках совместных трансграничных проектов, прежде всего китайского аналога системы «ЭРА-ГЛОНА
Бьютификация и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 8
|Санников Игорь 16 6
|Рейман Леонид 1065 6
|Губанов Роман 118 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Мирошников Борис 63 4
|Кумпель Артем 43 4
|Онищенко Владислав 98 3
|Уткин Никита 40 3
|Меньшов Кирилл 139 3
|Гурко Александр 139 3
|Прайс Константин 22 3
|Скрипниченко Павел 64 3
|Чашкин Валерий 3 2
|Абдрахманов Серик 2 2
|Черняк Леонид 2 2
|Дутов Владислав 2 2
|Евсеев Олег 6 2
|Giersch Daniel - Гирш Даниэль 5 2
|Кирюшкин Дмитрий 48 2
|Потехин Павел 16 2
|Слепцова Наталия 2 2
|Блинцова Екатерина 2 2
|Яськин Сергей 73 2
|Викторов Владимир 3 2
|Кузовлев Иван 2 2
|Касперская Наталья 319 2
|Хасьянова Гульнара 156 2
|Сергунина Наталья 375 2
|Натрусов Артем 313 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Попов Сергей 166 2
|Макаров Валентин 251 2
|Аитов Тимур 197 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Чернякова Елена 30 2
|Холкин Сергей 11 2
|Фомичев Олег 139 2
|Таболин Сергей 21 2
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