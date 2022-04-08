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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Бьютификация гармонизация Beatification harmonization



08.04.2022 Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает 1
01.03.2022 MWC 2022: ZTE представляет четыре новых смартфона в линейке ZTE Blade V40 1
13.01.2022 Oppo представляет смартфон A55 1
27.12.2021 «Инновационный Новый год»: подведены итоги работы программы развития ИТ-бизнеса 1
27.12.2021 Государство потратит на кибербезопасность 35 млрд руб., но сэкономит на разработчиках ПО 1
22.12.2021 Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера 1
08.12.2021 В России написан законопроект о том, что такое госданные, как их обрабатывать, и кому они доступны 1
30.11.2021 Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них 1
16.11.2021 Oppo представляет смартфон A55 1
02.11.2021 В России начались продажи realme 8i — смартфона с экраном на 120 Гц и процессором Helio G96 1
02.11.2021 ZTE Blade L9: новый доступный смартфон в линейке ZTE Blade 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы 2
19.08.2021 Oppo представила новые технологие обработки изображений 1
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
23.07.2021 Смартфон с четырьмя камерами Doogee N40 Pro дебютирует на российском рынке 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
14.07.2021 Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина 1
13.07.2021 «Русполимет» планирует сократить длительность производственного цикла до 20% 1
22.06.2021 В России выпущен бюджетный смартфон realme C25 1
09.06.2021 Минцифры станет отвечать за спрос на российское «железо» 1
26.05.2021 Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото 1
26.05.2021 В России представлен смартфон realme 8 с Super AMOLED-экраном, быстрой зарядкой и 64-мегапиксельной камерой. Цена. Фото 1
25.05.2021 Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 1
01.04.2021 Accenture: финансовые директора станут катализаторами цифровых преобразований 1
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
15.03.2021 «ВЭБ.РФ» создает новую ИТ-платформу 1
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 1
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 1
14.01.2021 В России вводят новые короткие телефонные номера для связи с госслужбами. Полный список 1
20.11.2020 Veeam представила прогнозы в области управления данными на 2021 г. 1
28.10.2020 Обнародованы характеристики стандарта Wi-Fi 7. Скорость составит 46 Гбит/с 1
23.08.2020 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 1
30.07.2020 Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России 1
13.07.2020 ZTE представила в России смартфон ZTE Blade V2020. Цена 1
11.06.2020 Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями 1
27.05.2020 Private Banking ВТБ запустил услугу налогового check-up 1

Публикаций - 94, упоминаний - 97

Бьютификация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 13
Yandex - Яндекс 5015 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 6
Элемент ГК - Elementec 1523 5
BBK OPPO Electronics 281 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Huawei 3222 5
Microsoft Corporation 22497 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Xiaomi 1095 3
Lenovo Group 2077 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
HMD Global - Nokia 128 2
Samsung Electronics 9333 2
BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 63 1
LG Electronics 3372 1
Apple Inc 10683 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 38 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 1
М2М телематика 223 1
Navicon - Навикон 232 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 219 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 1
Intel Corporation 11262 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Альфа-Банк 1476 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
LEGO 202 1
Мосводоканал МГУП 53 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Благосостояние НПФ 33 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 18
Президент Российской Федерации 3770 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 14
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 13
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 7
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 3
Визуализация 1338 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 3
Мобильное приложение - Mobile app 4966 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 939 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 669 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 6
Google Android 11959 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 62 2
Huawei AppGallery 131 2
BBK Realme UI 21 2
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
Honor SuperCharge 74 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 1
1С:ERP Управление предприятием 268 1
Google Gmail 802 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет 44 1
Oracle Java - язык программирования 2554 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 1
Мишустин Михаил 376 3
Чернышенко Дмитрий 320 1
Журавлев Дмитрий 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 12
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 8
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Казахстан - Республика 4467 4
Япония 10069 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Германия - Берлин 635 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 1
Нидерланды 2197 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 1
Чехия - Чешская Республика 1053 1
Россия - Сибирь 1579 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 1
Китай - Тайвань 2115 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Румыния 592 1
Сербия - Республика 225 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 20
Юриспруденция 1629 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 9
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 2
Эргономика 840 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
РИА Новости 766 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
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