Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бьютификация гармонизация Beatification harmonization
Публикаций - 94, упоминаний - 97
Бьютификация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мишустин Михаил 376 3
|Чернышенко Дмитрий 320 1
|Журавлев Дмитрий 12 1
|РИА Новости 766 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru