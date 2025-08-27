Luuk запускает ИИ-экосистему для цифрового и бьюти-бизнеса и предлагает персонализированные рекомендации, что позволяет повысить конверсию и средний чек до 44%. – Luuk App — персональный beauty-ассистент с функцией ИИ-сканирования кожи и встроенным трекером бьюти-рутины. Приложение помогает пользователям следить за состоянием кожи, получать рекомендации и строить индивидуальные программы ухода. – Luuk.media — медиа-платформа с экспертным контентом

«Авито»: продажи бьюти-девайсов выросли на 40% Тренд на домашние косметологические процедуры продолжает расти. Специалисты «Авито» проанализировали продажи бьюти-девайсов на площадке. Выяснилось, что весной 2025 г. их стали покупать на 40% чаще по сравнению с 2024 г. Заметнее всего выросли продажи роллеров и бандажей для лица. Об этом CNews сообщи

Каждая третья россиянка променяла косметолога на «бьюти-гаджет» возрасте от 18 до 65 лет. По информации финансового маркетплейса «Выберу.ру», почти треть россиянок (32%) полностью отказались от регулярного посещения косметолога и перешли на использование домашних бьюти-гаджетов. Основной причиной изменений стало увеличение стоимости услуг специалистов в среднем в 1,5–2 раза. «32% россиянок полностью отказались от регулярного посещения косметолога и пере

«Авито Услуги»: количество онлайн-записей к бьюти-мастерам выросло на 71% Исследование платформы «Авито Услуги» показало, что в 2024 г. среди россиян на 13% вырос спрос на услуги бьюти-мастеров. При этом наиболее заметный прирост спроса наблюдается на услуги мастеров по бровям и ресницам — более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг». Рынок к

Красота по-русски: сколько стоят бьюти-услуги «ВКонтакте» Команда «ВКонтакте» изучили более 56 тыс. публичных бизнес-сообществ в бьюти-сегменте, которые размещают карточки товаров и услуг по теме красоты и здоровья. Анализ более двух млн карточек за III квартал 2024 г. выявил средний чек на услуги в сфере красоты, а такж

Съедобные букеты, авторские портреты и клинеры: топ самых популярных услуг у россиян в преддверии 14 февраля Россияне начали готовиться ко Дню всех влюбленных уже в начале февраля. Спрос вырос на кондитеров и флористов, а также клинеров и бьюти-мастеров. Аналитики «Авито Услуг» составили топ самых востребованных услуг к 14 февраля. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Цветы и съедобные букеты Традиционно в топе самых по

«Росатом» и строители Белоруссии приступают к гармонизации стандартов в области технологий информационного моделирования эффекта для экономики двух стран. Гармонизация стандартов – первый шаг в этом направлении», - сказала Наталья Бакушкина. Гендиректор «Цифрум» добавила, что подписание соглашения стало важным шагом по гармонизации стандартов информационного моделирования с дружественными странами. При этом данное соглашение может в целом стать моделью организации подобной работы в области развития и применен

.BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: первые бьюти-домены доступны для регистрации в REG.RU крыл регистрацию новых доменных имён для индустрии красоты в тематических зонах (new gTLDs) .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: https://www.reg.ru/domain/new/. Новые зоны позволят косметическим брендам, бьюти-блогерам, салонам красоты, клиникам и многим другим выбрать яркий домен для своих проектов. Изначально .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP создавались по заявке L'Oreal как собственные брендо

Как Минфин наводит порядок в данных о населении и юрлицах О новом проекте закона о систематизации и гармонизации информации CNews: Какова была предыстория разработки проекта закона о систематизации и гармонизации информации? Чья это была инициатива, и какая роль отводится Минфину? Елен

Минфин хочет стать суперрегулятором данных граждан и юрлиц Законопроект Минфина Минфин подготовил проект закона «О систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации», согласно которому министерство получит выпол