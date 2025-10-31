Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185088
ИКТ 14369
Организации 11149
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26356
Персоны 79607
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Холкин Сергей


СОБЫТИЯ


31.10.2025 «Честный знак» запускает сервис оценки кредитных рисков для бизнеса  1
04.12.2023 ЦРПТ открыл бизнесу бесплатный доступ к новому аналитическому сервису «Точка роста» 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
15.07.2022 ЦРПТ открыл доступ к данным из системы маркировки 1
21.04.2020 Иностранные фармпроизводители смогут маркировать лекарства на таможенных складах 1
27.03.2020 В феврале фармотрасль ускорила регистрацию в системе маркировки в пять раз 1
24.03.2020 Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов маркировки 1
23.03.2020 Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов 1
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января 1
15.08.2019 Правительство утвердило бесшовный переход к обязательной маркировке лекарств 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Холкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 234 9
Google DeepMind 59 1
Тензор 124 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 102 1
Электронный экспресс 14 1
ИнитПро 9 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 373 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 15 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
КСОР 7 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 344 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 124 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
Такском - Taxcom 245 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 106 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 242 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Yandex - Яндекс 8312 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4453 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Huawei 4183 1
Samsung Electronics 10574 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 34 1
Вакинское АГРО 3 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 116 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 946 1
Северсталь ПАО - Severstal 553 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 347 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1773 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2972 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8016 1
Газпром нефть 667 1
Почта России ПАО 2226 1
Альфа-Банк 1851 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6231 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 480 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3100 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 159 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12718 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3223 1
Маркировка - Marking 1204 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 591 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22688 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2199 2
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 325 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 624 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56427 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1805 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 34 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 602 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2348 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1178 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12903 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4405 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1922 1
Repository - Репозиторий 1018 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 197 1
Data Fusion - Слияние данных 79 1
Data monetization - Монетизация данных 1801 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 112 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21823 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10008 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3903 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 889 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 801 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1304 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16959 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8084 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17344 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7330 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5788 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 725 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1574 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 297 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4643 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5081 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 685 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8593 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 188 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1518 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 92 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 4 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 157 1
Яндекс.ОФД 9 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
ИВК ДатаМаркет АИС 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5758 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 165 1
Новиков Павел 105 1
Паршин Константин 64 1
Кирьянова Александра 143 1
Голов Андрей 52 1
Безбогов Сергей 60 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Шагалиев Руслан 2 1
Оселедец Иван 36 1
Князев Алексей 13 1
Голицын Сергей 39 1
Черницын Иван 2 1
Зеленков Юрий 39 1
Михайловская Юлия 3 1
Наумов Алексей 7 1
Борисенко Григорий 15 1
Фураев Денис 2 1
Шлык Сергей 1 1
Тренин Сергей 2 1
Потапова Светлана 16 1
Несмелова Анна 1 1
Ерманченков Владимир 1 1
Мезенцева Мария 2 1
Кравцова Инна 3 1
Кожелин Игорь 1 1
Пашнин Георгий 3 1
Мизюрин Роман 5 1
Зосимова Анна 1 1
Афанасьев Дмитрий 20 1
Мишустин Михаил 722 1
Россия - РФ - Российская федерация 155258 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45398 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3158 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4722 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54544 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1795 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10615 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 656 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25735 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11644 2
Экономический эффект 1189 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1904 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11363 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50868 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31530 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5246 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8475 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2493 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 988 1
Металлы - Платина - Platinum 478 1
Информатика - computer science - informatique 1134 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 828 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 625 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6730 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6246 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5460 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2282 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2889 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4378 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20161 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3752 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1063 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8333 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 27 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1237 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 388 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1068 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
NeurIPS 11 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397075, в очереди разбора - 732511.
Создано именных указателей - 185088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/