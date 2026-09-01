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Шагалиев Руслан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Шагалиев Руслан и организации, системы, технологии, персоны:
|Оселедец Иван 51 1
|Князев Алексей 13 1
|Голицын Сергей 54 1
|Черницын Иван 2 1
|Зеленков Юрий 44 1
|Михайловская Юлия 3 1
|Соловьева Людмила 2 1
|Борисенко Григорий 16 1
|Фураев Денис 3 1
|Шлык Сергей 1 1
|Тренин Сергей 2 1
|Потапова Светлана 17 1
|Несмелова Анна 1 1
|Ерманченков Владимир 1 1
|Мезенцева Мария 2 1
|Кравцова Инна 3 1
|Кожелин Игорь 2 1
|Пашнин Георгий 4 1
|Мизюрин Роман 5 1
|Зосимова Анна 1 1
|Мишустин Михаил 790 1
|Холкин Сергей 11 1
|Новиков Павел 113 1
|Паршин Константин 64 1
|Кирьянова Александра 171 1
|Голов Андрей 53 1
|Безбогов Сергей 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.