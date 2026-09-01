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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200367
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Шагалиев Руслан

СОБЫТИЯ


01.09.2026 «Боцман» и SafeTech CA: доверенная Kubernetes-инфраструктура с корпоративными сертификатами 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
23.03.2018 DIS Group представила систему KMS Lighthouse на Сall Center World Forum 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шагалиев Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 137 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 556 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
КСОР 7 1
GEMS - GEMS development - Джемс Девелопмент 6 1
Samsung Electronics 11097 1
Yandex - Яндекс 9289 1
Huawei 4689 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 261 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5004 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 49 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 1
Google DeepMind 83 1
KMS Lighthouse 14 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3155 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 1
Почта России ПАО 2380 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 1
Альфа-Банк 1985 1
Северсталь ПАО - Severstal 634 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1210 1
Газпром нефть 733 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 362 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 521 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6620 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2531 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1225 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4888 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2076 1
Repository - Репозиторий 1184 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы - ИВНС - инфраструктура для высоконагруженных информационных систем 276 1
Data Fusion - Слияние данных 103 1
Data monetization - Монетизация данных 1982 1
BI - AaaS - Analytics As A Service - аналитика как сервис - BIaaS - Business Intelligence as a Service - бизнес-аналитика как услуга 13 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных - CDI - Customer Data Integration 130 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4037 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10275 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1393 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1020 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1433 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4903 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1662 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7914 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 722 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 808 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1593 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 809 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8698 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2239 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2909 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5399 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 319 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2105 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4517 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 10 1
GEMS - Geometa 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6322 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
Оселедец Иван 51 1
Князев Алексей 13 1
Голицын Сергей 54 1
Черницын Иван 2 1
Зеленков Юрий 44 1
Михайловская Юлия 3 1
Соловьева Людмила 2 1
Борисенко Григорий 16 1
Фураев Денис 3 1
Шлык Сергей 1 1
Тренин Сергей 2 1
Потапова Светлана 17 1
Несмелова Анна 1 1
Ерманченков Владимир 1 1
Мезенцева Мария 2 1
Кравцова Инна 3 1
Кожелин Игорь 2 1
Пашнин Георгий 4 1
Мизюрин Роман 5 1
Зосимова Анна 1 1
Мишустин Михаил 790 1
Холкин Сергей 11 1
Новиков Павел 113 1
Паршин Константин 64 1
Кирьянова Александра 171 1
Голов Андрей 53 1
Безбогов Сергей 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3466 1
Азия - Азиатский регион 5937 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Израиль 2860 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1224 1
Новая Зеландия 738 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 2
Экономический эффект 1368 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6572 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2137 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11718 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5650 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8873 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11398 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1096 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Информатика - computer science - informatique 1203 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 864 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 724 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6810 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12362 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3142 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2499 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5806 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27450 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1145 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 42 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1241 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1505 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 466 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
NeurIPS 13 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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